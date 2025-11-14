Новая версия слоя совместимости от Valve также исправляет ошибки в десятках других проектов.

Разработчики из Valve выкатили крупное обновление своего слоя совместимости Proton, который позволяет запускать Windows-игры на Linux прямо из клиента Steam. Это по-настоящему большой апдейт, который не только добавляет в список совместимости несколько свежих проектов, но и исправляет целый ворох проблем в уже работавших играх.

Главное нововведение Proton 10 — это реализованная официальная поддержка целого ряда игр, которые раньше либо не запускались, либо работали с серьёзными ошибками. Отныне пользователи Linux смогут без проблем поиграть в гоночную аркаду The Crew Motorfest, стратегию The Riftbreaker, а также в Far Horizon, Grim Fandango Remastered и другие вещи.

Впрочем, куда внушительнее выглядит список исправлений для уже поддерживаемых игр. Разработчики устранили баги и вылеты в Diablo IV, Doom Eternal, God of War: Ragnarok, Resident Evil Village, DayZ, The Quarry и Hunt: Showdown. Улучшения также затронули и нестареющую классику вроде Counter-Strike, Unreal Tournament 3 и Crysis 3. Всего в списке игр, получивших те или иные исправления, значатся десятки наименований.

Помимо этого, были решены и некоторые замеченные ранее технические проблемы. Например, исправлена ошибка, из-за которой контроллер DualSense при подключении по Bluetooth мог регистрировать ложные нажатия на тачпад. Что ещё важнее для многих геймеров, недавнее обновление больше не ломает запуск Epic Games Store через Proton. Поэтому все «линуксоиды» могут вновь без проблем рассматривать библиотеку из подарков, которые Epic Games выдаёт им каждый четверг.

Чтобы переключиться на новую версию программной прослойки, нужно в свойствах игры в библиотеке Steam открыть вкладку «Совместимость» и выбрать Proton 10 из выпадающего списка меню.