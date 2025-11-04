Модели, оснащённые чипсетом MediaTek Dimensity 9500, имеют только 3 позиции в топ-10

В свежем рейтинге флагманских моделей смартфонов под управлением Android, опубликованном представителями бенчмарка AnTuTu, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 превзошёл своего основного соперника SoC MediaTek Dimensity 9500, обеспечив первые пять мест на пьедестале, пишет издание NotebookCheck.

Лидером топ-10 в октябре текущего года стал RedMagic 11 Pro+, набравший 4 132 403 балла, на втором месте с показателем 4 031 998 очков расположился OnePlus 15, третью позицию занял iQOO 15, завоевавший 4 030 245 баллов, а на четвёртой и пятой строчках оказались Honor Magic8 и Honor Magic8 Pro, получившие 4 028 333 и 4 027 702 очка соответственно. Все пять моделей основаны на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ещё два смартфона, оснащённые аналогичным чипом от Qualcomm, заняли седьмое и девятое места — Realme GT 8 Pro получил 3 915 526 баллов, а результат Redmi K90 Pro Max составил 3 797 111 очков.

Модели с чипсетом Dimensity 9500 в рейтинге флагманских смартфонов заняли только три позиции — Vivo X300 Pro оказался на шестой строчке, имея в своём активе 4 010 619 баллов, Oppo Find X9 с показателем 3 814 196 очков занял восьмое место, а Vivo X300, получивший 3 720 004 балла, замкнул десятку лидеров.

Отмечается, что попасть в ежемесячный рейтинг AnTuTu могут не все топовые модели смартфонов, так как для этого требуется пройти не менее 1000 валидных тестов за месяц.