По словам представителя Xiaomi, потеря быстродействия составляет всего 2.9 %.

В настоящее время существует несколько эмуляторов, позволяющих запускать игры, разработанные для Windows, на Android-устройствах, но компания Xiaomi решила выпустить свой собственный продукт для аналогичных целей, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По словам Xiaomi, её собственный движок WinPlay Engine позволяет запускать наиболее требовательные Windows-игры, а потеря производительности графического процессора составляет всего 2.9%. При этом подключение к сети Интернет не требуется, так как продукт представляет собой полностью встроенное решение.

Ещё одним преимуществом WinPlay является поддержка популярной игровой платформы Steam, что значительно расширяет возможности геймеров, хотя с некоторыми играми всё же могут наблюдаться проблемы.

Как утверждает директор отдела программного обеспечения мобильных систем Xiaomi Чжан Гоцюань, благодаря движку WinPlay Engine и технологии Xiaomi HyperCore удаётся добиться высоких показателей производительности — в частности, в игре Tomb Raider Game of the Year Edition планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 обеспечивает 45 кадров в секунду при энергопотреблении 8.3 Вт.

Информатор Digital Chat Station продемонстрировал процесс прохождения Need for Speed Most Wanted (Limited Edition) на планшете совместно с контроллером Xbox. Также заявляется о поддержке мыши и клавиатуры.

В настоящее время Xiaomi тестирует свою новую функцию и приглашает принять участие в тестировании владельцев планшетов Pad 6S Pro 12.4.