Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Россия ответила США масштабными военными учениями в акватории Балтийского моря

Морская авиации и корабли Балтийского флота провели учения по уничтожению объектов противника в странах Североатлантического Альянса.
[ ] для раздела Блоги
1
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В Калининградской области стартовали летно-тактические учения авиационного полка морской авиации Балтфлота по имитации ракетно-бомбовых ударов. В учениях принимают участие экипажи Су-30СМ и Су-30СМ2. Об этом сообщает многие российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.Crews of multi-purpose Su-30SM and Su-30SM2 from the Baltic Fleet naval aviation started flight-tactical exercises in Kaliningrad region. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.

реклама

Эти военные учения проходят в то время, когда атмосфера между Москвой, Вашингтоном и странами НАТО накалилась до предела. Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию по защите Донбасса, нанося ракетные удары с помощью своей авиации и флота по позициям ВСУ и инфраструктуре Украины. При этом НАТО во главе с Вашингтоном используют свои воздушные арсеналы для шпионажа за позициями российской армии. Над Черным морем и вблизи российских границ постоянно кружат дроны и самолеты АВАКС из состава Сил радиообнаружения и наведения Западного альянса.

По данным ВКС РФ, учения в Калининградской области направлены на отработку действий пилотов по уничтожению колонн военной техники, командных пунктов, скоплений личного состава условного противника, военно-промышленных объектов, авиации, а также на огневую поддержку подразделений армейского корпуса Балтфлота. Кроме того, экипажи Су-30СМ и Су-30СМ2 отрабатывают навыки ведения воздушного боя, десантные и контрдесантные операции.

Статья по теме: Несколько АПЛ класса "Северодвинск" ВМФ России, всплывшие у берегов США, стали причиной истерики в Белом доме
рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 В ходе учений пилотам предстоит поразить 20 целей различного характера - мобильные, стационарные, морские и воздушные. Помимо десяти истребителей в воздухе на земле находится команда примерно из 50 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава.

Перехват американских бомбардировщиков

Во время учений выяснилось, что к российской границе над Балтийским морем приближаются бомбардировщики B-52H ВВС США. Учения продолжились в соответствии с планом, а для выявления и предотвращения нарушений государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят дежурный истребитель Су-35

Роль Балтийского региона

реклама

Прибалтика имеет важное стратегическое значение как для России, так и для стран НАТО. В последние годы, включая период проведения СВО на Украине, в этом регионе регулярно проводятся учения.

Например, крупномасштабные учения были проведены девятью странами-членами НАТО и Финляндией в сентябре 2022 года. В ходе учений были задействованы как воздушные, так и наземные боевые подразделения. Западные источники сообщают, что цель - проверить интегрированную противовоздушную оборону региона. Россия также не сидела сложа руки и провела несколько учебных операций в этом регионе в 2022 и 2023 годах.

Crews of multi-purpose Su-30SM and Su-30SM2 from the Baltic Fleet naval aviation started flight-tactical exercises in Kaliningrad region. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.

Почему Россия проводит учения именно сейчас?

Многих военных экспертов на Западе терзает вопрос, почему именно сейчас Россия проводит крупномасштабные учения в Балтийском регионе. Некоторые из них считают, что одной из таких причин является попытка Министерства обороны РФ проверить потенциал истребителей Су-30СМ2, которые, за исключением Су-57, являются самыми массовыми и современными боевыми самолетами в составе ВКС России, особенно если учесть, что они были модернизированы всего несколько месяцев назад.

реклама

Другой причиной на Западе называют желание Москвы продемонстрировать всему миру, что она способна дать отпор, если воздушное пространство России вдруг будет нарушено. Количество подобных суждений заметно возросло вскоре после того, как благодаря действиям российских Су-27 американский беспилотник-шпион MQ-9 отправился на дно Черного моря "кормить рыб". Хотя, скорее всего, его обломки уже извлечены из воды и отправлены для анализа и обратного инжиниринга.

Это интересно: Самые опасные ЗРС С-400 "Триумф" готовы к битве с Китаем

Что особенного в истребителях Су-30СМ2?

В конце 2022 мы сообщили, что на вооружение Воздушно-космических сил Российской Федерации поступила очередная партия модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Согласно планам Министерства обороны РФ, в ближайшие годы все имеющиеся на вооружении ВВС России модификации Су-30 будут модернизированы до варианта Су-30СМ2. В настоящее время в составе российских ВВС числится 132 истребителя Су-30. Помимо модернизации этих самолетов, в ближайшем будущем ожидается поставка 50 новых Су-30СМ2.

В процессе модернизации Су-30СМ2 получил новое бортовое оборудование, новую радиолокационную станцию, поддержку новых видов оружия и более совершенный двигатель АЛ-41Ф1С. (На таких силовых установках самолет способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажных камер). Модернизированный истребитель имеет полностью цифровую систему управления и плазменную систему зажигания.

По данным Министерства обороны России, радар "Ирбис" отличается значительно большей дальностью действия. Эта РЛС способна обнаруживать воздушные суда размером с истребитель на дальностях до 400 километров и отслеживать до 30 целей с одновременным их сопровождением.

реклама

Crews of small missile ships of the Baltic Fleet "Odintsovo" and "Sovetsk" practiced the attack with "Kalibr" conditional launches during exercises. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.

Напомним, что пару дней назад Балтийский флот провел учения по "калибровке" объектов противника.

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации 20 марта сообщили, что ударная группа кораблей отработала поставленные задачи по поиску и уничтожению судов и транспортных средств условного противника в акватории Балтийского моря. Имитация пусков производилась ракетными комплексами "Калибр-К". В результате учений все цели были уничтожены. Поставленные задачи были выполнены экипажами малых ракетных кораблей проекта 22800 "Одинцово" и "Советск".

Источники: Journal Bulgarian Military Magazin, Пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Media Group RIA Novosti

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша украина нато
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
14
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
9
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
5
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
3
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
13
Глава Индонезии призвал отказаться от западных платежных систем, ссылаясь на санкции против Москвы
2
В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
8
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
7
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
11
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
6
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
10
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
1
Появление часов Huawei Watch 4 Pro на сайте Bluetooth SIG показало поддержку Bluetooth 5.2
+
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
1
США опубликовали кадры транспортировки ядерной боеголовки МБР с одной авиабазы на другую
4
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
28
Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, используемые истребителями F-16
3
ЧВК «Вагнер» ожидает контрнаступление ВСУ и просит помощь у Шойгу
5
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
8
Россияне стали покупать более дешевые телевизоры
12
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
3
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
44
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
24
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
12
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
20
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
6
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
38
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий
16:03
Смеешся чтоли? да там сто багов тока в гугле набрать то дыры нулевого дня, то кривая обнова потом откат
Пользователи сообщают о синем экране смерти (BSoD) после мартовского обновления Windows 10
nonses84
16:03
Если бы не интел, то можно было бы брать
Lenovo анонсировала GeekPro G5000: 2,5K, Core i7-13700H и RTX 4060 за $1 165
vurdalakec
16:01
Mercedes инвестирует миллиарды долларов на модернизацию заводов для перехода на электромобили
Shpongle
16:00
статья ниразу не реклама. автора в чс
Что происходит с CarX Street и ее ПК-версией
Denis Belokopytov
15:59
Азот
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
Nutty8721
15:57
Так оно и понятно, если его нет - его никто и не заметит...
Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
Никита Александрович
15:56
Ну ты и долбоеб
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Cyborg39rus
15:52
"120 миллиардов долларов" - Мне кажется, что если хотя бы половину из этих деньжат положить на обеспечение армии(если есть кого обеспечивать) - можно мир в труху стереть. Вопрос - Где бабки?
За 2022 год страны-участники НАТО оказали Украине военную помощь на 120 миллиардов долларов
хахахер
15:52
13:13 22.03.2023 Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном Лукашенко допустил, что Россия поставит Белоруссии боеприпасы с настоящим ураном
В Великобритании обвинили Россию в дезинформации по вопросу о снарядах с обеднённым ураном
Вадим Андриевский
15:52
А ресайз бар для чего тогла , не подскажешь ?
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем