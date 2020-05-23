Монокуляр

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - мощный

Цена $4

Для тех кто очень любит охоту и спорт могу с уверенностью рекомендовать монокуляр. У него отличная и качественная оптика с фокусом. Благодаря отличной защите корпуса с ним можно находится в любых погодных условиях, даже по проливным дождем.

Стильная блютуз колонка

анонсы и реклама Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок Ryzen 4000 серии в Ситилинке Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Цена $17

Колонка сделана в винтажном ретро стиле, в дизайне присутствуют нежные тона. У продавца на выбор есть 5 различных вариантов цветов. Колонка выглядит симпатично и отлично сплавляется со своими прямыми обязанностями. Больше всего мне нравится её портативность, но при этом звук довольно громкий.

Полировальная машина

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $38

Эта полировальная машина является отличным приобретением как для простого автолюбителя, так и для профессиональной СТО. Благодаря своему небольшому весу и особому дизайну, работать с данной машинкой можно продолжительное время без ощущения усталости.

Машинка для удаления катышков Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $10

реклама

Быстро отрезает скатавшуюся ткань и не вырывает другие нитки. Заряжается 2 часа и работает беспрерывно 40 минут. За пару минут можно придать одежде вид новой.

Ручной пылесос TINTON LIFE VC812

КУПИТЬ ТУТ - ILIFE H70

Цена $79

Этот пылесос прекрасно справляется с любым мелким мусором, а благодаря различным насадкам я убираю грязь даже в самых недоступных местах. Работает от встроенного аккумулятора, поэтому никакие провода не мешают работе.





Набор постельного белья

КУПИТЬ ТУТ

Цена $4.68 - 30.49

Это отличный набор постельного белья от Китайского бренда RIANCY. В комплект входят: 1 пододеяльник, 1 простынь, 2 наволочки. Белье изготовлено из полиэстера и хлопка. На выбор имеется несколько расцветок с красивыми 3D принтами, а также разные размеры.

Очки Железного Человека

КУПИТЬ ТУТ

Цена $3

реклама

Кто смотрел железного человека, тот поймет, насколько это крутой девайс. Я думаю, многие хотели бы себе столь неординарные очки, особенно если такие были на Тони Старке. Какой-то технологичности в них нет, так что это не супер умные и не супер навороченные очки, а просто необычный девайс, для вашего необычного стиля.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.

реклама