Геймерам рекомендуется использовать старые версии драйверов.

Компания Nvidia планомерно выпускает всё новые версии графических драйверов, которые приносят улучшения и поддержку новых игр, но при этом могут и ломать старые, о чём пишет издание Neowin.

Источник фото: Bleeping Computer

Сообщается, что после установки драйверов Nvidia версии 580.xx некоторые пользователи жалуются на проблемы с играми серии Forza, вышедшими 8-10 лет назад, в том числе Forza Motorsport 6 Apex, Motorsport 7 и Forza Horizon 3.

По словам геймеров, игры отказываются корректно определять видеокарты, указывая на ошибку «Графический процессор несовместим». Отмечается, что откат к более старой версии графических драйверов, например к 576.88, решает данную проблему.

Представители Nvidia отреагировали на жалобы пользователей, подтвердив наличие проблемы и пообещав рассмотреть ситуацию более подробно, хотя гарантий восстановления работоспособности игр не дали.

В настоящее время единственным способом поиграть в старые игры серии Forza является откат графических драйверов к версии 576.88 или старше.