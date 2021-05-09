Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: кофемашина Polaris, робот-мойщик окон
Паяльная станция
Цена $18
Миниатюрное приспособление создано для нагрева печатных плат с целью их дальнейшего ремонта. Девайс управляется двумя кнопками, которые находятся на тыльной стороне. Спереди расположен маленький Oled-дисплей, где отображается включенный режим. Диапазон рабочих температур от 100 до 350°C. За 1 минуту устройство успевает прогреться до 175 градусов.
Шуруповерт
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Цена $39
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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.
Робот-мойщик окон
Цена $120 по промокоду YOURMAY1700
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Такой робот будет отличным помощником при мытье любых окон, особенно если вы проживаете в этажах, чтобы обезопасить себя во время процедуры с уличной стороны лучше не придумать.
Настольный очиститель воздуха
Цена $27
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Компактный персональный очиститель воздуха поможет аллергикам пережить весну с открытым окном: мощности хватит для постоянной очистки в радиусе пары метров.
Длительная работа при закрытых окнах значительно увеличивает рабочую площадь. HEPA-фильтры дополняет встроенный ионизатор, включаемый отдельно.
Блютуз колонка Tronsmart T2 Plus
Цена $25
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- Мощность 20 Вт (2х10 Вт)
- влагозащита IPX7
- Bluetooth 5.0, поддержка TWS, Type-C, AUX
- поддержка карт памяти
- до 24 часов работы
Зарядная станция с QC3.0
Цена $26
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Многофункциональная зарядная станция с поддержкой протоколов быстрой зарядки (QC3.0) и сразу на несколько портов поможет зарядить дома весь зоопарк гаджетов — от смартфонов и планшетов, до различных внешних аккумуляторов, 3D ручек, USB-светильников и паяльников.
Кофемашина Polaris PCM 1536E
Цена $96
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Портативная кофейная машина капсульного типа, используется для приготовления кофе различного вида. Сочетает в себе кофемолку, заварочный механизм, устройство для нагрева и разлива. Машина работает от сети. Позволяет приготовить напиток как на 10 порций.
Цифровой динамометрический ключ
Цена $66
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Цифровой динамометрический ключ отлично подойдет для ремонта автомобилей и любых приборов, где нужно с точностью затягивать гайки. Укороченная и легкая ручка позволяет подлезть в неудобные места. Ключ имеет 4 функции крутящего момента. Поставляется ключ в пластиковом кейсе с небольшой фигурной отверткой.
Складная лопата Workpro
Цена $17
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Компактная лопата от надёжного производителя инструментов. Благодаря складной конструкции, занимает минимум места. Лезвие выполнено из толстой качественной стали. В комплекте есть влагозащищённый чехол для хранения.
Ночник Baseus
Цена $12 по промокоду BACKLIGHT14
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Светильник с датчиками освещения и обнаружения движения. Уникальный дизайн в виде луны, магнитное крепление, множество сценариев работы и емкий аккумулятор.
- встроенный аккумулятор, 150 дней на 1 заряде
- 3 режима работы
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