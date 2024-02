Администрация президента Байдена предупредила, что китайские электромобили создают угрозу национальной безопасности для США, поскольку они могут собирать огромное количество конфиденциальной информации и отправлять ее за границу.

Помимо так называемых "рисков для национальной безопасности", первостепенное значение имеют и рыночные проблемы США. Администрация Байдена вложила миллиарды долларов в субсидирование отечественного производства электромобилей и полупроводников, а Белый дом в настоящее время рассматривает вопрос о введении дополнительных пошлин на китайский импорт, включая электромобили, солнечные батареи и аккумуляторы для EV. На снимке электрический спорткар MG Cyberster: полноприводный родстер S-класса

реклама





Во вторник министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо во время "беседы у камина" Атлантического совета заявила, что Вашингтон должен хорошо подумать, хочет ли он, чтобы все данные, собираемые электрическими и автономными транспортными средствами, отправлялись в Китай. По ее словам, в данном контексте речь идет о водителе, местоположении автомобиля и окружающей его обстановке.

Комментарии Раймондо прозвучали после того, как на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом готовит исполнительный указ о предотвращении доступа иностранных конкурентов и противников к "очень чувствительным" персональным данным.

Другой чиновник из американского Министерства торговли, пожелавший остаться анонимным, заявил, что комментарии главы торгового ведомства не имеют никакого отношения к указу. По его словам, комментарии просто отражают озабоченность Раймондо ситуацией в других технологических областях с точки зрения национальной безопасности.

реклама





Китайский обозреватель Руан Цзяци в среду раскритиковал Раймондо, обвинив ее в злонамеренной клевете на китайских производителей электромобилей. Руан отметил, что электромобили китайских компаний, таких как BYD, уже получили сильный отклик на рынках Европы и Латинской Америки, но еще не вышли на рынок Соединенных Штатов из-за дополнительных 25-процентных таможенных пошлин, введенных администрацией Трампа на китайские автомобили в 2019 году.

Ссылаясь на предыдущий комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбиня, Руан заявила, что протекционизм Соединенных Штатов, возможно, является нарушением принципа наибольшего благоприятствования и принципа национального режима, принятых Всемирной торговой организацией. По ее словам, Вашингтон должен соблюдать правила ВТО, поддерживать торговый порядок, чтобы обеспечить честную конкуренцию и создать честные, справедливые и недискриминационные условия для ведения бизнеса иностранных компаний.

В 2022 году Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, сокращённо FC), руководствуясь соображениями национальной безопасности, запретила продажу коммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE и ограничила использование некоторых систем видеонаблюдения китайского производства в критически важных объектах американской инфраструктуры. В течение последних нескольких лет Штаты неоднократно давили на своих европейских союзников, убеждая их не использовать оборудование 5G производства Huawei.

Вашингтон готовится принять “пакет мер” против китайских автопроизводителей

На прошлой неделе генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что китайские производители электрического транспорта добьются "серьезных успехов" за пределами КНР и смогут уничтожить большинство мировых конкурентов, кроме Tesla, если не будут установлены дополнительные торговые барьеры.

реклама





Официальный представитель Министерства торговли заявил, что комментарии главы торгового ведомства не имеют отношения к указу. По его словам, Раймондо уделяет все более пристальное внимание новым технологиям в аспекте национальной безопасности. На снимке: Джина Раймондо. Фотография предоставлена агентством Bloomberg. Photographer: Qilai Shen

В последние несколько месяцев администрация Байдена приняла определенные меры, в попытке сдержать амбиции китайских производителей электромобилей на территории США. 4 декабря прошлого года Департамент казначейства США опубликовал ряд руководящих принципов установления федеральных налоговых льгот для экологически чистых автомобилей, предусмотренных Законом о снижении инфляции, подписанным президентом Соединенных Штатов Джо Байденом законом о климате.

Согласно этим рекомендациям, начиная с 2024 года, транспортные средства с аккумуляторными батареями, изготовленными или собранными "иностранной организацией, вызывающей озабоченность", то есть в Китае, России, Иране или Северной Корее, не будут иметь права на получение налоговых льгот для экологически чистых автомобилей. Начиная с 2025 года, электротранспорт, чьи аккумуляторы содержат определенные "критические минералы", добытые или переработанные в любой из этих четырех стран, также не будут иметь права на получение этой льготы.

22 декабря американские парламентарии приняли закон о полномочиях в области национальной обороны, который запрещает оборонному ведомству США закупать батареи производства Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), Envision Energy Ltd., EVE Energy Co, Gotion High Tech Co и Hithium Energy Storage Technology Co начиная с октября 2027 года. Однако эта мера не будет распространяться на коммерческие контракты для таких компаний, как Ford.

реклама





В феврале прошлого года Ford и CATL объявили о намерении создать совместное производство литий-железо-фосфатных батарей для автомобилей EV в штате Мичиган. Однако в сентябре прошлого года американская автомобилестроительная компания заявила, что прекращает работы по строительству аккумуляторного проекта стоимостью 3,5 миллиарда долларов по ряду неназванных причин.

Во вторник республиканцы председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер, и председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс, обратились к федеральному правительству с призывом расследовать предполагаемые связи между автопроизводителем Ford и четырьмя неназванными китайскими деловыми партнерами, имевшими отношение к аккумуляторному проекту Ford-CATL.

Китайская экспансия: автомобили из КНР завоевывают мировые рынки

Китайские государственные средства массовой информации и ряд обозревателей утверждают, что теперь американцам будет "не так-то просто" подавить китайскую электромобильную промышленность, поскольку китайские производители EV и аккумуляторных батарей развиваются в Европе и других регионах стремительными темпами.

В среду 31 января государственное издание КНР People's Daily сообщило, что китайский и европейский сегменты EV прекрасно дополняют друг друга, поскольку успешны в разных областях.

В сообщении говорится, что китайская компания CATL уже наладила производство аккумуляторов для электромобилей в Тюрингии, Германия, в начале 2023 года и продает их BMW, Bosch и Mercedes-Benz Group. По словам экспертов, китайские производители электромобилей с успехом вышли на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

По данным Ассоциации китайских автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM), количество новых энергетических автомобилей (NEV), произведенных в Китае в прошлом году, выросло на 35,8 процента до 9,59 миллиона единиц по сравнению с 2022 годом, а количество проданных в стране автомобилей возросло на 37,9 процента до 9,5 миллиона единиц.

Вашингтон назвал экспансию китайских электромобилей угрозой национальной безопасности. После ввода в 2019 году дополнительных пошлин на китайские электромобили Соединенные Штаты теперь возводят этот вопрос в ранг национальной безопасности. На снимке стенд компании Contemporary Amperex Technology Co (CATL) - крупнейшего в мире производителя литий-ионных аккумуляторов для электрических автомобилей. Фото: catl.com

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Национальная ассоциация по обмену информацией о легковых автомобилях (National Passenger Car Information Exchange Association, NPCIEA) сообщила, что в прошлом году Китай экспортировал 1,2 миллиона единиц NEV, 38 процентов из которых были отправлены в страны Европейского Союза. По данным ассоциации, в число основных получателей китайских NEV вошли Бельгия, Великобритания, Словения и Франции.