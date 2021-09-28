Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 Начислено вознаграждение
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Новый антивирусный препарат предназначен для лечения коронавируса на ранних стадиях и в качестве профилактики заболевания
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Компания Pfizer Inc.* объявила о начале второй фазы 2/3 клинического исследования EPIC-PEP (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in Post-Exposure Prophylaxis) по оценке нового перорального антивирусного средства PF-07321332, назначаемого совместно с низкой дозой ритонавира, для профилактики инфекции COVID-19.  Это испытание фазы 2/3 является частью глобальной программы клинических исследований и включает в себя лиц не моложе 18 лет, проживающих в одном домохозяйстве с человеком с подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2.

реклама

"Учитывая продолжающуюся активность COVID-19 по всему миру, мы считаем, что для борьбы с этим вирусом потребуется эффективный метод лечения людей, заразившихся или подвергшихся воздействию вируса, в дополнение к воздействию вакцин, которые помогают подавить инфекции. В случае успеха мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии - до того, как он успеет активно размножиться, - потенциально предотвращая симптоматическое заболевание у тех, кто подвергся заражению, и препятствуя началу инфекции у других", - сказал Микаэль Долстен, доктор медицины, доктор философии, главный научный специалист и одновременно президент Pfizer по научным исследованиям, разработкам и медицине. "Учитывая постоянное появление и эволюцию вариантов SARS-CoV-2 и их огромное влияние, мы продолжаем тщательно работать над разработкой и изучением новых способов, с помощью которых наш исследуемый пероральный противовирусный кандидат может потенциально снизить воздействие COVID-19 не только на жизнь пациентов, но и на жизнь их семей и домочадцев".

Фаза 2/3 исследования EPIC-PEP представляет собой рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование, в котором примут участие до 2660 здоровых взрослых участников в возрасте 18 лет и старше. Участники будут случайным образом (1:1:1) назначены для приема PF-07321332/ритонавира или плацебо перорально дважды в день в продолжение 5 или 10 дней. Основная цель - оценка безопасности и эффективности для профилактики подтвержденной инфекции вируса SARS-CoV-2 и ее симптомов на 14-й день. PF-07321332 является пероральным противовирусным ингибитором протеазы SARS-CoV-2-3CL, который имеет обнадеживающий доклинический профиль, включая мощную противовирусную активность in vitro против SARS-CoV-2 и широкую активность против коронавирусов. Результаты клинического испытания фазы 1 продемонстрировали безопасное и хорошо переносимое действие PF-07321332.

Помимо этого эксперимента, глобальная программа EPIC предусматривает несколько текущих клинических испытаний, в том числе одно из них - на пациентах, инфицированных SARS-CoV-2, которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания (включая госпитализацию или смерть), которое началось в июле 2021 года, и другое - на инфицированных пациентах, которые подвержены стандартному риску (т.е. не имеют факторов риска тяжелого заболевания), которое началось в августе 2021 года.

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Для получения дополнительной информации о клинических испытаниях EPIC фазы 2/3 для препарата PF-07321332 посетите сайт clinicaltrials.gov

*Pfizer, Inc. — американская транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире.

#covid-19 #здоровье #pfizer #sars-cov-2
9
Показать комментарии (9)

Материалы по теме

36-летний стример игры Minecraft умер от осложнений, связанных с COVID-19
Генеральный директор AMD Лиза Су ожидает, что нехватка чипов уменьшится во второй половине 2022 года
TSMC увеличит производство чипов для автомобилей в обмен на вакцину от COVID-19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предложена новая модель варп-двигателя, не нарушающего законы физики
38
Завод Tesla в Шанхае выпустит 300 000 электромобилей с января по сентябрь 2021 года
1
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
+
Через сколько лет нужно менять видеокарту – GeForce RTX 3090 vs 2хGeForce GTX 1080 Ti от TG
41
Китайская криптобиржа Huobi начнёт закрывать счета пользователей, а деньги конфискуют 1 января
10
Трансмиссия Obrist HyperHybrid превратила Tesla Model 3 в гибрид на 95 бензине
9
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
42
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
2
Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
27
Домашнего хомяка в качестве трейдера криптовалют использовал житель Германии
14
Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
8
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
13
Инженеры из Швейцарии предложили новый метод переработки пластика
8
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
26
Пошаговая стратегия Rise of Humanity про противостояние роботам через месяц выйдет в раннем доступе
1
Тесты показали значительный рост автономности iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями
2
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
243
Генеральный директор AMD Лиза Су награждена медалью Роберта Нойса IEEE
4
Получившая высокие оценки ролевая игра Disco Elysium заглянет на Xbox уже в следующем месяце
+
Colorful сообщила о скором выходе памяти DDR5 и напомнила о её несовместимости с DDR4
7

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
110
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
70
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
56
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
6
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
30
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
12
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
12
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
9
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

wolfire
16:10
наверное скоро будут статьи по увеличению члена
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
VII
16:10
А с другой стороны: окупаемость вложений — менее двух лет. Как Вам такое?
Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
wolfire
16:09
вот такие есть для профилактики https://collective-immunity.ru/uploads/posts/2021-02/1612401610_alko_sputnik.jpg
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Nikolay Yeryomenko
16:09
Ну APU и CPU с графикой - это для меня разные вещи. Интэл ведь не APU, а CPU выпускает. Это как раз такая отсебяти от AMD, чтобы мусолить глаза и создавать видимость большого количества выполняемых ра...
TSMC скоро будет располагать образцами процессоров AMD с архитектурой Zen 4
VII
16:09
Т.е. сливать видеокарты все равно не имеет смысла. Хоть что-то да капает с них. А значит падения цен ждать не приходится. Ещё хуже то, что теперь определять ценность видеокарт, будут по скорости окупа...
Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
wolfire
16:08
ну да, там же чипы, так что по теме форума ))))
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Tanabe
16:07
Заходишь в такие темы и кайф ловишь с того как рвутся жеппы при попытке защитить голубую любимку. Иногда порой кажется что местные голубки это подписота технокнязя..
В свежем тесте стоковый Core i9-12900K ощутимо обогнал Ryzen 9 5950X в однопотоке CPU-Z
Зеновий Радеонович
16:06
RTX не интересна. RX6000 заехала уже после майнинга, по оверпрайсу. 6800 по рек. цене взял бы хоть сегодня. А мидл по 1,5к$ барыги могут оставить себе.
Дефицит видеокарт будет поддерживать цены на высоком уровне до середины 2022 года
Y0!
16:06
Ключевое слово тут - "симптоматическое" заболевание. Они вообще не обещают, что заражение будет предотвращено, они обещают лишь отсутствие симптомов, а расплёвывать слюну с вирусом народ всё равно про...
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
hundzintay
16:04
Молодец. Только по моему ты слегка гониш. 17 клиентов 85р По 5р в среднем с клиента? Не очень верится. Но все равно молодец
Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем