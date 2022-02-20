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Недорогие и полезные товары с AliExpress: роутер Xiaomi Giga, компрессор и другое

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Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (a/b/g/n/a), IEEE 802.11a/n/ac 5GHz.

Скорость передачи данных до 1167 мб/с.

4 антенны (5 дБи), 3хLAN (100 Мбит/с).

Сушилка для овощей и фруктов

Цена $29

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Сушилка (дегидратор) Zigmund & Shtain ZFD-402 для мяса, грибов, овощей и фруктов. 5 поддонов, имеется поддон для пастилы/мармелада. Температурный диапазон от 35 до 70 градусов. Есть таймер.

Лазерный дальномер

Цена $18

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Один из наиболее доступных лазерный трекер с AliExpress, доступный в вариантах для измерений до 40, 70 и 80 метров. Прибор умеет рассчитывать площадь и объем, не боится воды и падений. 

Компрессор

Цена $15

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Предназначен для быстрого накачивания автомобильных шин и спортивного инвентаря. Производительность составляет 35 л/мин, а максимальная мощность - 10 Атм.

Шлифовальная машина DEKO

Цена $23

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  • Длина предмета 19 см
  • Максимальное число оборотов 13000 об/мин
  • Материал корпуса пластик
  • Мощность выходная 350 Вт

Машинка для стрижки волос Xiaomi

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Цена $20

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Заряжается машинка за 3 часа, работает до 160 минут от одного заряда. Имеет богатый комплект: 4 насадки (3, 6, 9, 12 мм), расческа, накидка, щетка для чистки и зарядный кабель. Без насадок длинна стрижки регулируется от 0.5 до 2 мм. Благодаря лезвиям из углеродистой стали качественно стрижет.


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