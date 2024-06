PricewaterhouseCoopers (PwC), одна из четырех крупнейших мировых аудиторских компаний, согласно прогнозам, будет оштрафована в Китае на сумму не менее 1 миллиарда юаней (138 миллионов долларов США). Компанию обвиняют в том, что она более десяти лет закрывала глаза на правонарушения со стороны крупнейшего застройщика КНР Evergrande Group. PwC в Китае грозит штраф в ¥1 млрд в связи с разбирательством вокруг China Evergrande. На снимке Раймунд Чао, председатель совета директоров PwC в Большом Китае. Photo: YouTube

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в четверг сообщило, что некоторые операции аудитора в Китае будут приостановлены. Министерство финансов КНР может объявить о штрафах в отношении PwC уже на этой неделе, говорится в сообщении.

Одна из основных обязанностей аудиторов - оценивать на достоверность внутреннюю и внешнюю отчетность компании, в интересах своих клиентов - инвесторов в акции и облигации. Поскольку аудиторы получают от своих клиентов вознаграждение за аудит, у них в «определенных ситуациях» может возникнуть соблазн пренебречь стандартным кодексом правил и закрыть глаза на недостоверную отчетность своих подопечных. Поэтому финансовый сектор установил для аудиторов определенные стандарты, которым они должны следовать.

Если финансовый отчет содержит корректные данные, а бухотчетность юрлица подготовлена в соответствии со всеми нормами действующего в стране законодательства, аудитор как правило выносит "безоговорочно положительное заключение". Если финансовый отчет содержит существенные искажения или пропуски, аудитор должен выдать "заключение с оговорками" и предупредить инвесторов. В исключительных случаях аудитор может отказаться от проверки проблемного финансового отчета.

Безоговорочно положительное или чистое заключение

PwC выступала в качестве аудитора Evergrande в течение 14 лет, с 2009 по 2023 год. И в течение всех этих лет она стандартно выдавала безоговорочно положительные заключения на финансовую отчетность Evergrande. То есть фактически, PwC подтверждала достоверность и справедливость каждого отчета, и их соответствие всем существующим нормам финансовой отчетности, включая действующее законодательство.

До того, как о дефолте Evergrande стало известно СМИ в августе 2021 года, PwC успела-таки выдать «чистое заключение» на финансовый отчет компании за 2020 год. По словам обозревателя из китайской провинции Гуандун под псевдонимом «Красно-сине-белые тюльпаны», опубликовавшего статью 22 февраля, в 2020 году PwC получила от Evergrande аудиторское вознаграждение в размере 54 миллиона юаней (7,56 миллиона долларов США). Он утверждает, что в период с 2009 по 2023 год PwC получила от Evergrande и ее дочерних компаний гонорар за аудиторские услуги в размере около 400 миллионов юаней (56 миллионов долларов США).

В 2021 и 2022 годах PwC не стала проводить аудит финотчетности Evergrande. Аудитор обвинил застройщика в том, что тот не предоставил полный объем документации. В январе 2023 года компания отказалась от аудита китайского застройщика Evergrande. В июле прошлого года Evergrande опубликовала задержанные годовые результаты за 2021 и 2022 годы. Аудиторская проверка проводилась компанией Prism Hong Kong and Shanghai Limited.

Evergrande заявила, что в 2021 и 2022 годах она потеряла в общей сложности 803 миллиарда юаней (112 миллиарда долларов США). На конец 2022 года чистые текущие обязательства компании составили 687,7 миллиарда юаней, а общая сумма долговых обязательств - 2,44 триллиона юаней.

Мошенничество Evergrande

18 марта Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) наложила штрафы в размере 4,18 млрд юаней и 47 млн юаней на Evergrande и ее основателя Хуэй Ка-яна соответственно. Комиссия заявила, что годовые отчеты компании за 2019 и 2020 годы содержат ложную информацию. По словам экспертов CSRC, использование компанией Evergrande этих годовых отчетов для эмиссии облигаций и привлечения средств является мошенничеством.

За 14 лет фирма заработала на Evergrande и ее подразделениях более 400 миллионов юаней, и теперь, ей грозит штраф в размере 1 миллиарда юаней. На снимке: Здание Evergrande Center в Шанхае становится символом масштабных экономических рисков Китая. Фото: Asia Times Files / AFP / Hector Retamal

С тех пор многие китайские аналитики предсказывали, что PwC будет привлечена к ответственности и оштрафована за то, что не смогла выявить проблемы в финансовой отчетности Evergrande. В начале апреля в социальных сетях появилось открытое письмо, написанное « несколькими партнерами PwC» и озаглавленное «Кто завел PwC в огненную ловушку Evergrande?».

В письме говорилось, что Раймунд Чао, председатель совета директоров PwC в Азиатско-Тихоокеанском регионе и КНР, как и его команда, должны понести ответственность за игнорирование проблем в финансовой отчетности Evergrande. В письме сообщается, что некоторые топ-менеджеры PwC предлагали ген директору прекратить сотрудничество с Evergrande еще в 2014 году, но Чао настоял на сохранении этой компании в качестве клиента.

16 апреля PwC заявила, что в этом письме содержатся ложные обвинения, которые наносят ущерб репутации аудиторской фирмы. Компания заявила, что сообщила о случившемся в правоохранительные органы и оставляет за собой право привлекать к юридической ответственности тех, кто фабрикует и распространяет ложную информацию.

19 апреля Гонконгский совет по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности (AFRC) заявил, что начал собственное расследование после того, как в открытом письме, или так называемом докладе информатора, были высказаны серьезные опасения относительно возможных предполагаемых нарушений в системах управления качеством PwC и качества аудита Evergrande.

В октябре 2021 года AFRC начала расследование в отношении финансовой отчетности Evergrande за 2020 год и первую половину 2021 года, а также аудиторского отчета PwC по годовым результатам Evergrande за 2020 год. AFRC предстоит выяснить, нарушала ли PwC какие-либо профессиональные нормативы.

Последствия для PwC

Тем временем Пекин принял решение оштрафовать PwC за то, что она выдавала "чистые заключения" на недостоверную финансовую отчетность Evergrande.

Влияние штрафов на бизнес PwC может оказаться долгосрочным, учитывая решение нескольких десятков ее клиентов из Китая прибегнуть к услугам других аудиторов.

Зарегистрированная в Гонконге компания Kunlun Energy, ранее принадлежавшая CNPC Limited, в среду опубликовала биржевое заявление о том, что PwC покинет пост аудитора после ежегодного общего собрания акционеров компании в четверг. В сообщении говорится, что решение было принято по результатам переговоров с PwC в свете «последних нормативных актов, касающихся аудиторской деятельности».

До этого China Taiping Insurance Holdings объявила, что заменит PwC на KPMG в качестве своего аудитора. China Merchants Bank Co сообщила, что заменила PwC на Ernst & Young. Среди других компаний, сменивших аудитора, - China Railway Group, China Electronics Huada Technology Co и People's Insurance Co.