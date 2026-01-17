Сейчас таких поставщиков в столице насчитывается свыше 260, и цифра будет увеличиваться

Московский департамент инвестиционной и промышленной политики у себя в Telegram-канале сообщил, что предприятия города увеличили производство машин и оборудования почти в полтора раза. Администраторы канала уточнили, что за период с января по ноябрь 2025-го рост производства составил примерно 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитику по увеличению объёмов производства машин и нужного оборудования дал Максим Ликсутов — заместитель мэра Москвы. Достижению заявленных показателей поспособствовали нынешние меры широкой государственной поддержки предприятий. Именно щедрое финансирование со стороны руководства города помогло провести модернизацию.

Максим Ликсутов также рассказал, что сейчас в Москве работает свыше 260 предприятий, занятых в машиностроительном секторе. Такие заводы обеспечивают столицу и регионы роботизированными конвейерами, лифтами, насосами и другими агрегатами. За тот же период с января по ноябрь 2025-го, перечисленные компании поставили на рынок на 11% больше готовых изделий (по сравнению с 2024-м), на сумму свыше 237 млрд рублей.