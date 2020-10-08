Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электроотвертка Bosch Go2, компрессор 70mai и другое
Горелка
Цена $17
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Лампочка для туристических походов, работает от газа, подключается к клапану баллона с газом. Можно регулировать освещение краном. Изделие освещает до 10 квадратов, отличная вещь в палатку, кроме того она нагревает воздух и создает тепло.
Электросамокат KUGOO S3
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Цена $209
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Ninebot by Segway KickScooter ES1 - HIPER Slim VX560
Электрический складной самокат, предназначен для прогулок и передвижения по улице. Работает от аккумулятора с запасом хода до 65 км, а скорость до 45 км/ч.
Автомобильный компрессор 70mai
Цена $36
Компактный автомобильный компрессор с максимальным давлением сжатого воздуха 11 бар. Производительность устройства составляет 25 л/мин. Питание компрессора осуществляется от прикуривателя.
Набор инструментов
Цена $19.65 - 146.90
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Довольно богатый набор инструментов выполнен из хромованадиевой стали. Включает в себя большое разнообразие гаечных трещоточных ключей. Все поставляется в чемоданчике для удобной транспортировки и хранения.
Электроотвертка Bosch Go2
Цена $54
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - GOXAWEE - Worx - Mijia
Электроотвертка с автоматическим механизмом вращения, используется для монтажа и ремонта. Высокая мощность небольшого инструмента обусловлена индукционным двигателем.
У данной модели богатый комплект поставки: патрон с магнитным креплением, различные биты и удлинители для работы, зарядное устройство от usb.
Робот для мытья окон
Цена $97
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Liectroux X6
Робот для мытья окон плотно крепится к вертикальной поверхности вакуумным способом — вероятность падения чрезвычайно мала, но у устройства всё же предусмотрен страховочный шнур. Включается помощник с помощью дистанционного пульта или кнопок на самом гаджете.
Зубная щетка Oclean
Цена $26
КУПИТЬ ТУТ - Oclean X Pro - Oclean F1 - Oclean Air
Простая, доступная, но эффективная зубная щетка с электрическим приводом. Полностью защищена от воды, допускает длительную промывку под струей и хранение в солоноватых растворах.
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Зарядка осуществляется на специальной базе, встроенного аккумулятора хватит на 30 дней работы.
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