Thunderbolt 5 обеспечит пропускную способность до 80 Гбит/с, удвоив скорость передачи данных. Также будет предусмотрен режим со скоростью до 120 Гбит/с для комфортной работы с двумя внешними мониторами с разрешением до 8K и частотой 60 Гц.

Компания Intel продемонстрировала прототип следующего поколения своего интерфейса Thunderbolt. Новое соединение будет в три раза быстрее, чем существующий Thunderbolt 4, когда он выйдет на рынок в следующем году.

реклама

Intel has unveiled the next generation of its Thunderbolt technology. Depositphotos

Новый Thunderbolt, который еще не получил официального названия, сможет обеспечить пропускную способность 80 гигабит в секунду (Гбит/с) в обоих направлениях. Такой подход обеспечит удвоение скорости передачи информации между такими устройствами, как твердотельные накопители, по сравнению с Thunderbolt 4, что позволит эффективно справляться с растущим объемом генерируемых и передаваемых данных.

Кроме того, такая пропускная способность может быть динамически ребалансирована - при подключении дисплеев, имеющих однонаправленное подключение, данные могут передаваться со скоростью до 120 Gbps. Такая скорость в три раза превышает скорость технологий, используемых в настоящее время, и позволяет плавно воспроизводить картинку с разрешением до 8K при более высокой частоте кадров.

Новое технология Thunderbolt будет поддерживать предыдущие версии Thunderbolt, а также все версии USB и DisplayPort. К ним относится спецификация USB4 версии 2.0, которая была анонсирована в сентябре, и начнет появляться в устройствах в ближайшие несколько лет.

Кроме того, технологическая корпорация заявила, что новая разработка будет поддерживать работу с существующими пассивными кабелями длиной до 100 см (3,3 фута) благодаря новому алгоритму передачи сигнала. Так же как и в более ранних итерациях, Intel намерена обеспечить независимость нового поколения технологии Thunderbolt от устройств, и предоставить компаниям возможность внедрять ее в свои продукты.

Пресс-служба компании заявила, что все подробности о следующем поколении Thunderbolt, включая его официальное название, а также другие возможности и характеристики, будут представлены позже, в 2023 году.

Напомним, что весной этого года корпорация Intel, крупнейшая мировая технологическая компания, объявила о том, что уходит из России. Аналитики считают, что уход Intel из российского бизнеса окажет негативное влияние примерно на половину проектов в области современных информационных технологий.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Intel, Wikipedia, Journal New Atlas

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt)

2. (https://www.intel.com/content/www/us/en/support/ru-banner-inside.html)

3. (https://newatlas.com/electronics/intel-thunderbolt-next-generation-double-triple-transfer-speed/)