Дэниэль Рихтман сообщает, что студия утвердила актеров и уже отсняла несколько катсцен

Всем известно, что на данный момент все силы Naughty Dog направлены на разработку и маркетинг Intergalactic: The Heretic Prophet, игры по совершенно новому IP, которое никто не ожидал увидеть. Ожидается, что релиз игры случится минимум через год, а то и через два. Но что студия будет делать потом? Недавно Нил Дракманн в интервью заявил, что The Last of Us Part 3 может вообще не выйти, вызвав большую панику среди фанатов. Конечно, это все может быть просто шумиха в инфополе для отвода глаз, чтобы удивить аудиторию анонсом триквела на какой-нибудь презентации.

Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман сообщил в своем блоге на Patreon, что The Last of Us Part 3 всё-таки выйдет, и, возможно, это случится относительно скоро. Рихтман заявил, что он «точно знает», что для The Last of Us Part 3 студия уже набрала актеров на различные роли и даже были отсняты некоторые сцены. Других подробностей он не сообщил, то есть неизвестно кем и когда эти материалы были отсняты. Студия могла приостановить свою работу над третьей частью некоторое время назад. Возможно, наработки из отмененной The Las of Us Online окажутся в триквеле.

Скорее всего, большая часть студии работает над Intergalactic, в то время как небольшая команда ведет разработку The Last of Us Part 3. В конце концов, Naughty Dog работала над The Last of Us Online годами, и, вероятно, большая часть этой команды осталась без работы после её отмены.

Если этот инсайд окажется правдой, то The Last of Us Part 3 может выйти всего через несколько лет после Intergalactic, то есть игру можно ожидать в районе 2030-го года.