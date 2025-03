Video Games Deluxe работали над переизданиями для Rockstar

Компания Rockstar Games приобрела разработчика Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, компанию Video Games Deluxe, и переименовала ее в Rockstar Australia. Эта студия отвечала за переиздание L.A. Noire, L.A. Noire: The VR Case Files, и за крупные обновления для Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition для мобильных и полноценных игровых платформ. Именно их работа смогла привести сборник из трёх классических в приличное состояние. Также они работали над VR-версией San Andreas, которую отложили на неопределенный срок.

Студия Video Games Deluxe была основана Бренданом Макнамарой, который до этого был главой студии Team Bondi, подарившей миру оригинальный L.A. Noire. Макнамара работал над проектом в качестве исполнительного продюсера и главного сценариста. Он заявил, что для него было честью работать с Rockstar Games в последнее время, и он горд стать частью большой студии.

Чем студия будет заниматься — пока неизвестно. Студия выступала в качестве команды поддержки для Rockstar, возможно она продолжит этим заниматься, выпуская различные порты или переиздания. Или же студия может заняться поддержкой онлайн-режима в грядущей GTA 6.

С другой стороны, в арсенале Rockstar теперь имеется создатель L.A. Noire. Возможно, они собираются вернуться к этому проекту, выпустив сиквел или подготовив ремейк по аналогии с дилогией Max Payne. Напомним, что Remedy готовит ремейки Max Payne и Max Payne 2, издателем которых выступит Rockstar Games.