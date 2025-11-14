Сайт Конференция
Блоги
apprenticebase
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
Речь идёт о методе KMS38, который позволял «вечно» пользоваться системой без подключения к сети.

Корпорация Microsoft без лишней огласки заблокировала в Windows 10 и 11 один из самых популярных методов пиратской активации системы. Знаменитый метод KMS38 от проекта MASSGRAVE, который ценился пользователями за возможность активировать ОС раз и навсегда без необходимости подключения к интернету, перестал работать после выхода плановых ноябрьских обновлений.

Суть метода KMS38 была довольно изящной: он «обманывал» системный файл GatherOSstate.exe, заставляя его думать, что активация по корпоративному ключу (KMS) должна действовать не стандартные 180 дней, а вплоть до 19 января 2038 года. Дата была выбрана неслучайно, поскольку она является предельной для многих старых компьютерных систем, которые из-за своих архитектурных ограничений просто не могут корректно обрабатывать более поздние даты.

Впрочем, как теперь стало известно, Microsoft готовилась к этому шагу давно и действовала методично. Ещё в январе 2024 года компания начала удалять файл GatherOSstate.exe из установочных образов системы, что уже тогда создавало проблемы при крупных обновлениях. Окончательно уязвимость была устранена с выходом октябрьского опционального и ноябрьского обязательного обновлений.

В итоге автор проекта MASSGRAVE уже подтвердил, что лазейка окончательно закрыта, и полностью удалил поддержку KMS38 из последней версии своих скриптов. В качестве альтернативы пользователям теперь предлагается переходить на другие методы — например, на HWID (активация по «железу») или TSforge, которые пока ещё работают.

Стоит отметить, что Microsoft провела свою «операцию по устранению» KMS38 без лишней огласки, поскольку в официальных списках изменений к обновлениям о ней, разумеется, не было сказано ни слова.

#microsoft #windows 11 #windows 10 #программное обеспечение #активация windows #kms
Источник: neowin.net
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter