Министерство иностранных дел КНДР опровергло сообщения о военных поставках в Россию.
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По сообщению информационного агентства Yonhap, в Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выступило с опровержением сообщений о предполагаемых поставках различных видов вооружений в Российскую Федерацию.
Цитируя официального представителя внешнеполитического ведомства, Yonhap News Agency заявило, что "ложное сообщение японских масс-медиа о том, что КНДР поставляет боеприпасы в Российскую Федерацию, является самой абсурдной ложью, которая не заслуживает никаких комментариев и объяснений".
Это произошло вскоре после того, как координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в четверг заявил, что Северная Корея якобы уже предоставила оружие российской частной военной компании "Вагнер" и готовится сделать это вновь.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, на конференции состоявшейся в тот же день заявил, что международному органу ничего не известно о предполагаемых поставках оружия из Северной Кореи.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные силы РФ не нуждаются в закупках иностранного оружия, поскольку отечественная оборонная промышленность способна удовлетворить любые потребности страны.
Между тем, по сообщениям СМИ, Соединенные Штаты ежедневно тратят порядка 130 миллионов долларов на вооружение Украины, в дополнение к средствам, выделенных на оказание экономической и других видов помощи. Такое развитие событий заставило действующих и бывших американских чиновников сделать заявление о необходимости принятия Вашингтоном дополнительных контролирующих мер. В частности, республиканцы не уверены, что оборудование и средства, направляемые на Украину, действительно достигают своей цели. Об этом говорится в недавнем отчете газеты Wall Street Journal.
Все это происходит на фоне растущей озабоченности международного сообщества в связи с тем, что оружие, направляемое странами Запада на Украину, может оказаться на черном рынке или в руках преступников.
На днях президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал глав соседних государств, участвующих в Комиссии по бассейну озера Чад, принять меры для решения проблемы контрабанды западного оружия с территории Украины. Он подчеркнул, что оружие, поставляемое Украине из западных стран, "начинает поступать" в регион бассейна озера Чад.
Ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание на то, что ракетные комплексы Stingers и Javelin, переданные странами НАТО Киеву, можно со скидкой приобрести на черном рынке. Более того, они уже появились в Албании и Косово, о чем Россия давно предупреждала.
За последние несколько месяцев Украина получила десятки миллиардов долларов в виде поставленного оружия от Соединенных Штатов, Великобритании ряда других стран Североатлантического альянса.
Вчера общественно-политический интернет-ресурс Asia Times Online сделал серьезное заявление. Азиатский портал сообщил, что Тайвань располагает секретными сверхзвуковыми ракетами, которые могут атаковать материковый Китай, включая такие мегаполисы, как Пекин и Шанхай. В первую очередь речь идет о сверхзвуковой крылатой ракете Yung Feng, максимальная скорость которой составляет 3 Маха, а дальность поражения - около тысячи километров. Кроме того, в статье упоминается ракетный комплекс наземного базирования Hsiung Feng 2E. Источник утверждает, что модифицированные версии ракет Hsiung Feng 2E способны преодолевать расстояние в 1200 километров.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Yonhap News Agency, Wall Street Journal.
1. (https://en.yna.co.kr/view/AEN20221223000653325)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/dprk-rebuffs-claims-of-alleged-weapons-supplies-to-russia:-y)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/zelensky-secures-1-bn-wife-goes-on-a-shopping-spree-in-paris)
4 .(https://www.wsj.com/articles/with-billions-going-to-ukraine-officials-warn-of-potential-for-fraud-waste-11655121601)