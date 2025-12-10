Это комплексный аналог NVIDIA DLSS на базе машинного обучения, который не будет работать на ускорителях прошлых поколений.

Компания AMD наконец-то вывела на рынок свой масштабный программный стек под названием FSR Redstone, который призван сократить технологическое отставание от «зелёного лагеря» за счёт внедрения алгоритмов машинного обучения. Ключевым и, пожалуй, самым болезненным моментом для поклонников AMD стала жёсткая аппаратная привязка новинки: вопреки надеждам пользователей, полный набор функций стал эксклюзивом для свежей линейки Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4, так как старые чипы якобы не обладают нужными блоками для вычислений.

Базовый компонент системы, отвечающий за масштабирование картинки, теперь полностью полагается на работу искусственного интеллекта, что позволило заметно повысить чёткость изображения и избавиться от назойливых визуальных артефактов, за которые часто критиковали прошлые версии. Разработчики уверяют, что внедрение этого инструмента не доставит игровым студиям хлопот, поскольку он легко заменяет предыдущую версию FSR 3.1, а значит, поддержка новой технологии появится более чем в 200 проектах уже до конца текущего года. AMD не побоялась последний тезис особым образом подчеркнуть в свежем слайде презентации.

Серьёзной переработке подвергся и генератор кадров, который теперь также опирается на вычисления нейросетей и специально «тренировался» на сложных сценах для борьбы с мерцанием теней и артефактами на динамичных объектах. Кроме того, инженеры внедрили аналог реконструкции лучей от NVIDIA под названием Ray Regeneration, который делает отражения и освещение реалистичнее, но пока оценить эту функцию можно будет только в шутере Call of Duty: Black Ops 7.

Самую интригующую часть презентации, связанную с технологией Radiance Caching для ускорения просчёта глобального освещения, отложили на отдалённую перспективу, так как её появление в играх ожидается не раньше 2026 года. НО в компании уверяют, что даже доступный сейчас инструментарий способен «кардинально изменить игровой опыт», повысив итоговую производительность в разрешении 4K в среднем в 3,3 раза по сравнению с нативным рендерингом.