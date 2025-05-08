Теперь у игроков будет возможность зарабатывать бонусный опыт, выполняя еженедельные миссии

В ночь с 7 на 8 мая Valve представила новое обновление для Counter-Strike 2, добавив еще одну возможность для заработка опыта. Теперь пользователи смогут получать опыт за выполнение еженедельных заданий. Миссии доступны прямо из главного меню и обновляются каждую неделю.

Нововведение напоминает систему из прошлых «Операций», однако на этот раз Valve не привязана к масштабным сезонным ивентам. Вместо этого компания, по всей видимости, переходит к постоянному циклу заданий, делая игровой процесс более стабильным и предсказуемым.

Помимо миссий, в игру вошли пять новых карт от сообщества:

Agency — классическая карта с заложниками, впервые представленная еще в 2013, теперь возвращается в CS2.

Grail — победитель конкурса карт FACEIT Mapcore.

Jura — еще один участник конкурса Mapcore.

Dogtown и Brewery — добавлены в режим «напарники».

Эти карты были интегрированы в стандартный пул, заменив Basalt, Edin, Palais и Whistle, которые теперь удалены из всех игровых режимов.

Остальные изменения:

Исправления коснулись звуков, в том числе реакций при стрельбе через дым и воспроизведения геймплейных эффектов.

Удалены устаревшие консольные команды для настройки звука.

Исправлена проблема с сохранением клавиш, таких как «/» на английской раскладке.

Приглашения от заблокированных пользователей в Steam теперь корректно игнорируются в игре.

Однако, как это часто бывает, обновление принесло не только новый контент, но и новые баги. Так, например, пользователи стали замечать, что врагов стало видно через дымовую завесу, если они стреляют или находятся в зоне поражения зажигательной гранаты.