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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: кофемашина Polaris, робот-мойщик окон

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Паяльная станция

Цена $18

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Миниатюрное приспособление создано для нагрева печатных плат с целью их дальнейшего ремонта. Девайс управляется двумя кнопками, которые находятся на тыльной стороне. Спереди расположен маленький Oled-дисплей, где отображается включенный режим. Диапазон рабочих температур от 100 до 350°C. За 1 минуту устройство успевает прогреться до 175 градусов.

Шуруповерт

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Электрический шуруповёрт с автономным источником питания от батарей 2000mah. Используется для сверления отверстий и различных поверхностей, сборки конструкций и монтаже, откручиванию и закручиванию различных типов крепежей. Скорость вращения патрона составляет 1300 оборотов в минуту.

Робот-мойщик окон

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Компактный персональный очиститель воздуха поможет аллергикам пережить весну с открытым окном: мощности хватит для постоянной очистки в радиусе пары метров.

Длительная работа при закрытых окнах значительно увеличивает рабочую площадь. HEPA-фильтры дополняет встроенный ионизатор, включаемый отдельно.

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Кофемашина Polaris PCM 1536E

Цена $96

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Портативная кофейная машина капсульного типа, используется для приготовления кофе различного вида. Сочетает в себе кофемолку, заварочный механизм, устройство для нагрева и разлива. Машина работает от сети. Позволяет приготовить напиток как на 10 порций.

Цифровой динамометрический ключ

Цена $66

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Цифровой динамометрический ключ отлично подойдет для ремонта автомобилей и любых приборов, где нужно с точностью затягивать гайки. Укороченная и легкая ручка позволяет подлезть в неудобные места. Ключ имеет 4 функции крутящего момента. Поставляется ключ в пластиковом кейсе с небольшой фигурной отверткой.

Складная лопата Workpro

Цена $17

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Компактная лопата от надёжного производителя инструментов. Благодаря складной конструкции, занимает минимум места. Лезвие выполнено из толстой качественной стали. В комплекте есть влагозащищённый чехол для хранения.

Ночник Baseus

Цена $12 по промокоду BACKLIGHT14

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Светильник с датчиками освещения и обнаружения движения. Уникальный дизайн в виде луны, магнитное крепление, множество сценариев работы и емкий аккумулятор.

  • встроенный аккумулятор, 150 дней на 1 заряде
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