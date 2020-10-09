Цена $1.97 - 8.70

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Данное приспособление предназначено для очистки от грязи и пыли с помощью толстых щеток, прикрепленных к шестеренкам. Сама конструкция выполнена так, что чистится каждый участок цепи, проходящий через устройство.

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Набор инструментов для ремонта техники, в нем вы найдете множество отверток, гаечных ключей, измерительный инструмент, есть молоток, пассатижи, пила и комплект накидных головок для трещоточного ключа. Изготовлены предметы из вольфрамовой крепкой стали. Насчитывает набор до 168 элементов.

Цена $23

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Простой в использовании вакуумный упаковщик поможет сохранить свежесть продуктов. В комплекте с устройством поставляется 10 специальных пакетов, однако в комментариях покупатели рекомендуют также заказывать у продавца рулоны или большие пачки для упаковки.

Цена $219

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Одни из самых красивых и функциональных часов от именитого бренда Xiaomi. С двумя режимами работы: умный и ультра. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы для людей с активным образом жизни. Автономность 14 дней.

Цена $51

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Применяется для пайки мелких электронных компонентов в приборах и устройствах. Устройство с выбором температуры, работает от сети 220 вт через адаптер напряжения, выдает до 400 градусов, быстрый нагрев за 3 мин. Мощность прибора 65 ватт. Богатый комплект поставки.

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КУПИТЬ ТУТ - для всего тела - шиацу для спины - для ступней - для спины - Массажный пистолет

Гаджет делает массаж и тёплый компресс коленям, будет полезен тем, у кого проблемы с суставами или просто много ходит. Имеет по три режима регулировки температуры и частоты массажа, также автоматический тайминг в 15 минут, по истечению которого, отключается сам. На экране помимо регулировок и времени отображается заряд и кнопка питания.

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Цена $27

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Это ручной сканер, с помощью которого можно легко найти скрытую в стенах проводку. Цветные и черные металлы находит с расстояния до 110 мм. Есть отдельный режим для поиска деревянных конструкций и перекрытий.

Цена $14

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Удобная машинка для стрижки с возможностью тримминга. Оснащена оригинальной многопозиционной головкой из титана с керамическим напылением.

Режущая кромка обеспечивает предельно аккуратную, безопасную стрижку. Используется мощный бесщеточный мотор со встроенным аккумулятором, заряжающимся через USB-C.

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