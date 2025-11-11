Эксперты объяснили, почему это произошло.

Энтузиасты продолжают сравнивать производительность портативных игровых приставок на разных ОС — в свежем видео, опубликованном на YouTube-канале The Phawx, недавно дебютировавшая приставка ROG Xbox Ally была протестирована с Windows 11 и Linux-дистрибутивом Bazzite 43, и преимущество оказалось не в пользу ОС от Microsoft, пишет издание NotebookCheck.

В тесте Cyberpunk 2077 в разрешении 720p игровая приставка ROG Xbox Ally с ограничением мощности 20 Вт под управлением Bazzite 43 обеспечила средний показатель в 38.8 fps, тогда как с Windows 11 при аналогичной мощности удалось достичь лишь 32.1 fps, то есть на 21 % меньше.

Источник фото: NotebookCheck/YouTube/The Phawx

В DOOM: The Dark Ages наблюдается аналогичная ситуация — в разрешении 720p Linux-дистрибутив позволяет ROG Xbox Ally добиться результата 24 fps при мощности 20 Вт, в то время как Windows 11 снижает показатель до 21.5 fps, что на 12 % ниже.





Эксперты более подробно изучили вопрос и пришли к выводу, что на портативной игровой консоли Bazzite 43 более эффективно управляет питанием и балансировкой производительности по сравнению с Windows 11, что и позволяет обеспечивать более высокие результаты.