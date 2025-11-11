К такому выводу пришел популярный YouTube канал по тестированию и обзорам HardwareUnboxed

Согласно объемному тестированию авторитетного YouTube-канала HardwareUnboxed, процессор AMD Ryzen 5 7500F демонстрирует ощутимое превосходство над своим главным конкурентом в лице Intel Core i5-12400F. В игровых дисциплинах разница в производительности между этими бюджетными CPU достигает величины порядка 20% в пользу решения от AMD.

Эксперты подчеркивают, что ключевым преимуществом «красных» является не только сырая производительность чипа, но и перспективная платформа Socket AM5. Она предоставляет геймерам не только высокую скорость работы здесь и сейчас, но и существенно больший потенциал для будущего апгрейда системы.

Владелец компьютера на базе Ryzen 5 7500F в будущем может легко установить один из лучших игровых процессоров на рынке, например, Ryzen 7 7800X3D или же вовсе Ryzen 7 9800X3D, без необходимости замены материнской платы. В то же время, платформа LGA1700 от Intel для владельца i5-12400F предлагает весьма ограниченные варианты для роста.

Таким образом, при сборке новой игровой системы даже в бюджетном сегменте платформа AM5 выглядит более стратегически выгодным вложением. Она не только обеспечивает лучшую производительность «из коробки», но и защищает инвестиции пользователя, позволяя легко модернизировать ПК через несколько лет без замены других компонентов.