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В США назвали китайские электромобили угрозой национальной безопасности

После ввода в 2019 году дополнительных пошлин на китайские электромобили Соединенные Штаты теперь возводят этот вопрос в ранг национальной безопасности
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Администрация президента Байдена предупредила, что китайские электромобили создают угрозу национальной безопасности для США, поскольку они могут собирать огромное количество конфиденциальной информации и отправлять ее за границу.

Помимо так называемых "рисков для национальной безопасности", первостепенное значение имеют и рыночные проблемы США. Администрация Байдена вложила миллиарды долларов в субсидирование отечественного производства электромобилей и полупроводников, а Белый дом в настоящее время рассматривает вопрос о введении дополнительных пошлин на китайский импорт, включая электромобили, солнечные батареи и аккумуляторы для EV. На снимке электрический спорткар MG Cyberster: полноприводный родстер S-класса

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Во вторник министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо во время "беседы у камина" Атлантического совета заявила, что Вашингтон должен хорошо подумать, хочет ли он, чтобы все данные, собираемые электрическими и автономными транспортными средствами, отправлялись в Китай. По ее словам, в данном контексте речь идет о водителе, местоположении автомобиля и окружающей его обстановке.

Комментарии Раймондо прозвучали после того, как на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом готовит исполнительный указ о предотвращении доступа иностранных конкурентов и противников к "очень чувствительным" персональным данным.

Другой чиновник из американского Министерства торговли, пожелавший остаться анонимным, заявил, что комментарии главы торгового ведомства не имеют никакого отношения к указу. По его словам, комментарии просто отражают озабоченность Раймондо ситуацией в других технологических областях с точки зрения национальной безопасности.

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Китайский обозреватель Руан Цзяци в среду раскритиковал Раймондо, обвинив ее в злонамеренной клевете на китайских производителей электромобилей. Руан отметил, что электромобили китайских компаний, таких как BYD, уже получили сильный отклик на рынках Европы и Латинской Америки, но еще не вышли на рынок Соединенных Штатов из-за дополнительных 25-процентных таможенных пошлин, введенных администрацией Трампа на китайские автомобили в 2019 году.

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Ссылаясь на предыдущий комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбиня, Руан заявила, что протекционизм Соединенных Штатов, возможно, является нарушением принципа наибольшего благоприятствования и принципа национального режима, принятых Всемирной торговой организацией. По ее словам, Вашингтон должен соблюдать правила ВТО, поддерживать торговый порядок, чтобы обеспечить честную конкуренцию и создать честные, справедливые и недискриминационные условия для ведения бизнеса иностранных компаний.

В 2022 году Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, сокращённо FC), руководствуясь соображениями национальной безопасности, запретила продажу коммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE и ограничила использование некоторых систем видеонаблюдения китайского производства в критически важных объектах американской инфраструктуры. В течение последних нескольких лет Штаты неоднократно давили на своих европейских союзников, убеждая их не использовать оборудование 5G производства Huawei.

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На прошлой неделе генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что китайские производители электрического транспорта добьются "серьезных успехов" за пределами КНР и смогут уничтожить большинство мировых конкурентов, кроме Tesla, если не будут установлены дополнительные торговые барьеры.

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Официальный представитель Министерства торговли заявил, что комментарии главы торгового ведомства не имеют отношения к указу. По его словам, Раймондо уделяет все более пристальное внимание новым технологиям в аспекте национальной безопасности. На снимке: Джина Раймондо. Фотография предоставлена агентством Bloomberg. Photographer: Qilai Shen 

В последние несколько месяцев администрация Байдена приняла определенные меры, в попытке сдержать амбиции китайских производителей электромобилей на территории США. 4 декабря прошлого года Департамент казначейства США опубликовал ряд руководящих принципов установления федеральных налоговых льгот для экологически чистых автомобилей, предусмотренных Законом о снижении инфляции, подписанным президентом Соединенных Штатов Джо Байденом законом о климате.

Согласно этим рекомендациям, начиная с 2024 года, транспортные средства с аккумуляторными батареями, изготовленными или собранными "иностранной организацией, вызывающей озабоченность", то есть в Китае, России, Иране или Северной Корее, не будут иметь права на получение налоговых льгот для экологически чистых автомобилей. Начиная с 2025 года, электротранспорт, чьи аккумуляторы содержат определенные "критические минералы", добытые или переработанные в любой из этих четырех стран, также не будут иметь права на получение этой льготы.

22 декабря американские парламентарии приняли закон о полномочиях в области национальной обороны, который запрещает оборонному ведомству США закупать батареи производства Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), Envision Energy Ltd., EVE Energy Co, Gotion High Tech Co и Hithium Energy Storage Technology Co начиная с октября 2027 года. Однако эта мера не будет распространяться на коммерческие контракты для таких компаний, как Ford.

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В феврале прошлого года Ford и CATL объявили о намерении создать совместное производство литий-железо-фосфатных батарей для автомобилей EV в штате Мичиган. Однако в сентябре прошлого года американская автомобилестроительная компания заявила, что прекращает работы по строительству аккумуляторного проекта стоимостью 3,5 миллиарда долларов по ряду неназванных причин.

Volkswagen "стремительно" перебирается в Китай

Во вторник республиканцы председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер, и председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс, обратились к федеральному правительству с призывом расследовать предполагаемые связи между автопроизводителем Ford и четырьмя неназванными китайскими деловыми партнерами, имевшими отношение к аккумуляторному проекту Ford-CATL.

Китайская экспансия: автомобили из КНР завоевывают мировые рынки

Китайские государственные средства массовой информации и ряд обозревателей утверждают, что теперь американцам будет "не так-то просто" подавить китайскую электромобильную промышленность, поскольку китайские производители EV и аккумуляторных батарей развиваются в Европе и других регионах стремительными темпами.

В среду 31 января государственное издание КНР People's Daily сообщило, что китайский и европейский сегменты EV прекрасно дополняют друг друга, поскольку успешны в разных областях.

В сообщении говорится, что китайская компания CATL уже наладила производство аккумуляторов для электромобилей в Тюрингии, Германия, в начале 2023 года и продает их BMW, Bosch и Mercedes-Benz Group. По словам экспертов, китайские производители электромобилей с успехом вышли на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

По данным Ассоциации китайских автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM), количество новых энергетических автомобилей (NEV), произведенных в Китае в прошлом году, выросло на 35,8 процента до 9,59 миллиона единиц по сравнению с 2022 годом, а количество проданных в стране автомобилей возросло на 37,9 процента до 9,5 миллиона единиц.

Вашингтон назвал экспансию китайских электромобилей угрозой национальной безопасности. После ввода в 2019 году дополнительных пошлин на китайские электромобили Соединенные Штаты теперь возводят этот вопрос в ранг национальной безопасности. На снимке стенд компании Contemporary Amperex Technology Co (CATL) - крупнейшего в мире производителя литий-ионных аккумуляторов для электрических автомобилей. Фото: catl.com

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Национальная ассоциация по обмену информацией о легковых автомобилях (National Passenger Car Information Exchange Association, NPCIEA) сообщила, что в прошлом году Китай экспортировал 1,2 миллиона единиц NEV, 38 процентов из которых были отправлены в страны Европейского Союза. По данным ассоциации, в число основных получателей китайских NEV вошли Бельгия, Великобритания, Словения и Франции.

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