Рыболовная катушка

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Цена $54

Катушка выполнена из металла, рассчитана на леску длинной в 60 метров, устанавливается на любую удочку, крепится на специальный хомут. Максимальная тяга до 30 кг. Удобная ручка, которую можно разместить как с лева так и справа. Работает на подшипниковом вращении механизма.

Крутая магнитола на андроиде

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Цена $469

Устройство имеет 12,8-дюймовую диагональ экрана с высоким разрешением 1920 х 1080 пикселей, 6-ядерный процессор, 4-гигабайтная оперативка, прекрасно справляющуюся с функцией многозадачности, Bluetooth, Wi-Fi, USB-порт и синхронизация со многими моделями смартфонов.

Робот-пылесос ILIFE V7s Plus

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Цена $159

Отличительная особенность этого робота в том, что это самая бюджетная модель с функцией влажной уборки. Для этого на днище робота крепится тряпка из микрофибры, а в специальный резервуар заливается вода. На одной зарядке робот способен проработать примерно 2 часа.

Мощная зарядка Baseus

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Цена $37

Мощный блок от Baseus с поддержкой быстрых трех портов на выход.

Мощность 65 Вт

Световой индикатор

Три порта: 2 x Type-C, 1 x USB

На выход USB 5В/4.5А, Type-C 5В/3А

Поддержка быстрых зарядок: QC 3.0, Huawei FCP, Samsung AFC, PD 3.0

Популярный велосипедный компьютер INBIKE

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Цена $9.53 - 13.77

Если вы частенько катаетесь на велосипеде, то можете купить себе такую штуку. Компьютер показывает вашу скорость, текущее время, дистанцию и прочую полезную информацию. Для считывания скорости на колесо ставится специальный датчик и магнит.

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