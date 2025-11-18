По словам различных инсайдеров из сообщества Sims, четвертую часть переделают на новом движке

В сообществе The Sims набирают обороты слухи о том, что Electronic Arts готовит масштабное переиздание четвертой части. По сообщениям нескольких инсайдеров, The Sims 4 якобы перенесут на обновлённый движок, который разрабатывается для предстоящего проекта под названием Project Rene. Вместо того чтобы выпускать крупный апдейт для текущей игры, команда, по словам источников, решила сосредоточиться на создании самостоятельной версии, которую можно будет полноценно продвигать и продавать как новую продукцию.

Предполагаемый The Sims 4 Remastered должен получить полностью переработанную графику, современную систему освещения, заметно улучшенные анимации и возросший лимит персонажей на локациях. Однако главным нововведением, о котором говорят чаще всего, станут открытые районы и игрокам больше не придётся ждать загрузок при перемещении между соседними кварталами, что станет большим шагом вперёд по сравнению с оригинальной версией.

На релизе ремастера, по информации инсайдеров, игрокам предоставят только два крупных дополнения, включённые в базовую комплектацию. Остальные DLC, вероятно, будут выходить позже по мере релиза обновлений, хотя официального подтверждения этому пока нет. Несмотря на ограниченный стартовый набор контента, возможность исследования открытых локаций уже сейчас воспринимается фанатами как одно из ключевых улучшений ремастера.

Инсайдер lunar_britney, отмечает, что сроки разработки у проекта «очень агрессивные» и якобы значительно короче, чем у предыдущих игр серии. Это вызывает опасения у части игроков, учитывая неоднозначную историю EA в вопросах стабильности релизов. Фанаты уже активно обсуждают, справится ли издательство с задачей или повторит прежние ошибки.