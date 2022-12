«Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы», — заявили в МИД Северной Кореи.

Министерство иностранных дел КНДР опровергло сообщения о военных поставках в Россию.

По сообщению информационного агентства Yonhap, в Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выступило с опровержением сообщений о предполагаемых поставках различных видов вооружений в Российскую Федерацию.

A DPRK flag flies on a mast at the Permanent Mission of DPRK in Geneva. Al Mayadeen English Television Channel. (Reuters)

Цитируя официального представителя внешнеполитического ведомства, Yonhap News Agency заявило, что "ложное сообщение японских масс-медиа о том, что КНДР поставляет боеприпасы в Российскую Федерацию, является самой абсурдной ложью, которая не заслуживает никаких комментариев и объяснений".

Это произошло вскоре после того, как координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в четверг заявил, что Северная Корея якобы уже предоставила оружие российской частной военной компании "Вагнер" и готовится сделать это вновь.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, на конференции состоявшейся в тот же день заявил, что международному органу ничего не известно о предполагаемых поставках оружия из Северной Кореи.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные силы РФ не нуждаются в закупках иностранного оружия, поскольку отечественная оборонная промышленность способна удовлетворить любые потребности страны.

Pyongyang has not made any "arms deals" with Moscow and does not intend to do so, the country's defence ministry has said. Al Mayadeen English Television Channel.

Между тем, по сообщениям СМИ, Соединенные Штаты ежедневно тратят порядка 130 миллионов долларов на вооружение Украины, в дополнение к средствам, выделенных на оказание экономической и других видов помощи. Такое развитие событий заставило действующих и бывших американских чиновников сделать заявление о необходимости принятия Вашингтоном дополнительных контролирующих мер. В частности, республиканцы не уверены, что оборудование и средства, направляемые на Украину, действительно достигают своей цели. Об этом говорится в недавнем отчете газеты Wall Street Journal.

Все это происходит на фоне растущей озабоченности международного сообщества в связи с тем, что оружие, направляемое странами Запада на Украину, может оказаться на черном рынке или в руках преступников.

На днях президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал глав соседних государств, участвующих в Комиссии по бассейну озера Чад, принять меры для решения проблемы контрабанды западного оружия с территории Украины. Он подчеркнул, что оружие, поставляемое Украине из западных стран, "начинает поступать" в регион бассейна озера Чад.

Ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание на то, что ракетные комплексы Stingers и Javelin, переданные странами НАТО Киеву, можно со скидкой приобрести на черном рынке. Более того, они уже появились в Албании и Косово, о чем Россия давно предупреждала.

За последние несколько месяцев Украина получила десятки миллиардов долларов в виде поставленного оружия от Соединенных Штатов, Великобритании ряда других стран Североатлантического альянса.

Вчера общественно-политический интернет-ресурс Asia Times Online сделал серьезное заявление. Азиатский портал сообщил, что Тайвань располагает секретными сверхзвуковыми ракетами, которые могут атаковать материковый Китай, включая такие мегаполисы, как Пекин и Шанхай. В первую очередь речь идет о сверхзвуковой крылатой ракете Yung Feng, максимальная скорость которой составляет 3 Маха, а дальность поражения - около тысячи километров. Кроме того, в статье упоминается ракетный комплекс наземного базирования Hsiung Feng 2E. Источник утверждает, что модифицированные версии ракет Hsiung Feng 2E способны преодолевать расстояние в 1200 километров.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Yonhap News Agency, Wall Street Journal.

