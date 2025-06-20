Первые тесты дали понять, что количество статтеров снизилось, а качество отрисовки улучшилось.

Новая версия игрового движка Unreal Engine 5.6 обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с версией 5.4. Тесты показали, что движок стал лучше работать с ресурсами центрального и графического процессоров, что открывает новые возможности для разработчиков игр.

В своём видеосравнении авторы YouTube-канала MxBenchmarkPC протестировали технодемо Paris от Scans Factory на видеокарте RTX 5080. Наиболее заметные улучшения коснулись центрального процессора — прирост производительности достиг 35% при меньшем количестве статтеров. Графический процессор в сценах стал работать на 25% быстрее — данный результат объясняется тем, что движок научился полнее загружать ресурсы GPU, что и приводит к росту его энергопотребления. Помимо этого, в Unreal Engine 5.6 повысилось качество изображения за счёт более точно настроенной системы освещения Lumen.

Релиз новой версии движка состоялся в начале месяца. Среди ключевых нововведений — улучшения аппаратной трассировки лучей для системы глобального освещения Lumen, ускоренная потоковая загрузка геометрии для бесшовной отрисовки больших миров и переработанные инструменты для работы с анимацией. Возможности движка были продемонстрированы на примере недавнего технодемо четвёртого «Ведьмака».

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Более подробная информация о Unreal Engine 5.6 доступна на его официальном сайте.