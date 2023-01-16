В ближайшее время истребители Су-35, сконструированные в России для военно-воздушных сил Египта, будут переданы Ирану. Согласно прогнозам, Тегеран получит Су-35 в течение трех месяцев.
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Египет, который недавно заказал у России 24 многоцелевой сверхманёвренных истребителя Су-35, позже отказался принимать эти самолеты. Эксперты называют наиболее вероятной причиной этого отказа эмбарго Соединенных Штатов Америки. Поставка истребителей в Иран запланирована на март 2023 года.
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Член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Шахриар Хайдари заявил, что заказанные российские истребители Су-35 будут доставлены в Тегеран через три месяца. Представитель министерства внутренних дел Ирана рассказал национальному информационному агентству Tasnim News об оборудовании для оборонной промышленности, которое в ближайшее время поступит из России.
"Многоцелевые машины Су-35, которые Иран заказал у Российской Федерации, прибудут в страну в начале следующего года [начиная с 21 марта по календарю Хиджри Шамси]", - сказал Хайдари. (В Иране, где используется календарь хиджри-шамси, 21 марта считается первым днем нового года.) Иранский чиновник также заявил, что вскоре страна получит большую часть других систем оборонного назначения, заказанных у России, включая ракетные технологии и боевые вертолеты.
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В последние годы в западной прессе все чаще проскакивает информация о том, что Иран намерен приобрести у России истребители Су-30. Командующий ВВС Ирана Хамид Вахиди в своем заявлении в сентябре 2022 года заявил, что "страна закупит у РФ Су-35, а покупка Су-30 не стоит на повестке дня".
Россия и Иран укрепляют сотрудничество
Отношения между Российской Федерацией и Ираном, ставшие в последнее время очень тесными, проявляют свое влияние и в области оборонной промышленности. Западные СМИ утверждают, что Иран несколько раз отправлял вооружённым силам РФ беспилотные летательные аппараты - дроны камикадзе Shahed 136, которые сейчас с успехом используются в рамках специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Россия поставляет оборонное оборудование, в котором нуждается Иран. Ну прям Капитан Очевидность.
Источники и ссылки: Journal Bulgarian_military, Russian Arms Rossiyskaya Gazeta, Tasnim News.
1. (https://rg.ru/2018/06/14/pochemu-kitaj-platit-za-su-35-dorozhe-ceny-f-35.html)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/15/egyptian-su-35-flanker-e-fighters-are-going-to-iran-in-march/)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2020/08/08/su-35-flanker-e-russian-4-generation-fighter-jet-review/)
4. (https://www.tasnimnews.com/en/news/2023/01/15/2837209/iran-to-receive-russian-sukhoi-su-35-jets-in-spring-mp)