Audi продолжает возрождение своей линейки спортивных автомобилей, подтвердив планы по выпуску нового гиперкара. Модель назвали Nuvolari. Она станет самым быстрым и мощным серийным автомобилем в истории бренда.
Изображение: Сarscoops
В основе лежит подключаемая гибридная установка. В середине кузова разместили 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. К нему добавили три электромотора с аксиальным потоком и батарею на 7,3 киловатт-часа. Два мотора установили на передней оси, третий – между двигателем и коробкой передач. Общая отдача системы — 987 лошадиных сил. Это лишь на 15 «лошадей» меньше, чем у Lamborghini Revuelto. Разгон до сотни занимает 2,6 секунды. Скорость 200 километров в час достигается через 4,2 секунды. Максимальная скорость превышает 350 километров в час.
Как и положено Audi, суперкар получил полный привод quattro. Новая версия системы собирает данные об угле поворота руля, ускорении, отклонении кузова и уровне сцепления. На основе этой информации электроника предугадывает потерю сцепления и реагирует заранее. Автомобиль умеет перераспределять крутящий момент и подтормаживать колеса. Активная аэродинамика меняет прижимную силу в зависимости от ситуации на дороге.
У водителя есть пять режимов. E-Hybrid отдает приоритет электричеству для города. Balanced сочетает комфорт и эффективность. Dynamic и Dynamic+ обостряют отклик. Трековый режим позволяет настраивать тягу под мокрое, сухое покрытие и гоночную трассу. Тормозная система — карбон-керамика. Передние диски — 420 миллиметров, их сжимают десятипоршневые суппорты. Задние диски — 410 миллиметров с четырехпоршневыми механизмами. Система рекуперации энергии и внутреннее охлаждение повышают теплоотдачу на 21%.
Активное заднее антикрыло работает в трех положениях: закрытое, низкая прижимная сила, высокая прижимная сила. В нужных условиях крыло создает более 400 килограммов прижимной силы и работает как воздушный тормоз. Салон выполнен в минималистичном стиле. Двухцветная отделка, анодированный алюминий, карбоновые спортивные сиденья. Цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа, вытянутый по вертикали. Рулевое колесо с плоской нижней частью обтянуто алькантарой, на нем расположены лепестки переключения передач и множество кнопок.
Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер (Gernot Döllner) заявил, что Nuvolari выводит на дорогу чистые эмоции и производительность. Машина построена на алюминиевом пространственном каркасе. Выпуск ограничат 499 экземплярами. Поставки начнутся в первой половине 2027 года.