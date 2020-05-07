Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Необычные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомагнитола Tesla, робот-пылесос ILIFE V7s Plus и другое

для раздела Блоги
+
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Рыболовная катушка

КУПИТЬ ТУТ

Цена $54

Катушка выполнена из металла, рассчитана на леску длинной в 60 метров, устанавливается на любую удочку, крепится на специальный хомут. Максимальная тяга до 30 кг. Удобная ручка, которую можно разместить как с лева так и справа. Работает на подшипниковом вращении механизма.

Крутая магнитола на андроиде

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Цена $469

Устройство имеет 12,8-дюймовую диагональ экрана с высоким разрешением 1920 х 1080 пикселей, 6-ядерный процессор, 4-гигабайтная оперативка, прекрасно справляющуюся с функцией многозадачности, Bluetooth, Wi-Fi, USB-порт и синхронизация со многими моделями смартфонов.

Робот-пылесос ILIFE V7s Plus

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $159

Отличительная особенность этого робота в том, что это самая бюджетная модель с функцией влажной уборки. Для этого на днище робота крепится тряпка из микрофибры, а в специальный резервуар заливается вода. На одной зарядке робот способен проработать примерно 2 часа.

Мощная зарядка Baseus

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $37

Мощный блок от Baseus с поддержкой быстрых трех портов на выход.

  • Мощность 65 Вт
  • Световой индикатор
  • Три порта: 2 x Type-C, 1 x USB
  • На выход USB 5В/4.5А, Type-C 5В/3А
  • Поддержка быстрых зарядок: QC 3.0, Huawei FCP, Samsung AFC, PD 3.0

Популярный велосипедный компьютер INBIKE

КУПИТЬ ТУТ

Цена $9.53 - 13.77

Если вы частенько катаетесь на велосипеде, то можете купить себе такую штуку. Компьютер показывает вашу скорость, текущее время, дистанцию и прочую полезную информацию. Для считывания скорости на колесо ставится специальный датчик и магнит.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника товары из китая полезные товары технологии техника находки подборки дешевые товары
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
7
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
40
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
39
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
59
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
36
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
20
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
68
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
146

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 68
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 180
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 74
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
30 апреля 2020 146
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Художник RXart показал, как будут выглядеть герои Ведьмак 3 во вселенной Cyberpunk 2077
10
Xiaomi Мi 9T подешевел на 130 долларов – лучшая цена за один из самых красивых смартфонов 2019 года
12
Выбор оптимальной видеокарты для игр в разрешении 2К – эксперты Guru3d рассказали, сколько должна стоить видеокарта для комфортных 60 fps+
30
Новые подробности о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti – сроки выхода, продвинутый ИИ DLSS 3.0 и трассировка лучей без снижения производительности
165
Need for Speed Most Wanted Redux 2020 Update 2 уже доступен для скачивания
3
Последнее обновление Red Dead Redemption 2 значительно повысило графику игры без ущерба для производительности
22
Количество геймеров, использующих процессоры AMD Ryzen, за год увеличилось на 20%
121
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
107
Nvidia Ampere будут выполнять трассировку лучей в четыре раза эффективнее чем Turing, а производство линейки GTX прекратится - сообщил Youtube-канал Moore's Law Is Dead
43
Выявляем превосходство двухканального режима памяти над одноканальным с процессорами Ryzen 3000 в играх - новое тестирование от hardwaretimes
87
AMD решила проблему с медленными видеокартами серии Radeon RX 5600 XT спустя 3 месяца после начала продаж
10
Дополнение Shadowlands для World of Warcraft планируют выпустить в конце года
1
Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача стартового набора для EVE Online, посвященного 17-летней годовщине онлайн-игры
5
HP сделала Core i7-10700F лучшую антирекламу, случайно показав его отставание от Ryzen 7 3700X
26
Инсайдеры рассказали о планах NVIDIA по выпуску видеокарт следующих поколений – Ampere и Hopper
20
Стоимость Honor View 20 упала на 180 долларов
4
ОЗУ и память для SSD резко подорожали – самая высокая стоимость за последние 10 месяцев
17
Intel Core i9-10900K разогнали до 5,4 ГГц - он обогнал 18-ядерный Xeon W-2195, но так и не смог одолеть Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Cinebench R15
49
Ломаные линии: вскрыты коробки с процессорами Intel Comet Lake-S
22
В Origin стартовала новая крупная распродажа со скидками до 85 %
7

Популярные статьи

Инженерный Core i7 Skylake за 5000р с Aliexpress - покупаем правильно
53
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь
32
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
40
Как я лочил fps и что из этого получилось
12
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
48
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
7

Сейчас обсуждают

Yilec
13:00
Так, добавим еще и ВСЕХ сотрудников бесезды :))) Вы хоть читали статью? Я же пишу о конкретике! А там написано о конкретном человеке и конкретной компании. PS: За любые свои действия или бездействия н...
Права и равенства игровой индустрии - Sony запретила комментировать новый трейлер The Last of Us 2
Елисей Творимиров
12:59
У ждунов и 10 лет - это "скоро".
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Андрей Громцев
12:58
1350 заводской разгоне, при даунвольте на - 0,07 грубо говоря нужно снижать на -4% частоту. В итоге в играх темпа под 85 %, про врм я даже думать не хочу, с высокой долей вероятности там либо ничего л...
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
LoL
12:58
"В завершение несколько слов нужно сказать о категории Level C. Судя по всему, сюда компания MSI относит процессоры, которым не удалось сохранить стабильность работы во время ручного разгона до пиково...
MSI заявляет о не самом высоком разгонном потенциале процессоров Intel Comet Lake-S
Руслан Подойников
12:56
Кстати рамдиск систему не ускоряет давно. С таким же успехом можно взять диск самсунг и галочку поставить кеширование в родной проге. Будет тот же рамдиск. А еще сейчас м2 диски есть. Недорогие и быст...
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Zmax
12:51
забыл в скобках добавить, что осуждаешь нетрадиционные сексуальные, насилие, наркоманию, алкоголизм и прочие пороки человечества и заранее слезно просишь прощения у товарища майора, царствующего монар...
Права и равенства игровой индустрии - Sony запретила комментировать новый трейлер The Last of Us 2
Strain
12:50
как по мне некоторая индюшатина получше будет.миллионы фанатов внесли свою "лепту".ЕА надо продолжать доить
EA назвала Star Wars Jedi Fallen Order началом новой франшизы
Руслан Подойников
12:49
Я бы все равно видюхи сменил. Щас на любой вкус... Гонял две 584 в кросфаере. У нас они по 5тр валяются на барахолке. Бодренько весьма. 1070ti/1080 стоят 15 1080ti ближе к 30ке. Взять свой 1060 докину...
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
RadeoForce
12:48
это видимо карта с заводским разгоном? Хочу напомнить, что для 580 стоковая частота - 1340мгц и 1.15V. У меня не 56, а 64 вега, и прекрасно бегает практически на ~1480мгц(сток ~1400мгц) при 0.9V http...
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
Андрей Громцев
12:47
Я хз о чём вы тут спорите вообще. У кореша 1070. у меня 580 от асус. У меня карта ревёт на стоке как самолёт, у него тишина. Я выкручиваю профили и делаю даунвольт, он - просто играет. Производительн...
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем