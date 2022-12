Moderna планирует повторить успех своей вакцины против COVID в лечении таких заболеваний, как ВИЧ и рак

Moderna Inc - биотехнологическая компания из Кембриджа, штат Массачусетс, впервые попавшая в заголовки мировых информационных агентств благодаря разработке вакцины против вируса COVID-19, в этом году приступила к испытаниям своих вакцин против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Оба вакцинных препарата используют одну и ту же технологическую платформу, что позволяет надеяться на создание эффективной защиты против распространения HIV.

Компания Moderna Inc. приступила к первой фазе клинических испытаний вакцины против ВИЧ в Африке. Ibrahim Can / Journal Interesting Engineering. Depositphotos.

Вирус HIV передается половым путем, переливании крови, при пользовании одним зараженным шприцем, а также от матери к ребенку во время беременности, родах или грудном вскармливании. Согласно официальным данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время вирусом иммунодефицита человека заражено примерно 0,7 процента населения планеты. Этот патоген атакует клетки иммунной системы, ослабляя их и вызывая неизлечимое заболевание, называемое синдромом приобретенного иммунодефицита или СПИД (AIDS).

Ранее разработать вакцину против этого заболевания было весьма проблематично, поскольку этот вирус постоянно мутирует. Компания Moderna надеется, что ее новая технологическая платформа поможет противостоять ВИЧ как никогда раньше.

Как работает вакцина от ВИЧ компании Moderna?

Подобно вакцине против коронавирусной инфекции (COVID-19), вакцина против ВИЧ компании Moderna работает на технологической платформе мРНК. Согласно этой концепции, внутрь клеток вводится синтезированной последовательности матричной РНК, которая, используя клеточный механизм синтезирует белок, входящий в состав вирусных частиц. Такие клетки становятся неуязвимой для заражения.

Более того, белок, вырабатываемый клеткой-хозяином, используется для тренировки иммунного ответа организма и формирования антител для нейтрализации инфекции. Вакцина от ВИЧ компании Moderna использует созданную в лаборатории последовательность матричной рибонуклеиновой кислоты, eOD-GT8 60mer. Разработанный исследователями Исследовательского института Скриппса белок, созданный с помощью этой последовательности, вызывает иммунный ответ со стороны В-клеток для выработки широко нейтрализующих антител (bnAbs), что является определяющей характеристикой эффективной вакцины.

Вакцина уже прошла первые клинические испытания в Соединенных Штатах. Экспериментальный препарат вызвал ответную реакцию у 97 процентов здоровых волонтеров, согласившихся принять участие в исследовании. В настоящий момент компания проводит первую фазу исследований в странах Африки.

The fourth person in the world has been completely cured of HIV. Experimental therapy against HIV involves transplanting stem cells from a donor with a rare genetic mutation. Journal Interesting Engineering. Depositphotos.

Африканские исследования

Цель испытания, финансируемого Международной инициативой по вакцинам против СПИДа (IAVI), - повторить результаты американского эксперимента на африканском континенте, в странах которого заболеваемость ВИЧ только по предварительным оценкам может достигать девяти процентов.

В рамках открытого исследования 18 здоровых и ВИЧ-отрицательных участников получили две дозы препарат. Они будут находиться под наблюдением специалистов в течение шести месяцев. Иммунный ответ, наблюдаемый у волонтеров, будет контролироваться на молекулярном уровне, что позволит убедиться в безопасности вакцины и определить, насколько эффективен целевой ответ.

В случае успеха новая методика откроет путь к борьбе против ВИЧ, который только в 2021 году унёс жизни более 650 000 человек.

Летом этого года во многих СМИ появилась информация об успехах американских ученых из некоммерческого исследовательского центра "Город надежды" в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. С помощью клеток-предшественников специалистам удалось добиться 100% ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией. Это четвертый человек в мире, которому полностью удалось избавиться от HIV.

