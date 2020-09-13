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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Poco X3 NFC, стельки от Xiaomi и другое

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Ручной спиннер

Цена $9

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Эти приспособления были изобретены, чтобы помогать справляться со стрессом. Так, вот вам новый, более «взрослый» дизайн, казалось бы, детской игрушки. Все просто, подшипник в центре и незамысловатые украшения.

Poco X3 NFC со 120 Гц экраном 

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Цена $194

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Смартфон получил экран с частотой 120 Гц, отличный средне-бюджетный процессор Snapdragon 732G, NFC и квадро камеру на 64 Мп. 

Компрессор Baseus

Цена $45

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Портативный автомобильный воздушный компрессор. Работает от встроенного аккумулятора (2400 mAh) и есть встроенный фонарик. С помощью одной зарядки сможет накачать до 9 колес. Также в комплекте идут переходники для накачивания различных резиновых изделий.

Автомобильный стартер Baseus

Цена $42

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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomiдругой

Автомобильное пусковое устройство, используется при разряженной аккумуляторной батареи, а также в холодное время года, облегчает запуск двигателя.

Используется два клемника для подключения на контакты. Пусковой ток в 800 ампер. Емкость батареи 10 000mah. Есть usb порт для зарядки гаджетов.

Полировальная машина

Цена $18.73 - 71

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У этой полировальной машины, как и в любых других, есть скорость вращения, которую можно легко регулировать. От 500 до 3.500 оборотов в минуту. Диаметр диска составляет 12,5 см. Работает данная полировальная машинка на мощности в 600 Вт.

Беспроводная электрическая цепная пила

Цена $220

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Внутри установлен бесщеточный двигатель мощностью 220 ватт. Применяется для резки древесины. Размер цепи 16 дюймов, глубина резки составляет 40 см. Скорость вращения полотна 3300 оборотов в мин. Батарея питания съемная на 40 вольт. Быстрая доставка из РФ курьером до двери за пару дней.

Метеостанция

Цена $14

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Портативная домашняя настольная метеорологическая станция, с внешними датчиками для определения температуры, влажности, давления, скорости ветра.

Фиксатор осанки

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Цена $47

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Корректор осанки при правильном ношении позволит исправить осанку всего за 21 день. У него единый размер, но благодаря правильному расположению ремней он подходит как взрослым, так и детям. Оснащен датчиком движения MPU6050. При отклонении спины от правильного угла корректор сообщит вам об этом вибрацией. 

Стельки от Xiaomi

Цена $3

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Стельки сделаны из хлопка, что делает их мягкими, прочными, и позволяет вашим ногам "дышать". Для большего удобства они принимают форму вашей стопы и добавляют амортизации при ходьбе и беге. Если в течении некоторого времени их не использовать они примут изначальную форму.

Тестер

Цена $17

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Амперметр прибор для измерения токовых величин, показывает напряжение, сопротивление и силу тока при ремонте и наладки проводки, электрооборудования. Служит как тестер, цифровой принцип работы, есть жк экран для вывода показаний.

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