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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: проектор AUN W18, машинка Xiaomi Enchen Boost и другое

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Цена $5.33 - 8.86

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Это устройство изготовлено для подзарядки аккумуляторных батарей разной мощностью и фирмой. Если ваши аккумуляторы израсходовали энергию, вложите их в зарядную коробочку и ждите, когда зажжется индикатор заряда.

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Цена $67

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Я увидел эти Часы на сайте Алиэкспресс и незамедлительно оформил заказ. Мне так понравился непревзойдённый стиль и качественный выделанный дизайн этой модели, что я не мог дождаться, когда надену их на руку. Сталь - нержавеющая, водонепроницаемый корпус.

Полировальная машинка

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Цена $59

Электрическая машинка для полировки, в устройстве 6 скоростей, регулируемые обороты, мощность прибора 1400 ватт.

Диаметр диска 180 мм, можно использовать различные насадки для достижения определенного результата в обработке древесины металла. Скорость на холостом ходу 3000. 

Водяной насос

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Цена $82

Насос из нержавеющей стали, работает от сети 220 вольт, используется для нагнетания воздуха или жидкости в оборудовании. Есть два клапана впускного и выпускного типа для подключения к системе. Можно применять в пивоварении, подачи жидкости в систему. Пропускная способность 12 литров в минуту.

Дополнительный монитор

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Цена $119

Разумеется, использовать этот монитор можно и в качестве основного, но как правило такие покупают, когда не хватает рабочего пространства на 1 мониторе. Диагональ ноутбучная - 15.6 дюйма, а максимальная толщина - 10 мм. Таким образом монитор спокойно поместится в сумке или рюкзаке рядом с ноутбуком. В корпусе есть даже пара динамиков. Есть порт 3.5 мм для подключения наушников, Mini HDMI и 2 порта USB Type-C с возможностью передачи изображения.

Смеситель с подогревом

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Цена $24

Электрический смеситель с нагреванием воды от тена, устанавливается в кухню и ванную комнату, сделан из металла и керамики, безопасный, подойдет для установки на даче. В комплекте имеет лейку и кран разделитель на холодную и горячую воду. Мощность устройства до 5000 ватт, пропускает нагреваемый объем воды до 5 литров в минуту.

Мини-проектор

КУПИТЬ ТУТ - YG620 - TouYinger M4 - AUN W18

Цена $69

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Хотите смотреть фильмы дома, тогда вам нужен данный проектор. Данная модель имеет яркость лампы в 2800 Люменов, что позволяет сделать изображение более реалистическим и ярким. Проектор воспроизводит картинку с разрешением 1280х720 пикселей. Проектор работает на базе Android, имеет встроенный Wi-Fi и Bluetooth. Система охлаждения обеспечивает полную защиту проектора от перегрева, и он может работать очень долго без выключения.

Профессиональная мужская машинка для стрижки волос

КУПИТЬ ТУТXiaomi Enchen Boost - Showsee - RIWA - Sharp X

Цена $19

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Имеет регулируемые керамические лезвия, которые прослужат вам верой и правдой. Они не затупляются и не ржавеют. Подходят для волос разной густоты и плотности. В набор также вошла  маленькая зубчатая расческа.

Выдвижная розетка

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Цена $30

Встраиваемая розетка, которая в закрытом состоянии не занимает место на поверхностях, да и выглядит стильно. Толщина рамки, которая возвышается над поверхностью - 2 мм. А общие размеры девайса - 264 x 118 x 65 мм.

Шуруповерт

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КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA

Цена $22.49 - 73.07

Неплохой аккумуляторный шуроповерт с режимом сверления в удобном кейсе для хранения. В комплекте прилагается зарядное устройство и дополнительный аккумулятор.

Есть зонная подсветка, обеспечивается неплохая регулировка крутящего момента и адекватное распределение мощности между парой скоростей.

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и группе вконтакте - https://vk.com/workman1


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Zmey1945
17:49
Тут и знать ничего не надо, ты как открытая книга. Нищеброд, с нищим амд-компом, телеком и приставкой)) Я не доказываю, а смеюсь над такими "экономистами-адекватами".
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
Don-Pedro
17:48
60 fps в 4K с RTX ON - 1300$ Нормальная цена для правильных пацанчиков. Тут по улице каждая вторая малолетняя сцыкуха с айфончегом за штукарь бакинских рассекает, и ничо все привыкли давно.
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wwr222
17:48
Это ты на псевдоджипы(ака кроссоверы) намекаешь? Ненавижу,как класс.С первой Тойоты РАВ4
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
bo74
17:46
А если семья маленькая, а собака большая? И на море на машине, тогда как? :)
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
ego0550
17:46
Ну вроде как тоета бюджетным брендом считается, при этом эта бюджетность чувствуется вот просто везде, и когда ее ТО стоит намного дороже премиального Х5, заставляет задуматься, что где-то очень сильн...
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
tammers nikir
17:42
Станки будут полностью китайскими или западными?
Китайская компания SMIC готова приступить к производству 7-нм процессоров уже в 2021 году
Zmey1945
17:42
Ну, ЛК200 это топ, там обслуга будет немалой. Сами аппараты 10-15 летней давности, стоят по 50к евро. Сам не понимаю, откуда такой ценник.
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
Pobeda
17:39
Прогони 3 прогона Хэвена хотя бы в фулХД. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16038910#p16038910 Температур по ядру нет (интересовало охлаждение карты целиком) + СО в два слота. RV03 можн...
Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
ego0550
17:38
Ну Б6 тоже был немецкой сборки, а вот Б7 уже местный пакет. Правда особой разницы в качестве не увидел. Оба варианта меня не устроили.
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
bo74
17:36
Ни разу такого не замечал у Тигуана, повороты, как приклеенный держит Возможно от стиля езды зависит
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
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