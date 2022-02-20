Недорогие и полезные товары с AliExpress: роутер Xiaomi Giga, компрессор и другое
Креативный ночник
Цена $42
Креативный ночник создает иллюзию 3D фигуры. Отлично подойдет для декорации дома, гаража или кафешки. Такой ночник удивит любого.
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Напольные весы Xiaomi Mi Smart Scale 2
Цена 808 руб. по промокоду WARMHOME400
• высокоточный датчик определяет изменения веса с точностью до 50 граммов
• распознаёт до 16 пользователей и запоминает их параметры
• максимальная нагрузка: 150 кг
• автоматическое выключение
• Bluetooth 5.0
Роутер Tenda AC6
Цена $16 по промокоду BLASTIT8
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi 4A Giga - HONOR 3 WiFi 6
Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц (a/b/g/n/a), IEEE 802.11a/n/ac 5GHz.
Скорость передачи данных до 1167 мб/с.
4 антенны (5 дБи), 3хLAN (100 Мбит/с).
Сушилка для овощей и фруктов
Цена $29
Сушилка (дегидратор) Zigmund & Shtain ZFD-402 для мяса, грибов, овощей и фруктов. 5 поддонов, имеется поддон для пастилы/мармелада. Температурный диапазон от 35 до 70 градусов. Есть таймер.
Лазерный дальномер
Цена $18
Один из наиболее доступных лазерный трекер с AliExpress, доступный в вариантах для измерений до 40, 70 и 80 метров. Прибор умеет рассчитывать площадь и объем, не боится воды и падений.
Компрессор
Цена $15
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Предназначен для быстрого накачивания автомобильных шин и спортивного инвентаря. Производительность составляет 35 л/мин, а максимальная мощность - 10 Атм.
Шлифовальная машина DEKO
Цена $23
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- Длина предмета 19 см
- Максимальное число оборотов 13000 об/мин
- Материал корпуса пластик
- Мощность выходная 350 Вт
Машинка для стрижки волос Xiaomi
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Цена $20
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Заряжается машинка за 3 часа, работает до 160 минут от одного заряда. Имеет богатый комплект: 4 насадки (3, 6, 9, 12 мм), расческа, накидка, щетка для чистки и зарядный кабель. Без насадок длинна стрижки регулируется от 0.5 до 2 мм. Благодаря лезвиям из углеродистой стали качественно стрижет.
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