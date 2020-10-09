Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сим карта с выгодным тарифом, программируемый паяльник TS100 и другое
Устройство для очистки велосипедных цепей
Цена $1.97 - 8.70
Данное приспособление предназначено для очистки от грязи и пыли с помощью толстых щеток, прикрепленных к шестеренкам. Сама конструкция выполнена так, что чистится каждый участок цепи, проходящий через устройство.
Сим карта с выгодным тарифом
реклама
Цена $11
Оказывается, теперь на Алиэкспресс можно приобрести сим-карту с предустановленным тарифом, который невозможно просто так подключить на сайте или в офисе оператора связи. Вот например симка с 200 ГБ интернета за 250 руб/мес от Ростелеком (Tele2). Можно раздавать интернет.
ТВ-приставка X96 MAX Plus
Цена $17.63 - 50
КУПИТЬ ТУТ - MECOOL KM3 - VONTAR X3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ
Мощная приставка на Android 9 с памятью 4/64ГБ. Легко воспроизводит 4к фильмы через торрент. Лучшее соотношение цена-качество. Сам такой же пользуюсь. Доволен на 100%.
Набор инструментов
Цена $19.65 - 146.90
реклама
КУПИТЬ ТУТ - DEKO - WORKPRO
Набор инструментов для ремонта техники, в нем вы найдете множество отверток, гаечных ключей, измерительный инструмент, есть молоток, пассатижи, пила и комплект накидных головок для трещоточного ключа. Изготовлены предметы из вольфрамовой крепкой стали. Насчитывает набор до 168 элементов.
Бытовой вакууматор
Цена $23
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - TINTON LIFE - ЗДЕСЬ - пакеты
Простой в использовании вакуумный упаковщик поможет сохранить свежесть продуктов. В комплекте с устройством поставляется 10 специальных пакетов, однако в комментариях покупатели рекомендуют также заказывать у продавца рулоны или большие пачки для упаковки.
Умные часы Xiaomi Amazfit Stratos 3
Цена $219
КУПИТЬ ТУТ - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex - Amazfit Stratos - Stratos 2 - Xiaomi Haylou - Honor Magic Watch 2
Одни из самых красивых и функциональных часов от именитого бренда Xiaomi. С двумя режимами работы: умный и ультра. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы для людей с активным образом жизни. Автономность 14 дней.
Программируемый паяльник TS100
Цена $51
реклама
Применяется для пайки мелких электронных компонентов в приборах и устройствах. Устройство с выбором температуры, работает от сети 220 вт через адаптер напряжения, выдает до 400 градусов, быстрый нагрев за 3 мин. Мощность прибора 65 ватт. Богатый комплект поставки.
Массажёр для колен
Цена $93
КУПИТЬ ТУТ - для всего тела - шиацу для спины - для ступней - для спины - Массажный пистолет
Гаджет делает массаж и тёплый компресс коленям, будет полезен тем, у кого проблемы с суставами или просто много ходит. Имеет по три режима регулировки температуры и частоты массажа, также автоматический тайминг в 15 минут, по истечению которого, отключается сам. На экране помимо регулировок и времени отображается заряд и кнопка питания.
Детектор проводки
реклама
Цена $27
Это ручной сканер, с помощью которого можно легко найти скрытую в стенах проводку. Цветные и черные металлы находит с расстояния до 110 мм. Есть отдельный режим для поиска деревянных конструкций и перекрытий.
Машинка для стрижки Xiaomi
Цена $14
реклама
Удобная машинка для стрижки с возможностью тримминга. Оснащена оригинальной многопозиционной головкой из титана с керамическим напылением.
Режущая кромка обеспечивает предельно аккуратную, безопасную стрижку. Используется мощный бесщеточный мотор со встроенным аккумулятором, заряжающимся через USB-C.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
реклама
В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила