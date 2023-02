За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В Минобороны РФ заявили, что документы, собранные на территории Украины в ходе специальной военной операции, доказывают, что исследования по усилению патогенных свойств коронавируса Covid-19 ведутся организациями, финансируемыми Соединенными Штатами с 2015 года.

Пентагон заявил, что Соединенные Штаты финансировали на Украине 46 биолабораторий. США настаивают, что все 46 "мирных" объектов были созданы для здоровья и безопасности граждан. Согласно заключению СК РФ, в период с 2005 по начало 2022 года Вашингтон закачал более $224 млн. на разработку биооружия на Украине. В этой схеме участвовали западные фармгиганты, некоммерческие организации и даже Демократическая партия США. Al Mayadeen English Television Channel. (Фотография - Associated Press News - AP).

Через несколько месяцев после начала специальной военной операции на Украине войска радиологической, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской Федерации на основе обнаруженных документов приступили к анализу и каталогизации информации касательно деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

Вначале Вашингтон отказывался признавать существование американских биологических лабораторий на Украине, однако впоследствии заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд признала этот факт.

По словам начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, "с начала спецоперации российскими войсками было собрано более 20 000 документов, справочно-аналитических материалов, опрошены сотни свидетелей и участников американских военно-биологических разработок".

ГВ ходе брифинга генерал-лейтенант подтвердил, что документы, находящиеся в данный момент в процессе изучения, безусловно, дополнят существующие аналитические материалы, утверждающие, что Пентагон планировал испытать биологическое оружие на населении восточноевропейской страны и ее соседях, в том числе и на территории Российской Федерации.

Передислокация персонала и материально-технической базы

Кроме того, глава Войск РХБЗ раскрыл целый ряд новых фактов, касающихся операций США, включая масштабную кампанию, предположительно проведенную в 2022 году по передислокации украинских специалистов, работающих над созданием биологического оружия, в западные страны (в частности, речь идет о Соединенных Штатах, Канаде и странах Европейского союза), чтобы исключить предполагаемую угрозу их возможного допроса со стороны России.

Materials of the briefing of the Head of the Radiation, Chemical and Biological Defense Forces of the Russian Armed Forces. Ministrs of Defens of the Russian Federation.

При этом США не только попытались перебазировать весь персонал, но и перевезти биологические материалы из Украины в Польшу, страны Балтии и Средней Азии, опасаясь успешного продвижения российских войск по территории Украины.

"Под давлением международного сообщества США изменяют свои подходы к организации военно-биологических исследований, перекладывая функции заказчика на гражданские структуры - Министерство здравоохранения, Министерство энергетики, Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) Такой подход позволит администрации Штатов избежать критики на международных площадках" и снизить градус давления на Пентагон и Агентство по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency - DTRA), утверждает Кириллов.

Исследования по усилению патогенных свойств коронавируса Covid-19 ведутся с 2015 года

Далее глава Кириллов ссылается на записи, обнаруженные и изученные экспертами РХБЗ, как доказательство того, что ученые из EcoHealth Alliance занимались исследованием закономерностей передачи штаммов коронавируса, как минимум, с 2015 года.

На фотографии начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Анатольевич Кириллов (TASS) Al Mayadeen English Television Channel. Ministrs of Defens of the Russian Federation.

Далее Кириллов ссылается на записи, обнаруженные и изученные экспертами РХБЗ как доказательство того, что ученые из EcoHealth Alliance занимались исследованием закономерностей передачи штаммов коронавируса, как минимум, с 2015 года. Изучение мутаций коронавируса с "приобретением функций" в Уханьском институте вирусологии проводилось при поддержке финансируемой Вашингтоном неправительственной организации EcoHealth Alliance, которую теперь обвиняют в причастности к пандемии коронавируса 2019 года.

Глава РХБЗ разъясняет: "Ранее Минобороны РФ информировало о проводимых в университете Бостона исследованиях по усилению патогенных свойств SARS-CoV-2 финансируемых Соединенными Штатами, а также о возможной причастности USAID к появлению новых вариантов коронавируса". Добавив при этом, что "ключевая роль в реализации этих проектов принадлежит фирме-посреднику EcoHealth Alliance".

Помимо того, материалы, полученные от DTRA, свидетельствуют о том, что как минимум 2015 года сотрудники этой организации изучают разнообразие популяций летучих мышей, исследуют новые штаммы коронавирусных инфекций, а также механизмы их передачи от животных к человеку. В общей сложности было изучено более 2500 животных.

Доказательства причастности USAID к вспышке Covid-19

Напомним, в августе 2022 года Кириллов уже говорил, что развитие пандемии COVID-19 предполагает причастность Вашингтона к ее возникновению. "Мы считаем, что Агентство США по международному развитию (USAID) причастно к появлению нового коронавируса", - заявил тогда Кириллов.

Он пояснил, что в 2009 году организация запустила программу Predict, которая использовалась для обнаружения угроз возникающих заболеваний в местах их происхождения. Программа использовалась для изучения новых типов коронавирусов и отлова летучих мышей, которые переносят эти вирусы, отметил Кириллов.

Таким образом, вполне вероятно, что эту программу возродили специально для создания новых штаммов коронавирусов. "Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID программы Predict в 2019 году говорят о преднамеренном характере пандемии и причастности Соединенных Штатов к ее появлению", - добавил генерал-лейтенант.

Разоблачение деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Российская армия разоблачила на Украине существование более 30 биолабораторий, созданных под контролем DTRA - структурного подразделения Пентагона. Al Mayadeen English Television Channel. Ministrs of Defens of the Russian Federation.

С документами РХБЗ Минобороны РФ и материалами брифинга можно ознакомится по ссылкам ниже.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Portal Voice of Sevastopol, Известия, Ministry of Defense of the Russian Federation.

