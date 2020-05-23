Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: монокуляр, ручной пылесос ILIFE H70 и другое
Монокуляр
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - мощный
Цена $4
Для тех кто очень любит охоту и спорт могу с уверенностью рекомендовать монокуляр. У него отличная и качественная оптика с фокусом. Благодаря отличной защите корпуса с ним можно находится в любых погодных условиях, даже по проливным дождем.
Стильная блютуз колонка
Цена $17
Колонка сделана в винтажном ретро стиле, в дизайне присутствуют нежные тона. У продавца на выбор есть 5 различных вариантов цветов. Колонка выглядит симпатично и отлично сплавляется со своими прямыми обязанностями. Больше всего мне нравится её портативность, но при этом звук довольно громкий.
Полировальная машина
рекламаЦена $38
Эта полировальная машина является отличным приобретением как для простого автолюбителя, так и для профессиональной СТО. Благодаря своему небольшому весу и особому дизайну, работать с данной машинкой можно продолжительное время без ощущения усталости.
Машинка для удаления катышков Xiaomi
Цена $10
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Быстро отрезает скатавшуюся ткань и не вырывает другие нитки. Заряжается 2 часа и работает беспрерывно 40 минут. За пару минут можно придать одежде вид новой.
Ручной пылесос TINTON LIFE VC812
Цена $79
Этот пылесос прекрасно справляется с любым мелким мусором, а благодаря различным насадкам я убираю грязь даже в самых недоступных местах. Работает от встроенного аккумулятора, поэтому никакие провода не мешают работе.
Набор постельного белья
Цена $4.68 - 30.49
Это отличный набор постельного белья от Китайского бренда RIANCY. В комплект входят: 1 пододеяльник, 1 простынь, 2 наволочки. Белье изготовлено из полиэстера и хлопка. На выбор имеется несколько расцветок с красивыми 3D принтами, а также разные размеры.
Очки Железного Человека
Цена $3
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Кто смотрел железного человека, тот поймет, насколько это крутой девайс. Я думаю, многие хотели бы себе столь неординарные очки, особенно если такие были на Тони Старке. Какой-то технологичности в них нет, так что это не супер умные и не супер навороченные очки, а просто необычный девайс, для вашего необычного стиля.
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