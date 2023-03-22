Россия ответила США масштабными военными учениями в акватории Балтийского моря
В Калининградской области стартовали летно-тактические учения авиационного полка морской авиации Балтфлота по имитации ракетно-бомбовых ударов. В учениях принимают участие экипажи Су-30СМ и Су-30СМ2. Об этом сообщает многие российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
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Эти военные учения проходят в то время, когда атмосфера между Москвой, Вашингтоном и странами НАТО накалилась до предела. Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию по защите Донбасса, нанося ракетные удары с помощью своей авиации и флота по позициям ВСУ и инфраструктуре Украины. При этом НАТО во главе с Вашингтоном используют свои воздушные арсеналы для шпионажа за позициями российской армии. Над Черным морем и вблизи российских границ постоянно кружат дроны и самолеты АВАКС из состава Сил радиообнаружения и наведения Западного альянса.
По данным ВКС РФ, учения в Калининградской области направлены на отработку действий пилотов по уничтожению колонн военной техники, командных пунктов, скоплений личного состава условного противника, военно-промышленных объектов, авиации, а также на огневую поддержку подразделений армейского корпуса Балтфлота. Кроме того, экипажи Су-30СМ и Су-30СМ2 отрабатывают навыки ведения воздушного боя, десантные и контрдесантные операции.
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В ходе учений пилотам предстоит поразить 20 целей различного характера - мобильные, стационарные, морские и воздушные. Помимо десяти истребителей в воздухе на земле находится команда примерно из 50 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава.
Перехват американских бомбардировщиков
Во время учений выяснилось, что к российской границе над Балтийским морем приближаются бомбардировщики B-52H ВВС США. Учения продолжились в соответствии с планом, а для выявления и предотвращения нарушений государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят дежурный истребитель Су-35
Роль Балтийского региона
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Прибалтика имеет важное стратегическое значение как для России, так и для стран НАТО. В последние годы, включая период проведения СВО на Украине, в этом регионе регулярно проводятся учения.
Например, крупномасштабные учения были проведены девятью странами-членами НАТО и Финляндией в сентябре 2022 года. В ходе учений были задействованы как воздушные, так и наземные боевые подразделения. Западные источники сообщают, что цель - проверить интегрированную противовоздушную оборону региона. Россия также не сидела сложа руки и провела несколько учебных операций в этом регионе в 2022 и 2023 годах.
Почему Россия проводит учения именно сейчас?
Многих военных экспертов на Западе терзает вопрос, почему именно сейчас Россия проводит крупномасштабные учения в Балтийском регионе. Некоторые из них считают, что одной из таких причин является попытка Министерства обороны РФ проверить потенциал истребителей Су-30СМ2, которые, за исключением Су-57, являются самыми массовыми и современными боевыми самолетами в составе ВКС России, особенно если учесть, что они были модернизированы всего несколько месяцев назад.
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Другой причиной на Западе называют желание Москвы продемонстрировать всему миру, что она способна дать отпор, если воздушное пространство России вдруг будет нарушено. Количество подобных суждений заметно возросло вскоре после того, как благодаря действиям российских Су-27 американский беспилотник-шпион MQ-9 отправился на дно Черного моря "кормить рыб". Хотя, скорее всего, его обломки уже извлечены из воды и отправлены для анализа и обратного инжиниринга.
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Что особенного в истребителях Су-30СМ2?
В конце 2022 мы сообщили, что на вооружение Воздушно-космических сил Российской Федерации поступила очередная партия модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Согласно планам Министерства обороны РФ, в ближайшие годы все имеющиеся на вооружении ВВС России модификации Су-30 будут модернизированы до варианта Су-30СМ2. В настоящее время в составе российских ВВС числится 132 истребителя Су-30. Помимо модернизации этих самолетов, в ближайшем будущем ожидается поставка 50 новых Су-30СМ2.
В процессе модернизации Су-30СМ2 получил новое бортовое оборудование, новую радиолокационную станцию, поддержку новых видов оружия и более совершенный двигатель АЛ-41Ф1С. (На таких силовых установках самолет способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажных камер). Модернизированный истребитель имеет полностью цифровую систему управления и плазменную систему зажигания.
По данным Министерства обороны России, радар "Ирбис" отличается значительно большей дальностью действия. Эта РЛС способна обнаруживать воздушные суда размером с истребитель на дальностях до 400 километров и отслеживать до 30 целей с одновременным их сопровождением.
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Напомним, что пару дней назад Балтийский флот провел учения по "калибровке" объектов противника.
В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации 20 марта сообщили, что ударная группа кораблей отработала поставленные задачи по поиску и уничтожению судов и транспортных средств условного противника в акватории Балтийского моря. Имитация пусков производилась ракетными комплексами "Калибр-К". В результате учений все цели были уничтожены. Поставленные задачи были выполнены экипажами малых ракетных кораблей проекта 22800 "Одинцово" и "Советск".
Источники: Journal Bulgarian Military Magazin, Пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Media Group RIA Novosti
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