Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Северная Корея опровергла информацию о поставках оружия в Россию
«Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы», — заявили в МИД Северной Кореи.
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Министерство иностранных дел КНДР опровергло сообщения о военных поставках в Россию.

реклама

По сообщению информационного агентства Yonhap, в Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выступило с опровержением сообщений о предполагаемых поставках различных видов вооружений в Российскую Федерацию.

A DPRK flag flies on a mast at the Permanent Mission of DPRK in Geneva. Al Mayadeen English Television Channel. (Reuters)

Цитируя официального представителя внешнеполитического ведомства, Yonhap News Agency заявило, что "ложное сообщение японских масс-медиа о том, что КНДР поставляет боеприпасы в Российскую Федерацию, является самой абсурдной ложью, которая не заслуживает никаких комментариев и объяснений". 

Это произошло вскоре после того, как координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в четверг заявил, что Северная Корея якобы уже предоставила оружие российской частной военной компании "Вагнер" и готовится сделать это вновь. 

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, на конференции состоявшейся в тот же день заявил, что международному органу ничего не известно о предполагаемых поставках оружия из Северной Кореи.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные силы РФ не нуждаются в закупках иностранного оружия, поскольку отечественная оборонная промышленность способна удовлетворить любые потребности страны.

Pyongyang has not made any "arms deals" with Moscow and does not intend to do so, the country's defence ministry has said. Al Mayadeen English Television Channel.

Между тем, по сообщениям СМИ, Соединенные Штаты ежедневно тратят порядка 130 миллионов долларов на вооружение Украины, в дополнение к средствам, выделенных на оказание экономической и других видов помощи. Такое развитие событий заставило действующих и бывших американских чиновников сделать заявление о необходимости принятия Вашингтоном дополнительных контролирующих мер. В частности, республиканцы не уверены, что оборудование и средства, направляемые на Украину, действительно достигают своей цели. Об этом говорится в недавнем отчете газеты Wall Street Journal.

Все это происходит на фоне растущей озабоченности международного сообщества в связи с тем, что оружие, направляемое странами Запада на Украину, может оказаться на черном рынке или в руках преступников.

На днях президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал глав соседних государств, участвующих в Комиссии по бассейну озера Чад, принять меры для решения проблемы контрабанды западного оружия с территории Украины. Он подчеркнул, что оружие, поставляемое Украине из западных стран, "начинает поступать" в регион бассейна озера Чад. 

Ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание на то, что ракетные комплексы Stingers и Javelin, переданные странами НАТО Киеву, можно со скидкой приобрести на черном рынке. Более того, они уже появились в Албании и Косово, о чем Россия давно предупреждала.

За последние несколько месяцев Украина получила десятки миллиардов долларов в виде поставленного оружия от Соединенных Штатов, Великобритании ряда других стран Североатлантического альянса.

Вчера общественно-политический интернет-ресурс Asia Times Online сделал серьезное заявление. Азиатский портал сообщил, что Тайвань располагает секретными сверхзвуковыми ракетами, которые могут атаковать материковый Китай, включая такие мегаполисы, как Пекин и Шанхай. В первую очередь речь идет о сверхзвуковой крылатой ракете Yung Feng, максимальная скорость которой составляет 3 Маха, а дальность поражения - около тысячи километров. Кроме того, в статье упоминается ракетный комплекс наземного базирования Hsiung Feng 2E. Источник утверждает, что модифицированные версии ракет Hsiung Feng 2E способны преодолевать расстояние в 1200 километров.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Yonhap News Agency, Wall Street Journal.

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

1. (https://en.yna.co.kr/view/AEN20221223000653325)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/dprk-rebuffs-claims-of-alleged-weapons-supplies-to-russia:-y)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/zelensky-secures-1-bn-wife-goes-on-a-shopping-spree-in-paris)
4 .(https://www.wsj.com/articles/with-billions-going-to-ukraine-officials-warn-of-potential-for-fraud-waste-11655121601)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #россия #украина #нато #запад #северная корея
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На российском рынке появились ноутбуки HP, Lenovo и ASUS, ввезенные при помощи параллельного импорта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
134
С какими проблемами столкнулась добыча золота в РФ, и зачем нужен отечественный золотой стандарт
2
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics
27
Блогер купил новую китайскую GeForce RTX 3060 Ti и без проблем запустил последние AAA-хиты
8
Стоимость видеокарт взлетела вслед за падением курса рубля – как изменились цена на NVIDIA за неделю
8
NASA запечатлело черную дыру, разорвавшую звезду весьма необычным образом
2
Ryzen 9 7950X vs Core i9-13900KF – какой процессор купить для флагманской сборки под Новый год
3
Finalmouse представила механическую клавиатуру с встроенным дисплеем и графическим процессором
+
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
11
США теперь стараются блокировать инициативы Китая по разработке и производству чипов в зачаточном состоянии
23
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
15
Видеокарты NVIDIA в российских магазинах резко подорожали из-за обрушения курса рубля
8
Новый "Аватар: Путь воды" сломал оборудование нескольких кинотеатров из-за высокого качества
9
Хотфикс для обновлённой The Witcher 3 не исправляет оптимизацию: игроки жалуются на CD Projekt RED
6
Эксперты предвещают биткоину большой обвал: криптовалюта может упасть ниже $14 000
+
Белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу ноутбуков
4
Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили $500 миллионов
21
В Донецке ранен Дмитрий Рогозин, попавший под обстрел в ресторане "Шеш-Беш"
148
Для видеокарт NVIDIA GeForce GTX 600/700 Kepler выпустили новые драйвера с исправлением уязвимостей
4
Как русские хакеры взломали аэропорт Джона Кеннеди, а американцы заработали на этом 700 000 000р
+

Популярные статьи

ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
53
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
2
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
171
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
27
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
26
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
78
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
58
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
92

Сейчас обсуждают

Вежливый N-A-S-A_M_S
13:17
ну раха в обороне Киев не возьмет. так что все по плану В центре Мелитополя раздался мощный взрыв Уничтожено авто с оккупантами.
Украинцам в Нидерландах предоставляют жилье, а беженцы из иных стран вынуждены жить в палатках
for2ne
13:16
Твоя 3060 соснёт тунца у этой 2060 super с алика в большинстве игр.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
for2ne
13:15
Это еще божеский охлад, 3 теплотрубки и большая плита под термопрокладки. Это уровень теперешних 6600xt азус strix кста. Видимо вентили совсем дно, ну или совсем радиатор мелкий.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Стасюха
13:15
Шеш-беш, у тебя в друзьях пополнение ))
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Дмитрий Михайлов
13:13
Не только Харьков, я думаю, что по Днестр, ну и весь юг полностью. Гнать надо это отрепье из Киева - пусть в холопство к польским панам идут
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
ахахаxа
13:11
этих наверное тряхнут третьими,после польши и прибалтики.А первые вне конкурса-это украина
Делегация Правительства Румынии посетила Молдавию на угнанном в Италии автомобиле
Дмитрий Михайлов
13:10
ДонНТУ, жил в девятке - ещё что-то можешь прохрюкать?
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
eai
13:10
Всё верно делают - сейчас как раз дефицит мощностей таких процессов. Это самые востребованные техпроцессы в автопроме. Почти вся силовая электроника делается на них. Начинать надо именно с этого.
Вероятное предприятие TSMC в Германии сосредоточится на зрелых техпроцессах
Spambomber_16
13:09
Эвон как тебя с голодухи-то штырит. Жги дальше.
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Дмитрий Михайлов
13:07
А долг был полностью выплачен: сперва СССР гасила его, а потом Россия, которая и закрыла свои обязательства полностью выплатил до последнего цента. То, что США сами себя подставили с поправкой джексон...
В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем