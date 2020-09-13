Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Poco X3 NFC, стельки от Xiaomi и другое
Ручной спиннер
Цена $9
Эти приспособления были изобретены, чтобы помогать справляться со стрессом. Так, вот вам новый, более «взрослый» дизайн, казалось бы, детской игрушки. Все просто, подшипник в центре и незамысловатые украшения.
Poco X3 NFC со 120 Гц экраном
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Цена $194
Смартфон получил экран с частотой 120 Гц, отличный средне-бюджетный процессор Snapdragon 732G, NFC и квадро камеру на 64 Мп.
Компрессор Baseus
Цена $45
Портативный автомобильный воздушный компрессор. Работает от встроенного аккумулятора (2400 mAh) и есть встроенный фонарик. С помощью одной зарядки сможет накачать до 9 колес. Также в комплекте идут переходники для накачивания различных резиновых изделий.
Автомобильный стартер Baseus
Цена $42
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - другой
Автомобильное пусковое устройство, используется при разряженной аккумуляторной батареи, а также в холодное время года, облегчает запуск двигателя.
Используется два клемника для подключения на контакты. Пусковой ток в 800 ампер. Емкость батареи 10 000mah. Есть usb порт для зарядки гаджетов.
Полировальная машина
Цена $18.73 - 71
У этой полировальной машины, как и в любых других, есть скорость вращения, которую можно легко регулировать. От 500 до 3.500 оборотов в минуту. Диаметр диска составляет 12,5 см. Работает данная полировальная машинка на мощности в 600 Вт.
Беспроводная электрическая цепная пила
Цена $220
Внутри установлен бесщеточный двигатель мощностью 220 ватт. Применяется для резки древесины. Размер цепи 16 дюймов, глубина резки составляет 40 см. Скорость вращения полотна 3300 оборотов в мин. Батарея питания съемная на 40 вольт. Быстрая доставка из РФ курьером до двери за пару дней.
Метеостанция
Цена $14
Портативная домашняя настольная метеорологическая станция, с внешними датчиками для определения температуры, влажности, давления, скорости ветра.
Фиксатор осанки
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Цена $47
Корректор осанки при правильном ношении позволит исправить осанку всего за 21 день. У него единый размер, но благодаря правильному расположению ремней он подходит как взрослым, так и детям. Оснащен датчиком движения MPU6050. При отклонении спины от правильного угла корректор сообщит вам об этом вибрацией.
Стельки от Xiaomi
Цена $3
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Стельки сделаны из хлопка, что делает их мягкими, прочными, и позволяет вашим ногам "дышать". Для большего удобства они принимают форму вашей стопы и добавляют амортизации при ходьбе и беге. Если в течении некоторого времени их не использовать они примут изначальную форму.
Тестер
Цена $17
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Амперметр прибор для измерения токовых величин, показывает напряжение, сопротивление и силу тока при ремонте и наладки проводки, электрооборудования. Служит как тестер, цифровой принцип работы, есть жк экран для вывода показаний.
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