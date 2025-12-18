Предприятие сможет ежегодно оснащать батареями до 50 тысяч электромобилей и обеспечит энергией отечественный транспорт.

В Неманском районе Калининградской области официально ввели в эксплуатацию первый в стране завод полного цикла по производству литий-ионных батарей. Проект, реализованный топливным дивизионом «Росатома», получил статус «гигафабрики» из-за своей масштабной проектной мощности - 4 ГВт·ч в год.

Новые производственные линии отличаются высоким уровнем автоматизации: около 90% всех операций здесь выполняют роботы. Представители компании утверждают, что это позволяет выпускать аккумуляторы с высокой скоростью и точностью. По расчётам инженеров, объёмов выпуска хватит, чтобы ежегодно комплектовать батареями порядка 50 тысяч электромобилей. Продукция завода будет использоваться в отечественных электрокарах «Атом», электробусах, а также в спецтехнике и стационарных системах накопления энергии для энергосетей.

Представители «Росатома» утверждают, что запуск предприятия решает задачу по обеспечению технологической независимости отрасли. Получается так, что отныне Россия располагает собственным серийным производством накопителей полного цикла - это позволит снизить зависимость от импортных комплектующих и создать базу для развития электротранспорта.

Останавливаться на одном объекте госкорпорация не планирует, ведь параллельно с калининградской площадкой идёт строительство второй аналогичной гигафабрики в Москве (в Красной Пахре). Ожидается, что она заработает в 2026 году и также будет выдавать 4 ГВт·ч продукции ежегодно, что удвоит производственные возможности страны в этом сегменте.