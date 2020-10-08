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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электроотвертка Bosch Go2, компрессор 70mai и другое

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Довольно богатый набор инструментов выполнен из хромованадиевой стали. Включает в себя большое разнообразие гаечных трещоточных ключей. Все поставляется в чемоданчике для удобной транспортировки и хранения.

Электроотвертка Bosch Go2

Цена $54

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Электроотвертка с автоматическим механизмом вращения, используется для монтажа и ремонта. Высокая мощность небольшого инструмента обусловлена индукционным двигателем.

У данной модели богатый комплект поставки: патрон с магнитным креплением, различные биты и удлинители для работы, зарядное устройство от usb.

Робот для мытья окон

Цена $97

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Робот для мытья окон плотно крепится к вертикальной поверхности вакуумным способом — вероятность падения чрезвычайно мала, но у устройства всё же предусмотрен страховочный шнур. Включается помощник с помощью дистанционного пульта или кнопок на самом гаджете.

Зубная щетка Oclean

Цена $26

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Простая, доступная, но эффективная зубная щетка с электрическим приводом. Полностью защищена от воды, допускает длительную промывку под струей и хранение в солоноватых растворах.

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