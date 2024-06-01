Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Аудитору PwC в Китае грозит рекордный штраф в ¥1 млрд в связи со скандалом вокруг China Evergrande

За 14 лет фирма заработала на Evergrande и ее подразделениях более 400 миллионов юаней, и теперь, ей грозит штраф в размере 1 миллиарда юаней.
[ ] для раздела Блоги
+
+

PricewaterhouseCoopers (PwC), одна из четырех крупнейших мировых аудиторских компаний, согласно прогнозам, будет оштрафована в Китае на сумму не менее 1 миллиарда юаней (138 миллионов долларов США). Компанию обвиняют в том, что она более десяти лет закрывала глаза на правонарушения со стороны крупнейшего застройщика КНР Evergrande Group. PwC в Китае грозит штраф в ¥1 млрд в связи с разбирательством вокруг China Evergrande. На снимке  Раймунд Чао, председатель совета директоров PwC в Большом Китае. Photo: YouTube

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в четверг сообщило, что некоторые операции аудитора в Китае будут приостановлены. Министерство финансов КНР может объявить о штрафах в отношении PwC уже на этой неделе, говорится в сообщении.

реклама



Одна из основных обязанностей аудиторов - оценивать на достоверность внутреннюю и внешнюю отчетность компании, в интересах своих клиентов - инвесторов в акции и облигации. Поскольку аудиторы получают от своих клиентов вознаграждение за аудит, у них в «определенных ситуациях» может возникнуть соблазн пренебречь стандартным кодексом правил и закрыть глаза на недостоверную отчетность своих подопечных. Поэтому финансовый сектор установил для аудиторов определенные стандарты, которым они должны следовать.

 Если финансовый отчет содержит корректные данные, а бухотчетность юрлица подготовлена в соответствии со всеми нормами действующего в стране законодательства, аудитор как правило выносит "безоговорочно положительное заключение". Если финансовый отчет содержит существенные искажения или пропуски, аудитор должен выдать "заключение с оговорками" и предупредить инвесторов. В исключительных случаях аудитор может отказаться от проверки проблемного финансового отчета.

Безоговорочно положительное или чистое заключение

PwC выступала в качестве аудитора Evergrande в течение 14 лет, с 2009 по 2023 год. И в течение всех этих лет она стандартно выдавала безоговорочно положительные заключения на финансовую отчетность Evergrande. То есть фактически, PwC подтверждала достоверность и справедливость каждого отчета, и их соответствие всем существующим нормам финансовой отчетности, включая действующее законодательство.

реклама



До того, как о дефолте Evergrande стало известно СМИ в августе 2021 года, PwC успела-таки выдать «чистое заключение» на финансовый отчет компании за 2020 год. По словам обозревателя из китайской провинции Гуандун под псевдонимом «Красно-сине-белые тюльпаны», опубликовавшего статью 22 февраля, в 2020 году PwC получила от Evergrande аудиторское вознаграждение в размере 54 миллиона юаней (7,56 миллиона долларов США). Он утверждает, что в период с 2009 по 2023 год PwC получила от Evergrande и ее дочерних компаний гонорар за аудиторские услуги в размере около 400 миллионов юаней (56 миллионов долларов США).

В 2021 и 2022 годах PwC не стала проводить аудит финотчетности Evergrande. Аудитор обвинил застройщика в том, что тот не предоставил полный объем документации. В январе 2023 года компания отказалась от аудита китайского застройщика Evergrande. В июле прошлого года Evergrande опубликовала задержанные годовые результаты за 2021 и 2022 годы. Аудиторская проверка проводилась компанией Prism Hong Kong and Shanghai Limited.

Evergrande заявила, что в 2021 и 2022 годах она потеряла в общей сложности 803 миллиарда юаней (112 миллиарда долларов США). На конец 2022 года чистые текущие обязательства компании составили 687,7 миллиарда юаней, а общая сумма долговых обязательств - 2,44 триллиона юаней.

Мошенничество Evergrande

18 марта Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) наложила штрафы в размере 4,18 млрд юаней и 47 млн юаней на Evergrande и ее основателя Хуэй Ка-яна соответственно. Комиссия заявила, что годовые отчеты компании за 2019 и 2020 годы содержат ложную информацию. По словам экспертов CSRC, использование компанией Evergrande этих годовых отчетов для эмиссии облигаций и привлечения средств является мошенничеством.

реклама



За 14 лет фирма заработала на Evergrande и ее подразделениях более 400 миллионов юаней, и теперь, ей грозит штраф в размере 1 миллиарда юаней. На снимке: Здание Evergrande Center в Шанхае становится символом масштабных экономических рисков Китая. Фото: Asia Times Files / AFP / Hector Retamal

С тех пор многие китайские аналитики предсказывали, что PwC будет привлечена к ответственности и оштрафована за то, что не смогла выявить проблемы в финансовой отчетности Evergrande.  В начале апреля в социальных сетях появилось открытое письмо, написанное « несколькими партнерами PwC» и озаглавленное «Кто завел PwC в огненную ловушку Evergrande?». 

В письме говорилось, что Раймунд Чао, председатель совета директоров PwC в Азиатско-Тихоокеанском регионе и КНР, как и его команда, должны понести ответственность за игнорирование проблем в финансовой отчетности Evergrande. В письме сообщается, что некоторые топ-менеджеры PwC предлагали ген директору прекратить сотрудничество с Evergrande еще в 2014 году, но Чао настоял на сохранении этой компании в качестве клиента.

16 апреля PwC заявила, что в этом письме содержатся ложные обвинения, которые наносят ущерб репутации аудиторской фирмы. Компания заявила, что сообщила о случившемся в правоохранительные органы и оставляет за собой право привлекать к юридической ответственности тех, кто фабрикует и распространяет ложную информацию.

реклама



19 апреля Гонконгский совет по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности (AFRC) заявил, что начал собственное расследование после того, как в открытом письме, или так называемом докладе информатора, были высказаны серьезные опасения относительно возможных предполагаемых нарушений в системах управления качеством PwC и качества аудита Evergrande.

В октябре 2021 года AFRC начала расследование в отношении финансовой отчетности Evergrande за 2020 год и первую половину 2021 года, а также аудиторского отчета PwC по годовым результатам Evergrande за 2020 год.  AFRC предстоит выяснить, нарушала ли PwC какие-либо профессиональные нормативы.

Последствия для PwC

Тем временем Пекин принял решение оштрафовать PwC за то, что она выдавала "чистые заключения" на недостоверную финансовую отчетность Evergrande.

Влияние штрафов на бизнес PwC может оказаться долгосрочным, учитывая решение нескольких десятков ее клиентов из Китая прибегнуть к услугам других аудиторов. 

Зарегистрированная в Гонконге компания Kunlun Energy, ранее принадлежавшая CNPC Limited, в среду опубликовала биржевое заявление о том, что PwC покинет пост аудитора после ежегодного общего собрания акционеров компании в четверг. В сообщении говорится, что решение было принято по результатам переговоров с PwC в свете «последних нормативных актов, касающихся аудиторской деятельности».

До этого China Taiping Insurance Holdings объявила, что заменит PwC на KPMG в качестве своего аудитора. China Merchants Bank Co сообщила, что заменила PwC на Ernst & Young. Среди других компаний, сменивших аудитора, - China Railway Group, China Electronics Huada Technology Co и People's Insurance Co. 


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай мошеничество кризис недвижимости china evergrande pwc
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
5
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
1
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
2
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
+
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
20
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
4
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
1
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
2
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro
+
MediaTek выпускает Dimensity 7300 и 7300X с поддержкой складных дисплеев
+
Солнечная энергия вскоре может использоваться для получения тепла для нужд промышленности
2
В России наладили производство индукционных плит для нужд предприятий общепита
+
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
1
Современные погрузчики TLH 740 и WL 530 от Ростсельмаша впервые показали в Москве
+
Европа закупает рекордное количество российских металлов
1
Выпущенный на прошлой неделе GPT-4o уже доминирует в рейтингах моделей ИИ
+
NYT: В США началось строительство завода по производству 155-миллиметровых снарядов для Украины
1
Главком ВСУ поблагодарил американского генерала за испытание военной техники в «реальных боевых условиях»
3

Популярные статьи

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
4
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
16
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
38
Обзор сериала Сёгун
7
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
11
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
20
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
4
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
4

Сейчас обсуждают

nonses84
12:43
Демократия по пендосски
Тайваньские власти обвинили восемь китайских компаний в незаконной вербовке кадров
Vorvort
12:35
Тайминги плюс - минус одинаковые у всех, только шина отличается, вольтаж, tRFC. На A-Die tRFC должен 416 работать, в крайнем случае 448. Если пойдут первичные 30-36-36 - ты в шоколаде.
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Vassily Neghrja
12:31
все правильно говоришь, только не уже такого понятия украина..... эта территория Русская земля, и она будет Русской землей, и на ней будут жить Русские люди!!! (Всем "не больным" людям Славянам это п...
На что способен гиперзвуковой "объект 4202", известный как "Авангард"
KotSkripaley
12:28
Йоба, держи пятюню
Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
Такой то
12:26
в правительство можно вот и в армию надо разрешить
Ученые доказали, что видеоигры не связаны с бездельем и повышением уровня безработицы
Vassily Neghrja
12:26
Вместе с нами это писали Суворов и Жуков, Нахимов и Кузнецов!!! А ты липкович выходит враг ИМ?!
На что способен гиперзвуковой "объект 4202", известный как "Авангард"
Chihonya
12:26
да вроде нормально и с ней, вентелей куча) будем пытать ее на досуге)
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Chihonya
12:24
спасибо, значит все в поряде, запись у тебя тоже впереди планеты всей)
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Vorvort
12:22
Память будешь настраивать - отключай подсветку, меньше будет греться.
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Пузо
12:21
Лучшее бы ЦПУ чиплеты от ам5 процессоров повесили на io чиплет от ам4...
AMD готовит процессоры Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5700XT для АМ4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем