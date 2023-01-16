Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Тропоэластин: Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
Инъекции протеина тропоэластин помогут полностью восстановить эластичность сердечной мышцы после перенесенного инфаркта миокарда
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти во всем мире. ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ

реклама

Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading cause of death worldwide: No other cause causes of death annually as many people die as from CVDs. Journal Interesting Engineering. Stock photo of the human heart. volkan arslan/iStock 

В результате инфаркта происходит отмирание сердечной мышцы, которая со временем превращается в рубец. Такая рубцовая ткань может вызвать осложнения в процессе перекачки и транспортировки крови, поскольку она не обладает эластичностью и гибкостью здоровой сердечной мышцы и не может вернуться в исходное состояние.

 До настоящего момента.

 Впервые международная группа исследователей из Сиднейского университета разработала специальную технологию - инъекцию белка - для восстановления эластичности поврежденной сердечной ткани после инфаркта миокарда.

 Белковый строительный блок, о котором идет речь, называется - тропоэластин. Этот фибриллярный полипептид способен буквально "повернуть время вспять" в процессе повреждения мышц. Он возвращает рубцам эластичность и помогает улучшить способность сердца сокращаться, сообщается в официальном пресс-релизе.  Ученые впервые исследовали потенциал тропоэластина в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

 Изучение потенциала уникального белка

"Наш новый эксперимент демонстрирует высокий потенциал тропоэластина в восстановлении сердечной ткани и предполагает, что дальнейшая работа покажет захватывающие возможности его роли в будущих способах лечения и терапии", - говорится в заявлении руководителя проекта профессора Роберта Хьюма, проводившего эксперимент в Институте медицинских исследований Westmead.

В доклинических испытаниях ученые вводили очищенный тропоэластин в стенку сердца крыс через несколько дней после того, как был спровоцирован сердечный приступ.  Благодаря новой хирургической методике с использованием ультразвука игла вводилась в стенку сердца, что, как известно, является менее инвазивным методом, чем предшествующие процедуры.  Через 28 дней сердечная мышца, которая изначально была повреждена и покрыта рубцами, восстановила свою эластичность и стала работать так же, как и до инфаркта.

"Тропоэластин способен восстанавливать работу сердечной мышцы, поскольку является точной копией естественного белка организма эластина", - рассказывает соавтор проекта профессор Энтони Вайс из Центра Чарльза Перкинса и факультета естественных наук.

Heart tropoelastin beat

Эксперты обнаружили, что тропоэластин уменьшает размер рубца и возвращает мышцу к ее первоначальной форме

В ходе дальнейших испытаний выяснилось, что тропоэластин уменьшает размер рубца и стабилизирует его за счет увеличения содержания эластина и, следовательно, уменьшения ригидности рубцовой ткани.

 Кроме того, учеными были проведены дальнейшие эксперименты на человеческих сердечных фибробластах в чашке Петри. Оказалось, что после обработки тропоэластином клетки стали вырабатывать естественный эластин, который и наделяет ткани человека эластичностью и способностью к растяжению.

 "То, что нам удалось обнаружить, весьма вдохновляет. Мы рассчитываем продолжить усовершенствование новую методику, чтобы в конечном итоге ее можно было использовать в медицинских учреждениях и применять для лечения и улучшения жизни миллионов пациентов с сердечной недостаточностью во всем мире", - заявил старший автор исследования профессор Джеймс Чонг.

 Результаты данного исследования опубликованы в медицинском журнале Circulation Research.

Белковые инъекции тропоэластина помогут полностью восстановить эластичной сердечной мышцы после перенесенного инфаркта миокарда. Journal Interesting Engineering. The pape’s visual abstract. Hume et al. 2022

Аннотация к исследованию:

Общие сведения: Инфаркт миокарда (ИМ) является основной причиной смерти во всем мире. После перенесенного МИ некротические кардиомиоциты замещаются жестким рубцом, богатым коллагеном. По сравнению с этим коллагеном, белок внеклеточного матрикса - эластин - обладает высокой упругостью и способен оказывать более благоприятное воздействие на сердечный рубец. Ученые попытались улучшить заживление рубца после перенесенного инфаркта путем введения тропоэластина - растворимой субъединицы эластина - для изменения механики рубца в ранние сроки после инфаркта.

Методы и результаты: Авторы эксперимента разработали метод прямой интрамиокардиальной инъекции. С помощью ультразвука врачи вводили тропоэластин непосредственно в переднюю стенку левого желудочка крыс, подвергшихся стимулированному инфаркту миокарда. Экспериментальные группы включали старых и инфарктных крыс, которым вводили либо плацебо, либо тропоэластин. Эхокардиографические исследования показали, что тропоэластин значительно улучшил фракцию выброса левого желудочка (64,7±4,4% против 46,0±3,1% в контрольной группе) и уменьшил диссинхронию левого желудочка (11,4±3,5 мс против 31,1±5,8 мс в контрольной группе) через 28 дней после перенесенного ИМ. Кроме того, тропоэластин уменьшил размер рубца после ИМ (8,9±1,5% против 20,9±2,7% в контрольной группе) и увеличил эластин рубца (22±5,8% против 6,2±1,5% в контрольной группе), что было подтверждено гистологическими исследованиями. Анализ РНК-секвенирования (RNAseq) инфарктов крыс показал, что введение тропоэластина увеличивало гены, связанные с формированием эластических волокон через 7 дней после инфаркта, и уменьшало уровень генов, связанных с иммунным ответом через 11 дней после ИМ. Чтобы показать практическую значимость метода, авторы работы провели иммуногистохимический анализ образцов сердца человека с ишемической болезнью сердца и продемонстрировали увеличение тропоэластина в фиброзных тканях. С помощью RNA-seq было установлено, что ген ELN тропоэластина повышается при ишемической болезни сердца и во время дифференцировки сердечных миофибробластов. Кроме того, с помощью иммуноцитохимии было доказано, что сердечные фибробласты человека синтезируют повышенное количество эластина в ответ на обработку тропоэластином.


Поперечное сечение образца сердечной мышцы. После перенесенного инфаркта миокарда остается рубец из коллагена (розовый). После введения тропоэластина увеличивается количество эластина (фиолетовый), что делает рубец менее ригидным и более упругим. Journal Interesting Engineering.

 Выводы: Авторам исследования впервые удалось продемонстрировать, что очищенный человеческий тропоэластин может эффективно восстанавливать инфарктное сердце в модели ИМ у грызунов и инициировать синтез естественного эластина. Поскольку сердечные фибробласты человека несут основную ответственность за формирование рубцовой ткани после ИМП, полученные результаты указывают на перспективность клинических исследований, направленных на терапевтическое управление этим процессом.

Источники и ссылки: Journal Circulation Research, Journal Our World Indata, Journal Science Direct, Journal Interesting Engineering,  World Health Organization, WHO.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

1. (https://ourworldindata.org/causes-of-death)
2. (https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.122.321123)
3. (https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tropoelastin)
4. (https://interestingengineering.com/health/protein-injections-repair-muscle-heart-attack)
5 . (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сердечный приступ #рубцовая ткань #восстановление сердца #инъекция белка #разбитое сердце #сердечная мышца #тропоэластин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Устройство "инфаркт на чипе" поможет в лечении сердечно-сосудистых заболеваний - считают учёные
Новый ИИ может предсказать риск сердечного приступа и инсульта с помощью рентгеновского снимка
Ученые разработали беспроводной кардиостимулятор, работающий от света
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
4
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
4
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
5
В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
31
В Германии призвали восстановить «Северный поток»
7
GeForce RTX 4080 получает новую версию графического процессора и может подешеветь
17
Греческий инженер изобрел боевую машину с лазерной системой поражения БПЛА и продал его ВС Турции
+
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
23
Под Херсоном "засветился" новейший танк Т-90М "Прорыв"
3
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
10
Почему видеокарты NVIDIA продолжат дорожать – оптимальные решения для ждунов со стажем
5
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
32
Художник показал несколько превосходных скриншотов Ведьмак 3 в 8К-разрешении
4
Иран подтвердил закупку современных российских истребителей Су-35 поколения 4++
5
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
63
Предварительные заказы на Galaxy S23 уже открыты
+
Астрономы обнаружили самые ранние галактики, которые мы когда-либо видели
2
Впервые Украине передадут современные ударные вертолеты AH-64 Apache, это сделает Великобритания
14
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
5
Читеры используют искусственный интеллект для получения преимущества в Rocket League
+

Популярные статьи

БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
12
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
67
Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
3
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
249
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
40
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
10
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
63
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
33
О параллельном импорте компьютерного железа
30
Что не так с коннектором 12vhpwr
16

Сейчас обсуждают

Maks Didenko
19:51
Ну покамест горят ватные жопы
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
Winssy
19:50
Нет, это же для райзена.
Процессоры Core i9-13900KF разгоняются лучше всех
Xardazzz
19:48
ругали 4080 до появления радеонов 7900 xt/xtx, после выхода которых 4080 вдруг оказалась не так уж и плоха. в магазина 4080 стоит как xtx, при этом разъёмы в ней не горят, не греется до 110 градусов ...
GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
-=metallist=-
19:48
Что за сомы?
На Украине заявили о невозможности мирного решения конфликта с Россией
хахахер
19:47
сомы твои вверху написаны
На Украине заявили о невозможности мирного решения конфликта с Россией
AlexGall
19:44
"среднёчек", купи словарь. Пургу какую-то понаписал, зумер
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
Виталий Маврычев
19:43
Вселенная бесконечна при конечных размерах так же, как бесконечно пространство для двумерных существ, живущих на поверхности шара. Наша вселенная так же завернута сама на себя в более высоком простран...
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
Alex TOPMAN
19:41
Во-первых, тесты на скринах эти 20-30 ГБ/с по каким-то причинам далеко не подтверждают. ;) Во-вторых, лично я сейчас наблюдаю во многих играх не самую быструю загрузку игр и уровней в них при 100% заг...
Сравнение производительности DirectStorage: AMD vs Intel vs Nvidia
wooopggabg
19:40
Сильверстоун это ж когда-то аэродром был. В целом намёк понятен
Башенный кулер SilverStone с 92-мм вентилятором 5000 об/мин может отвести 270 Вт от новых Intel Xeon
-=metallist=-
19:40
Ага, гос. деп. подогнал) http://government.ru/docs/all/143228/
На Украине заявили о невозможности мирного решения конфликта с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем