Цена $9

КУПИТЬ ТУТ

Эти приспособления были изобретены, чтобы помогать справляться со стрессом. Так, вот вам новый, более «взрослый» дизайн, казалось бы, детской игрушки. Все просто, подшипник в центре и незамысловатые украшения.

реклама

Цена $194

КУПИТЬ ТУТ

Смартфон получил экран с частотой 120 Гц, отличный средне-бюджетный процессор Snapdragon 732G, NFC и квадро камеру на 64 Мп.

Цена $45

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

КУПИТЬ ТУТ

Портативный автомобильный воздушный компрессор. Работает от встроенного аккумулятора (2400 mAh) и есть встроенный фонарик. С помощью одной зарядки сможет накачать до 9 колес. Также в комплекте идут переходники для накачивания различных резиновых изделий.

Цена $42

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - другой

Автомобильное пусковое устройство, используется при разряженной аккумуляторной батареи, а также в холодное время года, облегчает запуск двигателя.

Используется два клемника для подключения на контакты. Пусковой ток в 800 ампер. Емкость батареи 10 000mah. Есть usb порт для зарядки гаджетов.

Цена $18.73 - 71

КУПИТЬ ТУТ

У этой полировальной машины, как и в любых других, есть скорость вращения, которую можно легко регулировать. От 500 до 3.500 оборотов в минуту. Диаметр диска составляет 12,5 см. Работает данная полировальная машинка на мощности в 600 Вт.

Цена $220

КУПИТЬ ТУТ

Внутри установлен бесщеточный двигатель мощностью 220 ватт. Применяется для резки древесины. Размер цепи 16 дюймов, глубина резки составляет 40 см. Скорость вращения полотна 3300 оборотов в мин. Батарея питания съемная на 40 вольт. Быстрая доставка из РФ курьером до двери за пару дней.

Цена $14

КУПИТЬ ТУТ

Портативная домашняя настольная метеорологическая станция, с внешними датчиками для определения температуры, влажности, давления, скорости ветра.

реклама





Цена $47

КУПИТЬ ТУТ - дешевый

Корректор осанки при правильном ношении позволит исправить осанку всего за 21 день. У него единый размер, но благодаря правильному расположению ремней он подходит как взрослым, так и детям. Оснащен датчиком движения MPU6050. При отклонении спины от правильного угла корректор сообщит вам об этом вибрацией.

Цена $3

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Стельки сделаны из хлопка, что делает их мягкими, прочными, и позволяет вашим ногам "дышать". Для большего удобства они принимают форму вашей стопы и добавляют амортизации при ходьбе и беге. Если в течении некоторого времени их не использовать они примут изначальную форму.

Цена $17

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Амперметр прибор для измерения токовых величин, показывает напряжение, сопротивление и силу тока при ремонте и наладки проводки, электрооборудования. Служит как тестер, цифровой принцип работы, есть жк экран для вывода показаний.

Рекомендую посмотреть прошлые подборки товаров.

Полезные товары можете найти в Telegram канале - https://t.me/aliworkman

и группе вк - https://vk.com/workman1

реклама



