Телескопическая удочка

КУПИТЬ ТУТ - катушка - плетенка

Цена $5.33 - 8.86

Лёгкая удобная удочка, размер соответствует действительности. В сложенном виде прям карманная. Сама удочка очень прочная, выдерживает 1.5 КГ, более не пробовал. Качество впечатляет - и крепежа для катушки, и самой удочки в целом. Особенно порадовал колпачок сверху - все колпачки должны быть такими! Удобно и долговечно. За свою цену - самая лучшая удочка.

Мощный повербанк

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Baseus и зарядка-аккумулятор - Romoss Sense4

Цена $13

Компактный повербанк ROCK ёмкостью 10000 мАч, оснащённый портами USB-A, USB-C, microUSB и светодиодным индикатором оставшегося заряда. Устройство поддерживает технологию QC 3.0.

Крутая зарядка

КУПИТЬ ТУТ - Liitokala Lii-PD4 S1

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Цена $7.80 - 26.00



Это устройство изготовлено для подзарядки аккумуляторных батарей разной мощностью и фирмой. Если ваши аккумуляторы израсходовали энергию, вложите их в зарядную коробочку и ждите, когда зажжется индикатор заряда.

Модные мужские часы с хронографом

КУПИТЬ ТУТ - Bobo Bird - NaviForce - Curren - Sinobi - Smael 1545 - Casio MTP-1375

Цена $67

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Я увидел эти Часы на сайте Алиэкспресс и незамедлительно оформил заказ. Мне так понравился непревзойдённый стиль и качественный выделанный дизайн этой модели, что я не мог дождаться, когда надену их на руку. Сталь - нержавеющая, водонепроницаемый корпус.

Полировальная машинка

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Цена $59

Электрическая машинка для полировки, в устройстве 6 скоростей, регулируемые обороты, мощность прибора 1400 ватт.

Диаметр диска 180 мм, можно использовать различные насадки для достижения определенного результата в обработке древесины металла. Скорость на холостом ходу 3000.

Водяной насос

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Цена $82

Насос из нержавеющей стали, работает от сети 220 вольт, используется для нагнетания воздуха или жидкости в оборудовании. Есть два клапана впускного и выпускного типа для подключения к системе. Можно применять в пивоварении, подачи жидкости в систему. Пропускная способность 12 литров в минуту.

Дополнительный монитор

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Цена $119

Разумеется, использовать этот монитор можно и в качестве основного, но как правило такие покупают, когда не хватает рабочего пространства на 1 мониторе. Диагональ ноутбучная - 15.6 дюйма, а максимальная толщина - 10 мм. Таким образом монитор спокойно поместится в сумке или рюкзаке рядом с ноутбуком. В корпусе есть даже пара динамиков. Есть порт 3.5 мм для подключения наушников, Mini HDMI и 2 порта USB Type-C с возможностью передачи изображения.

Смеситель с подогревом

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Цена $24

Электрический смеситель с нагреванием воды от тена, устанавливается в кухню и ванную комнату, сделан из металла и керамики, безопасный, подойдет для установки на даче. В комплекте имеет лейку и кран разделитель на холодную и горячую воду. Мощность устройства до 5000 ватт, пропускает нагреваемый объем воды до 5 литров в минуту.

Мини-проектор

КУПИТЬ ТУТ - YG620 - TouYinger M4 - AUN W18

Цена $69

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Хотите смотреть фильмы дома, тогда вам нужен данный проектор. Данная модель имеет яркость лампы в 2800 Люменов, что позволяет сделать изображение более реалистическим и ярким. Проектор воспроизводит картинку с разрешением 1280х720 пикселей. Проектор работает на базе Android, имеет встроенный Wi-Fi и Bluetooth. Система охлаждения обеспечивает полную защиту проектора от перегрева, и он может работать очень долго без выключения.

Профессиональная мужская машинка для стрижки волос

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Enchen Boost - Showsee - RIWA - Sharp X

Цена $19

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Имеет регулируемые керамические лезвия, которые прослужат вам верой и правдой. Они не затупляются и не ржавеют. Подходят для волос разной густоты и плотности. В набор также вошла маленькая зубчатая расческа.

Выдвижная розетка

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Цена $30

Встраиваемая розетка, которая в закрытом состоянии не занимает место на поверхностях, да и выглядит стильно. Толщина рамки, которая возвышается над поверхностью - 2 мм. А общие размеры девайса - 264 x 118 x 65 мм.

Шуруповерт

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КУПИТЬ ТУТ - LOMVUM - WOSAI - HILDA

Цена $22.49 - 73.07

Неплохой аккумуляторный шуроповерт с режимом сверления в удобном кейсе для хранения. В комплекте прилагается зарядное устройство и дополнительный аккумулятор.

Есть зонная подсветка, обеспечивается неплохая регулировка крутящего момента и адекватное распределение мощности между парой скоростей.

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