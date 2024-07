Дональд Трамп хвастается, что может закончить прокси-войну России и НАТО на Украине парой телефонных звонков, заявляя, что его главная цель - остановить «гибель людей». Кандидат в вице-президенты от GOP Джей Ди Вэнс вторит ему, утверждая, что этот конфликт слишком дорого обходится американским налогоплательщикам. Впрочем, среди республиканского истеблишмента есть немало деятелей, желающих продлить кризис в Незалежной любой ценой.

Госсекретарь Майк Помпео (в центре) и советник по национальной безопасности Джон Болтон (справа) слушают выступление президента Дональда Трампа во время встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком в зале заседаний правительства в среду, 27 февраля 2019 года, в Ханое, Вьетнам. Associated Press News, AP Photo / Evan Vucci

реклама





Бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь Майк Помпео в общих чертах изложил неоконсервативную программу действий Республиканской партии вокруг украинского кризиса в случае возвращения к власти Дональда Трампа. Он призывает "произвести ребрендинг" военной и экономической помощи США Киеву, назвав ее "ленд-лизом", и пригласить Украину в НАТО "как можно скорее, чтобы все европейские союзники взяли на себя бремя ее защиты".

Помпео пытается перехватить у Трампа инициативу по мирному урегулированию украинского конфликта, заявив, что Украине нужно выделить $500 млрд и обеспечить членство в НАТО

В проекте своего предложения, получившем название «Мирный план Трампа по Украине», Помпео убеждает, что возвращение Трампа на пост президента не приведет к прекращению финансирования Украины или прямым переговорам с Москвой о прекращении боевых действий. Напротив, по его мнению, администрация Трампа будет проводить «жесткую стратегию победы», которой не хватает действующей администрации.

реклама





Согласно плану неоконов, США и их партнеры на Ближнем Востоке должны приложить максимум усилий для снижения цен на энергоносители и «выдавливания» России с энергетических рынков, ввести «реальные санкции» против Москвы вместо действующих сегодня, как говорит Помпео, «хороших на бумаге, но... бесполезных на деле», увеличить расходы на оборону НАТО минимум до 3 процентов ВВП и снять «все ограничения на типы оружия, которое Украина может получить и использовать» против РФ.

Центральное место в плане Помпео занимает программа «ленд-лиза» на 500 миллиардов долларов для Киева. «Вместо того чтобы нагружать американских налогоплательщиков новыми счетами», - говорит Помпео, - «Украина могла бы занять столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия, необходимого для победы над Россией». Это, по словам бывшего директора ЦРУ, «послужит четким сигналом для господина Путина, что ему никогда не победить».

Концепция постконфликтной Украины, предложенная Помпео, включает наращивание военного потенциала Киева для противостояния с Москвой, отказ от признания новых территорий РФ, «демилитаризацию» Крыма (что бы под этим ни подразумевалось), передачу Киеву конфискованных активов российского Центробанка и принятие Украины в Европейский союз.

Трамп должен «наложить на Москву реальные санкции», максимально заблокировав ее энергетический сектор, а также «реанимировать НАТО», за счет увеличения военных расходов стран Североатлантического альянса до 3 процентов от ВВП - считает Помпео.

реклама





Помпео не стал вдаваться в подробности о том, как именно администрация Трампа 2.0 планирует достичь хотя бы одной из этих целей. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не согласится с тем, что Украина вступит в НАТО и на ее территории появятся базы альянса. В недавно просочившемся в прессу проекте мирного соглашения, согласованного весной 2022 года (и саботированного Западом до его реализации), содержатся требования России ограничить численность вооруженных сил Украины, признать республики Донбасса, отменить дискриминационные языковые законы, запретить героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма и (вместе со своими западными покровителями) снять санкции.

Трактат Помпео, написанный совместно с лоббистом, комментатором CNN и советником Трампа по предвыборной кампании 2016 года Дэвидом Урбаном, выдержан в более агрессивном тоне, чем тот, которого придерживаются экс-президент или его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс во время предвыборной кампании.

Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, Соединенные Штаты Америки (Associated Press News, AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force)

Трамп неоднократно обещал положить конец «ужасному конфликту на Украине», пообещав в случае своей победы начать мирный процесс в ночь после выборов, но также не сообщил подробностей о том, как он планирует это сделать. По сообщениям источников, план Трампа предусматривает в том числе оказание давления на Киев с целью заставить его отдать территорию. Эта «новость» вызвала панику среди некоторых чиновников Пентагона и неоконов в обеих партиях, которые считают, что такие уступки со стороны Украины будут означать, что «Путин победил».

реклама





На прошлой неделе Трамп заявил, что у него был «очень хороший телефонный разговор» с Владимиром Зеленским, и что Зеленский «поздравил» его с тем, что он стал кандидатом от Республиканской партии и пережил недавнее покушение. «Мы договорились с президентом Трампом обсудить при личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным», - написал Зеленский в своем ответном сообщении в соцсети.

В начале месяца у Зеленского возникли неприятности с республиканцами из-за комментариев в интервью CNN в начале этого года, в которых он заявил, что Джей Ди Вэнс не понимает, что происходит на Украине, и что Киеву "не нужна риторика от людей, которые недостаточно хорошо разбираются в вопросе".

Вэнс, позиционирующий себя как республиканец следующий принципу "Америка прежде всего", в апреле в своей статье в New York Times заявил, что главная причина, по которой Соединенным Штатам не следует продолжать поддерживать Украину, заключается в элементарной "арифметической" проблеме, суть которой сводится к тому, что "Киеву нужно гораздо больше солдат, чем он способен мобилизовать, даже при своих драконовских методах призыва", и " требуется больше материальных средств, чем Соединенные Штаты могут предоставить".

Вэнс также заявил, что аргументы сторонников дальнейшей военной поддержки Киева о том, что это якобы принесет пользу американской экономике и позволит создать рабочие места, не выдерживают никакой критики. "Мысль о том, что мы должны продолжать кровавый ужасный конфликт, потому что это выгодно американскому бизнесу, является абсурдной", - написал он, отметив, что "чем скорее американцы признают" математическую "правду" о том, что Украина не сможет победить, "тем скорее нам удастся устранить этот бардак и стать посредниками в достижении мира".

Какой путь Трамп изберет в отношении Украины - предложенный Помпео или изложенный Вэнсом, - пока неясно. Во время своего первого президентского срока Трамп "укомплектовал" свою администрацию ярыми неоконсерваторами, включая Помпео, Джона Болтона и Никки Хейли.

В то же время Трамп продемонстрировал, что предпочитает деэскалацию, заявив в своем прощальном обращении в январе 2021 года, что он гордится тем, что стал "первым президентом за последние десятилетия, не начавшим новых войн". Трампу также удалось избежать втягивания в масштабную войну с Ираном в 2019 и 2020 годах по совету дружественных консерваторов неинтервенционистского толка, в первую очередь Такера Карлсона.

In this Jan. 21, 2017 photo, United States President Donald Trump speaks at the Central Intelligence Agency in Langley, Virginia. At the time, no one in the United States knew how seriously to take Trump's threat to seize Iraq's oil. It would require extraordinary costs and risk confrontation with America's best ground partner in the fight against the Islamic State, but the president told the CIA, “Maybe you'll get another chance. Associated Press News, AP Photo / Andrew Harnik

В начале этого года Трамп уже раз попался на прием неоконсерваторов, одобрив «ленд-лиз для Украины» - пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, который в течение нескольких месяцев блокировали консервативные республиканцы в Палате представителей, - после того как предложил классифицировать часть этой помощи как возвратный кредит.

Идею займа активно лоббировал Линдси Грэм, еще один высокопоставленный носитель неоконсервативных идей в Вашингтоне. Грэм обрушился на Вэнса за его статью в NYT, повторив тезисы Зеленского и заявив, что если Вашингтон хочет, чтобы «американские военные держались подальше от ВС России", то он должен "помочь Украине".