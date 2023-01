Иран официально признал факт покупки 24 российских многоцелевых истребителей Су-35

В ближайшее время истребители Су-35, сконструированные в России для военно-воздушных сил Египта, будут переданы Ирану. Согласно прогнозам, Тегеран получит Су-35 в течение трех месяцев.

Истребитель Сухой Су-35 - название сильно модифицированного самолета Су-27 (Flanker). В НАТО эти истребители иногда также называют Super Flanker. Первый вариант этого самолета был разработан в Советском Союзе еще в 80-х годах прошлого столетия. Эта версия, первоначально называвшаяся Су-27М, имела измененный планер, новые крылья, увеличенный радиус для радара Н-011 и улучшенную авионику. Сегодня несколько машин Су-35 используются российской авиационной группой высшего пилотажа "Русские Витязи". Journal Bulgarian_military.

Египет, который недавно заказал у России 24 многоцелевой сверхманёвренных истребителя Су-35, позже отказался принимать эти самолеты. Эксперты называют наиболее вероятной причиной этого отказа эмбарго Соединенных Штатов Америки. Поставка истребителей в Иран запланирована на март 2023 года.

Новость по теме: На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A.

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Шахриар Хайдари заявил, что заказанные российские истребители Су-35 будут доставлены в Тегеран через три месяца. Представитель министерства внутренних дел Ирана рассказал национальному информационному агентству Tasnim News об оборудовании для оборонной промышленности, которое в ближайшее время поступит из России.

По данным СМИ, российские самолеты изначально предназначались для Египта, а контракт на их поставку был подписан Москвой и Каиром еще в начале 2019 года. Тогда сумма сделки оценивалась в 2 миллиарда долларов. Однако позже Египет отказался от самолетов, возможно, из-за угрозы санкций США. Journal Bulgarian_military. Photo: Russian Arms Rossiyskaya Gazeta.

"Многоцелевые машины Су-35, которые Иран заказал у Российской Федерации, прибудут в страну в начале следующего года [начиная с 21 марта по календарю Хиджри Шамси]", - сказал Хайдари. (В Иране, где используется календарь хиджри-шамси, 21 марта считается первым днем нового года.) Иранский чиновник также заявил, что вскоре страна получит большую часть других систем оборонного назначения, заказанных у России, включая ракетные технологии и боевые вертолеты.

Это интересно: МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне

В последние годы в западной прессе все чаще проскакивает информация о том, что Иран намерен приобрести у России истребители Су-30. Командующий ВВС Ирана Хамид Вахиди в своем заявлении в сентябре 2022 года заявил, что "страна закупит у РФ Су-35, а покупка Су-30 не стоит на повестке дня".

Россия и Иран укрепляют сотрудничество

Su-35 fighter. Russian multi-role, ultra-maneuverable fighter with a controlled thrust vector of generation 4++. It was developed by Sukhoi Design Bureau in 2008. The Su-35 is one of the major fighters of the Russian Air Force and a kind of transitional link between the Su-27 and Su-57 fighters. Journal Bulgarian_military. Photo: Russian Arms Rossiyskaya Gazeta.

Отношения между Российской Федерацией и Ираном, ставшие в последнее время очень тесными, проявляют свое влияние и в области оборонной промышленности. Западные СМИ утверждают, что Иран несколько раз отправлял вооружённым силам РФ беспилотные летательные аппараты - дроны камикадзе Shahed 136, которые сейчас с успехом используются в рамках специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Россия поставляет оборонное оборудование, в котором нуждается Иран. Ну прям Капитан Очевидность.

Источники и ссылки: Journal Bulgarian_military, Russian Arms Rossiyskaya Gazeta, Tasnim News.

