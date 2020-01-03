Мини-генератор

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Цена $7

Данная модель гидрогенератора позволяет получить ток напряжением в 5 или 12В (зависит от модели) для подключения разных приборов. Можно установить на любой водопровод, а специальная турбинная крыльчатка обеспечивает бесперебойное вращение и, как следствие, неограниченную подачу тока.

Амортизирующие стельки Xiaomi

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Цена $3.77

Подарят комфорт во время ходьбы и бега, даже если изначально обувь была не особо удобной. Подходят как для кроссовок, так и для классических ботинок. Размеры — от 39 до 44.

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Новая модель

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Цена $18

Электробритва с системой из трёх лезвий позволяет полностью сбривать щетину без сильного раздражения. Корпус защищён от проникновения воды. Устройство подойдёт для сухого и влажного бритья. Работает около 60 минут в автономном режиме.

Усилитель Wi-Fi

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Цена $24

Достаточно частая проблема потребителя – это отсутствие Wi-Fi сигнала по всему дому, или офису. Достаточно просто включить в розетку в той комнате, где плохой или отсутствует сигнал – и проблема решена.

Ручной пылесос Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ и Робот-пылесос - Cleaner 1C 2019

Цена $44

Простой, без всяких излишеств, достаточно мощный ручной пылесоса Deerma DX700. Благодаря большому количеству штатных насадок, легко справляется с различными задачами.

сила всасывания 1800Па

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