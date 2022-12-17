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В ответ на санкции США Пекин инвестирует около $150 млрд в собственное производство микросхем

Китай обращает свой взор на внутренний рынок, пытаясь парировать запреты США на поставку оборудования для производства микрочипов
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Акции китайских производителей полупроводников и их поставщиков резко выросли в среду (14 декабря) на фоне сообщений о том, что начиная с 2023 года они будут получать новые государственные субсидии и налоговые льготы.

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Китай направляет свой взор на внутренний рынок, пытаясь парировать санкции США в отношении оборудования для производства микросхем. Journal Asia Times. Image: iStock

Китайское правительство планирует потратить более 1 триллион юаней (147 миллиардов долларов США) на поддержку компаний, которые разрабатывают или производят собственную полупроводниковую продукцию в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает агентство Reuters. Чипмейкеры могут получить субсидии до 20% от суммы расходов на приобретение китайских инструментов и сырья для производства чипов, говорится в сообщении.

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Аналитики считают, что новые меры должны стимулировать китайских производителей микросхем и поставщиков увеличивать инвестиции в исследования и разработки.

Необходимость в увеличении субсидий стала очевидной после того, как в октябре Министерство торговли США внесло китайского производителя микросхем для оперативной памяти YMTC и еще 30 китайских компаний в черный список и запретило им покупать американские высокотехнологичные чипы и инструменты для их производства.

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Администрация Байдена на этой неделе внесла эти компании в "Entity List", сообщает Bloomberg. Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в части ужесточения контроля за экспортом в Китай передового оборудования для производства микросхем.

За последнее десятилетие Пекин инвестировал десятки миллиардов долларов в полупроводниковую промышленность, однако пока не добился желаемых результатов, сообщают СМИ.

В середине июля Сяо Яцин, министр промышленности и информационных технологий Китая, попал под следствие по подозрению в нарушении партийной дисциплины и законов Китая. Несколько других чиновников и руководителей Национального инвестиционного фонда промышленности интегральных микросхем - также известного как Большой фонд - и корпорации Tsinghua Unigroup также были арестованы по обвинению в нецелевом использовании государственных средств.

Китай наращивает свои собственные возможности по производству чипов, в то время как Тайвань уже находится на передовой. Journal Asia Times. Image: Twitter.

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Ли Гуоджи, директор Китайской академии наук (CAS), в своей статье от 17 октября пишет, что у Китая отсутствует примерно три четверти из 164 компонентов, используемых в технологии экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), необходимой для производства 14-нм чипов.

Ли сказал, что Китай, скорее всего, не сможет в ближайшее время производить новейшие чипы методом глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии, поскольку оно устарело на пять поколений. Он предложил Китаю сосредоточиться на зрелых технологиях, используемых для производства 28-55-нм чипов.

Ссылаясь на неназванные источники, во вторник агентство Reuters сообщило, что китайское правительство готовит комплекс мер в размере более 1 триллиона юаней для поддержки отечественной промышленности по производству микросхем в ответ на усиливающиеся экспортные запреты со стороны Соединенных Штатов. 

В первом квартале 2023 года китайским производителям микросхем будут предоставлены гранты и налоговые льготы на закупку отечественного оборудования для производства полупроводниковой продукции, говорится в сообщении. Производители оборудования для производства, сборки и упаковки полупроводников получат выгоду от государственной поддержки, говорится в докладе.

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Акции компании MEMSensing Microsystems, выпускающей фотодиоды, выросли на 20%, а акции компании Jiangsu Dagang, специализирующейся на выпуске оборудования для упаковки интегральных схем, в среду выросли на 16%. Акции Zhejiang MTCN Technology, поставщика монокристаллического кремния, выросли на 10%. Другие компании по производству микросхем, такие как Advanced Micro, Naura Technology Group и Piotech, также продемонстрировали рост. 

Инвестиционный банк Sealand Securities заявил, что акции китайских производителей микросхем, снижавшиеся в период спада индустрии, сейчас весьма привлекательны для инвесторов. По мнению компании, происходящие за рубежом перемены, связанные с санкциями США, заставят китайских чипмейкеров покупать больше отечественного оборудования в погоне за технологическими прорывами.

Свет и лазеры играют ключевую роль в производстве литографического оборудования нидерландской компании ASML.  Journal Asia Times. Photo: ASML.

Китайская финансовая компания Shenwan Hongyuan Securities считает, что в 2023 году китайский рынок микросхем будет поддерживаться государственными субсидиями и растущим спросом на автомобильные чипы. В компании считают, что крупнейшие игроки на рынке чипов будут и дальше получать выгоду от государственной поддержки Китая, но те, кто производит микросхемы для потребительской электроники и бытовой техники, продолжат страдать в следующем году из-за высоких запасов старых чипов. 

В то же время, ограничения со стороны США будут только усиливаться. Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо в телефонном разговоре от 9 декабря обратилась к министру промышленности Японии Ясутоси Нисимуре с просьбой о сотрудничестве в противодействии усилиям Китая по разработке высокотехнологичных полупроводников, сообщает издание Japan Times. 

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности в Белом доме, в минувший понедельник заявил, что США обсуждают с Японией и Нидерландами запрет на поставку Китаю высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства.   

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что Япония и Нидерланды дали принципиальное согласие на присоединение к американским мерам по контролю за экспортом технологий, несмотря на негативные последствия, которые это будет иметь для японского концерна Tokyo Electron Ltd и голландского производителя литографии ASML Holding NV. 

Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что уже на этой неделе YMTC и 35 других китайских компаний будут включены в черный список. без получения специальной экспортной лицензии от министерства торговли США. Американские технологические компании не смогут поставлять комплектующие китайским организациям, включенным в черный список, без получения специальной экспортной лицензии от Министерства торговли США.

ASML employees work on the final stage of assembling TWINSCAN NXE:3400B semiconductor lithography equipment with panels removed in Veldhoven, Netherlands, in this April 5, 2020 photo. Journal Asia Times.  Bart van Ovkerbeek Fotogrvafie/ASML/Navndont via REUTERS/File PhotoRead less

В течение последних двух месяцев некоторые китайские производители микросхем приглашали представителей торговых ведомств США для инспектирования своих производственных мощностей в попытках исключить их из этого списка.

В понедельник Министерство торговли Китая сообщило, что оно подало жалобу во Всемирную торговую организацию против контроля США за экспортом в Китай высокотехнологичных чипов и подобной продукции.

Во вторник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что злоупотребление США мерами экспортного контроля препятствует нормальной международной торговле чипами и другими продуктами, а также нарушает глобальную цепочку поставок полупроводниковых товаров.

"Страны должны встать и сказать "нет" односторонним действиям и протекционизму Вашингтона", - сказал Ванг. "От этого зависит стабильность международной торговой системы, и, что гораздо важнее, от этого зависит, сможет ли восторжествовать международная справедливость".

 Источники и ссылки: Journal Asia Times, Bloomberg, Journal The Japan Times, Reuters .

1. (http://163.com/dy/article/HJT7H83F0511DC8A.html)
2. (https://asiatimes.com/2022/12/china-chip-stocks-surge-on-hint-of-big-new-state-subsidies/)
3. (https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/11/business/economy-business/japan-u-s-china-chips/)
4. (https://www.reuters.com/technology/japan-netherlands-join-us-china-chip-curbs-bloomberg-news-2022-12-12/)
5. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/japan-is-said-to-join-us-effort-to-tighten-chip-exports-to-china)

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