Компания Audi неожиданно показала суперкар Nuvolari. Это ограниченная серия из 499 машин, которая придет на смену модели R8.

Audi продолжает возрождение своей линейки спортивных автомобилей, подтвердив планы по выпуску нового гиперкара. Модель назвали Nuvolari. Она станет самым быстрым и мощным серийным автомобилем в истории бренда.

Изображение: Сarscoops

В основе лежит подключаемая гибридная установка. В середине кузова разместили 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. К нему добавили три электромотора с аксиальным потоком и батарею на 7,3 киловатт-часа. Два мотора установили на передней оси, третий – между двигателем и коробкой передач. Общая отдача системы — 987 лошадиных сил. Это лишь на 15 «лошадей» меньше, чем у Lamborghini Revuelto. Разгон до сотни занимает 2,6 секунды. Скорость 200 километров в час достигается через 4,2 секунды. Максимальная скорость превышает 350 километров в час.

реклама

Как и положено Audi, суперкар получил полный привод quattro. Новая версия системы собирает данные об угле поворота руля, ускорении, отклонении кузова и уровне сцепления. На основе этой информации электроника предугадывает потерю сцепления и реагирует заранее. Автомобиль умеет перераспределять крутящий момент и подтормаживать колеса. Активная аэродинамика меняет прижимную силу в зависимости от ситуации на дороге.

У водителя есть пять режимов. E-Hybrid отдает приоритет электричеству для города. Balanced сочетает комфорт и эффективность. Dynamic и Dynamic+ обостряют отклик. Трековый режим позволяет настраивать тягу под мокрое, сухое покрытие и гоночную трассу. Тормозная система — карбон-керамика. Передние диски — 420 миллиметров, их сжимают десятипоршневые суппорты. Задние диски — 410 миллиметров с четырехпоршневыми механизмами. Система рекуперации энергии и внутреннее охлаждение повышают теплоотдачу на 21%.

Активное заднее антикрыло работает в трех положениях: закрытое, низкая прижимная сила, высокая прижимная сила. В нужных условиях крыло создает более 400 килограммов прижимной силы и работает как воздушный тормоз. Салон выполнен в минималистичном стиле. Двухцветная отделка, анодированный алюминий, карбоновые спортивные сиденья. Цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа, вытянутый по вертикали. Рулевое колесо с плоской нижней частью обтянуто алькантарой, на нем расположены лепестки переключения передач и множество кнопок.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер (Gernot Döllner) заявил, что Nuvolari выводит на дорогу чистые эмоции и производительность. Машина построена на алюминиевом пространственном каркасе. Выпуск ограничат 499 экземплярами. Поставки начнутся в первой половине 2027 года.