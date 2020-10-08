Цена $17

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Лампочка для туристических походов, работает от газа, подключается к клапану баллона с газом. Можно регулировать освещение краном. Изделие освещает до 10 квадратов, отличная вещь в палатку, кроме того она нагревает воздух и создает тепло.

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Цена $209

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ - Ninebot by Segway KickScooter ES1 - HIPER Slim VX560

Электрический складной самокат, предназначен для прогулок и передвижения по улице. Работает от аккумулятора с запасом хода до 65 км, а скорость до 45 км/ч.

Цена $36

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КУПИТЬ ТУТ - Baseus

Компактный автомобильный компрессор с максимальным давлением сжатого воздуха 11 бар. Производительность устройства составляет 25 л/мин. Питание компрессора осуществляется от прикуривателя.

Цена $19.65 - 146.90

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КУПИТЬ ТУТ - WORKPRO

Довольно богатый набор инструментов выполнен из хромованадиевой стали. Включает в себя большое разнообразие гаечных трещоточных ключей. Все поставляется в чемоданчике для удобной транспортировки и хранения.

Цена $54

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - GOXAWEE - Worx - Mijia

Электроотвертка с автоматическим механизмом вращения, используется для монтажа и ремонта. Высокая мощность небольшого инструмента обусловлена индукционным двигателем.

У данной модели богатый комплект поставки: патрон с магнитным креплением, различные биты и удлинители для работы, зарядное устройство от usb.

Цена $97

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Liectroux X6

Робот для мытья окон плотно крепится к вертикальной поверхности вакуумным способом — вероятность падения чрезвычайно мала, но у устройства всё же предусмотрен страховочный шнур. Включается помощник с помощью дистанционного пульта или кнопок на самом гаджете.

Цена $26

КУПИТЬ ТУТ - Oclean X Pro - Oclean F1 - Oclean Air

Простая, доступная, но эффективная зубная щетка с электрическим приводом. Полностью защищена от воды, допускает длительную промывку под струей и хранение в солоноватых растворах.

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Зарядка осуществляется на специальной базе, встроенного аккумулятора хватит на 30 дней работы.

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