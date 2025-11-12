Подключат колледжи, закупят для них нужное оборудование и не только.

В Ростовской области будет создан специальный кластер, предназначенный для подготовки специалистов в сфере машиностроения. Соответствующую новость обнародовал сам губернатор региона Юрий Слюсарь, а анонсированный проект должен стартовать в 2026 году. По мнению чиновника, столь важная для области инициатива поможет существенно изменить ситуации по части подготовки кадров для ключевой отрасли.

«Профессионалитет» (такое название получил проект) предназначен для объединения денежных и людских ресурсов, а кластер будут изначально представлять шесть ключевых учебных заведений Ростовской области. Речь идёт о колледжах, главным из которых выбрали Ростовский колледж технологий машиностроения. Новый статус заведения обеспечил ему внеплановый капитальный ремонт, который уже ведётся. Если всё пойдёт по плану, то к 1 сентябрю 2026 года учащиеся вернутся в полностью обновлённые корпуса колледжа, которые к тому времени оснастят самым современным инженерным оборудованием.

Общаясь с прессой, Юрий Слюсарь рассказал, что для колледжей будут закуплены продвинутые сварочные аппараты, которые помогут учащимся в освоении важного для промышленности ремесла. Также учебные заведения предоставят студентам доступ к актуальным версиям станков с программным управлением, которые будут использоваться в процессе обучения токарей и фрезеровщиков.

Также известно, что свою помощью в развитии проекта «Профессионалитет» оказывают крупные компании-представители рынка. Это и «Ростсельмаш», и «Клевер», и РПРЗ. Все перечисленные выше меры позволят увеличить количество выпускников по важным специальностям до 1740 человек к 2028 году.