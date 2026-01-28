Деньги направят на глубокую модернизацию предприятия и расширение производственных мощностей.

Ульяновский автомобильный завод в период с 2026 по 2027 год получит масштабные финансовые вливания в размере 12,5 млрд рублей, которые будут направлены на глубокую модернизацию и расширение его производственных мощностей. О грядущем обновлении ключевого для региона предприятия сообщил губернатор Алексей Русских, уточнив, что эти средства выделяет материнская компания «Соллерс» в рамках долгосрочной стратегии развития площадки.

Источник изображения: UAZ.ru

Ключевой задачей нового инвестиционного цикла станет запуск современной линии сварки кузовов для перспективного семейства пикапов под индексами ST6, ST8 и ST9. По словам главы региона, техническое перевооружение завода предполагает активное внедрение роботизированных комплексов и передовых технологий, что необходимо для организации выпуска конкурентоспособных автомобилей.

Текущие вложения станут логичным продолжением масштабной инвестиционной программы, в рамках которой предприятие за последние годы уже освоило порядка 18 млрд рублей. Алексей Русских высоко оценил усилия управленческой команды и лично председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова, отметив, что ещё 15 лет назад сложно было прогнозировать столь динамичную трансформацию завода в одного из лидеров российского автопрома.