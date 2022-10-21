Компания Intel продемонстрировала прототип следующего поколения своего интерфейса Thunderbolt. Новое соединение будет в три раза быстрее, чем существующий Thunderbolt 4, когда он выйдет на рынок в следующем году.
реклама
Новый Thunderbolt, который еще не получил официального названия, сможет обеспечить пропускную способность 80 гигабит в секунду (Гбит/с) в обоих направлениях. Такой подход обеспечит удвоение скорости передачи информации между такими устройствами, как твердотельные накопители, по сравнению с Thunderbolt 4, что позволит эффективно справляться с растущим объемом генерируемых и передаваемых данных.
Кроме того, такая пропускная способность может быть динамически ребалансирована - при подключении дисплеев, имеющих однонаправленное подключение, данные могут передаваться со скоростью до 120 Gbps. Такая скорость в три раза превышает скорость технологий, используемых в настоящее время, и позволяет плавно воспроизводить картинку с разрешением до 8K при более высокой частоте кадров.
Новое технология Thunderbolt будет поддерживать предыдущие версии Thunderbolt, а также все версии USB и DisplayPort. К ним относится спецификация USB4 версии 2.0, которая была анонсирована в сентябре, и начнет появляться в устройствах в ближайшие несколько лет.
Кроме того, технологическая корпорация заявила, что новая разработка будет поддерживать работу с существующими пассивными кабелями длиной до 100 см (3,3 фута) благодаря новому алгоритму передачи сигнала. Так же как и в более ранних итерациях, Intel намерена обеспечить независимость нового поколения технологии Thunderbolt от устройств, и предоставить компаниям возможность внедрять ее в свои продукты.
Пресс-служба компании заявила, что все подробности о следующем поколении Thunderbolt, включая его официальное название, а также другие возможности и характеристики, будут представлены позже, в 2023 году.
Напомним, что весной этого года корпорация Intel, крупнейшая мировая технологическая компания, объявила о том, что уходит из России. Аналитики считают, что уход Intel из российского бизнеса окажет негативное влияние примерно на половину проектов в области современных информационных технологий.
Источники: Intel, Wikipedia, Journal New Atlas
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt)
2. (https://www.intel.com/content/www/us/en/support/ru-banner-inside.html)
3. (https://newatlas.com/electronics/intel-thunderbolt-next-generation-double-triple-transfer-speed/)