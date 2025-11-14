Сайт Конференция
apprenticebase
Новые санкции США снизили морской экспорт нефти из России до трёхмесячного минимума
Но всё должно стабилизироваться в самом ближайшем будущем — по крайней мере, так считают эксперты.

Новые американские санкции привели к временному падению отгрузок российской нефти до минимума за три месяца и спровоцировали очередной рост стоимости её перевозки. Некоторые аналитики ожидают восстановления объёмов к концу ноября, но предупреждают, что высокие ставки фрахта могут сохраниться надолго.

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в период с 3 по 9 ноября морские поставки сырья из России опустились до уровня, который в последний раз наблюдался в середине июля текущего года. Падение затронуло почти все основные направления, а общее число отправленных судов сократилось до 23 единиц против среднего показателя в 26–28.

Главной причиной подорожания логистики стала не нехватка судов, а так называемая «премия за риск», которую судовладельцы начали закладывать в цену после введения ограничений. По данным участников рынка, особенно заметно ставки выросли на маршрутах в Турцию, где местные компании традиционно более щепетильно подходят к соблюдению санкционных режимов.

При этом, как отмечают журналисты «Коммерсанта», острого дефицита танкеров на рынке нет. Эксперты поясняют, что на фоне внешнего давления растёт доля так называемого независимого флота. Под указанным сегментом, как поясняют в ЦЦИ, обычно понимают коммерческие суда, которые в своей работе ориентируются исключительно на рыночные, а не на геополитические факторы. Если в начале 2025 года их доля в перевозках российской нефти не превышала 20%, то к середине года она выросла до 30–40%.

На фоне введённых ограничений некоторые крупные индийские компании заявили о сокращении закупок. Впрочем, фактические поставки сырья в Индию пока остаются стабильными и даже превышают средние уровни сентября-октября. Здесь аналитики ЦЦИ указывают на некоторые логистические «заминки»: несколько танкеров с российской нефтью уже несколько дней ожидают разгрузки вблизи индийских портов, а ещё два судна стоят на якоре в районе Суэцкого канала.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу ноября объёмы экспорта восстановятся по мере адаптации рынка к новым условиям. При этом стоимость морских перевозок, вероятно, не только не вернётся к прежним значениям, но и может вырасти ещё на 10–15%. Эксперты полагают, что, как только новые логистические цепочки будут сформированы, ставки фрахта стабилизируются.

#санкции #нефть #поставки #танкеры
Источник: kommersant.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter