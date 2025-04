Так он прокомментировал анонс The Duskbloods от FromSoftware.

Популярный экстракшен-шутер Escape from Tarkov существует на рынке уже почти 10 лет. Многие игровые аналитики небеспочвенно называют его одним из лучших представителей жанра, хотя у данного утверждения явно найдутся противники среди нынешних и бывших фанатов игры. В любом случае, популярность «Таркова» отрицать глупо, как и его влияние, которое он оказал на индустрию. И вот по последнему пункту некоторым именитым геймдизайнерам есть что сказать.

Так, соучредитель студии New Blood Interactive (выпустила ретро-шутеры Dusk, Ultrakill и не только) Дэйв Ошри (Dave Oshry) считает, что сейчас у руководителей крупных студий назрел запрос на шутеры про сбор предметов с последующей эвакуацией. Дэйв Ошри убежден, что он во многом перекликается с недавней истерией «топов» крупных компаний по поводу королевских битв. Соучредитель New Blood Interactive убеждён, что это негативно влияет на разнообразие проектов в жанре, поскольку все хотят делать одно и то же. Комментируя ситуацию с популярностью Escape from Tarkov, Дэйв Ошри даже использовал нецензурные слова – настолько сильно его задела эта ситуация.

«Тарков нанёс, ..., непоправимый ущерб игровой индустрии. Все выпускаемые игры должны быть ..., как их там называют, шутером про эвакуацию», — заявил Ошри, беседуя с авторами подкаста Quad Damage. Там он на протяжении часа с небольшим рассказывал о своем опыте в играх и о том, над чем он работает. Разговор конкретно о шутерах случился ровно в тот момент, когда автор подкаста вспомнил про Миядзаки из FromSoftware, который любит играть в Escape from Tarkov. В настоящий момент FromSoftware работает над The Duskbloods — это не совсем калька «Таркова», но кое-какие элементы последнего там будут присутствовать. Анонс проекта состоялся в рамках презентации Nintendo Direct, где представляли консоли Switch 2.

В грядущей The Duskbloods игроку нужно будет примерить на себя роль одного из «Кровоприсягнувших» — сильных воинов, чья особая кровь подарила им невероятную силу. Данный проект является, как утверждает сам разработчик, PvPvE-экшеном с упором на мультиплеер. Игроки станут выполнять различные задачи, пребывая в PvE-окружении. А сами битвы развернутся на аренах с разными антуражами. The Duskbloods заявлен как эксклюзив Nintendo Switch 2.