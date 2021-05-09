Паяльная станция

Цена $18

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Миниатюрное приспособление создано для нагрева печатных плат с целью их дальнейшего ремонта. Девайс управляется двумя кнопками, которые находятся на тыльной стороне. Спереди расположен маленький Oled-дисплей, где отображается включенный режим. Диапазон рабочих температур от 100 до 350°C. За 1 минуту устройство успевает прогреться до 175 градусов.

Шуруповерт

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Цена $39

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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.

Робот-мойщик окон

Цена $120 по промокоду YOURMAY1700

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Такой робот будет отличным помощником при мытье любых окон, особенно если вы проживаете в этажах, чтобы обезопасить себя во время процедуры с уличной стороны лучше не придумать.

Настольный очиститель воздуха

Цена $27

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Компактный персональный очиститель воздуха поможет аллергикам пережить весну с открытым окном: мощности хватит для постоянной очистки в радиусе пары метров.

Длительная работа при закрытых окнах значительно увеличивает рабочую площадь. HEPA-фильтры дополняет встроенный ионизатор, включаемый отдельно.

Блютуз колонка Tronsmart T2 Plus

Цена $25

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Мощность 20 Вт (2х10 Вт)

влагозащита IPX7

Bluetooth 5.0, поддержка TWS, Type-C, AUX

поддержка карт памяти

до 24 часов работы

Зарядная станция с QC3.0

Цена $26

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Многофункциональная зарядная станция с поддержкой протоколов быстрой зарядки (QC3.0) и сразу на несколько портов поможет зарядить дома весь зоопарк гаджетов — от смартфонов и планшетов, до различных внешних аккумуляторов, 3D ручек, USB-светильников и паяльников.

Кофемашина Polaris PCM 1536E

Цена $96

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Портативная кофейная машина капсульного типа, используется для приготовления кофе различного вида. Сочетает в себе кофемолку, заварочный механизм, устройство для нагрева и разлива. Машина работает от сети. Позволяет приготовить напиток как на 10 порций.

Цифровой динамометрический ключ

Цена $66

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Цифровой динамометрический ключ отлично подойдет для ремонта автомобилей и любых приборов, где нужно с точностью затягивать гайки. Укороченная и легкая ручка позволяет подлезть в неудобные места. Ключ имеет 4 функции крутящего момента. Поставляется ключ в пластиковом кейсе с небольшой фигурной отверткой.

Складная лопата Workpro

Цена $17

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Компактная лопата от надёжного производителя инструментов. Благодаря складной конструкции, занимает минимум места. Лезвие выполнено из толстой качественной стали. В комплекте есть влагозащищённый чехол для хранения.

Ночник Baseus

Цена $12 по промокоду BACKLIGHT14

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Светильник с датчиками освещения и обнаружения движения. Уникальный дизайн в виде луны, магнитное крепление, множество сценариев работы и емкий аккумулятор.

встроенный аккумулятор, 150 дней на 1 заряде

3 режима работы

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