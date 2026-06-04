Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Audi представила суперкар Nuvolari quattro с мотором V8 от Lamborghini и тремя электромоторами
Компания Audi неожиданно показала суперкар Nuvolari. Это ограниченная серия из 499 машин, которая придет на смену модели R8.
реклама

Audi продолжает возрождение своей линейки спортивных автомобилей, подтвердив планы по выпуску нового гиперкара. Модель назвали Nuvolari. Она станет самым быстрым и мощным серийным автомобилем в истории бренда.

Изображение: Сarscoops 

В основе лежит подключаемая гибридная установка. В середине кузова разместили 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. К нему добавили три электромотора с аксиальным потоком и батарею на 7,3 киловатт-часа. Два мотора установили на передней оси, третий – между двигателем и коробкой передач. Общая отдача системы — 987 лошадиных сил. Это лишь на 15 «лошадей» меньше, чем у Lamborghini Revuelto. Разгон до сотни занимает 2,6 секунды. Скорость 200 километров в час достигается через 4,2 секунды. Максимальная скорость превышает 350 километров в час.

реклама

Как и положено Audi, суперкар получил полный привод quattro. Новая версия системы собирает данные об угле поворота руля, ускорении, отклонении кузова и уровне сцепления. На основе этой информации электроника предугадывает потерю сцепления и реагирует заранее. Автомобиль умеет перераспределять крутящий момент и подтормаживать колеса. Активная аэродинамика меняет прижимную силу в зависимости от ситуации на дороге.

У водителя есть пять режимов. E-Hybrid отдает приоритет электричеству для города. Balanced сочетает комфорт и эффективность. Dynamic и Dynamic+ обостряют отклик. Трековый режим позволяет настраивать тягу под мокрое, сухое покрытие и гоночную трассу. Тормозная система — карбон-керамика. Передние диски — 420 миллиметров, их сжимают десятипоршневые суппорты. Задние диски — 410 миллиметров с четырехпоршневыми механизмами. Система рекуперации энергии и внутреннее охлаждение повышают теплоотдачу на 21%.

Активное заднее антикрыло работает в трех положениях: закрытое, низкая прижимная сила, высокая прижимная сила. В нужных условиях крыло создает более 400 килограммов прижимной силы и работает как воздушный тормоз. Салон выполнен в минималистичном стиле. Двухцветная отделка, анодированный алюминий, карбоновые спортивные сиденья. Цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа, вытянутый по вертикали. Рулевое колесо с плоской нижней частью обтянуто алькантарой, на нем расположены лепестки переключения передач и множество кнопок.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер (Gernot Döllner) заявил, что Nuvolari выводит на дорогу чистые эмоции и производительность. Машина построена на алюминиевом пространственном каркасе. Выпуск ограничат 499 экземплярами. Поставки начнутся в первой половине 2027 года.

#audi #гибрид #суперкар #v8 #r8 #987 л.с. #gernot döllner #nuvolari #quattro
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
CATL приблизилась к созданию литий-воздушной батареи с рекордной плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг
На Apple TV+ вышел научно-фантастический сериал «Звёздный город» о советской лунной программе
NASA выбрало Boeing 737-700 для испытаний оборудования миссии Artemis в условиях лунной гравитации
Окупаемость видеокарт при майнинге PEARL составляет около полугода
Мессенджер MAX удалили из App Store
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую
На ПМЭФ-2026 показали серийный образец кроссовера Volga K50
Смартфоны на SoC MediaTek заняли весь топ-10 моделей среднего класса от AnTuTu
Инженер создал систему с высокоточным лазером для борьбы с комарами
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
Студенты из Москвы создали дрон для сброса грузов массой до 1,5 кг в заданный сектор
АВТОВАЗ представил прототип модернизированной Lada Niva Legend
Появились первые фотографии сокета Intel LGA 1954 под будущие процессоры Nova Lake
Спустя более 20 лет астрономы обнаружили источник загадочных радиосигналов из космоса
Глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал GTX 1080 одной из своих самых любимых видеокарт
ОАК начала строить опытный образец истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate
В финском городе Кухмо некоторые квартиры продаются за €1

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
ИИ-спам в репозитории Installer-SH помог улучшить архитектуру проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter