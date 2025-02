Автор утверждает, что участвовал в раннем плейтесте игры

Анонимный инсайдер утверждает, что участвовал в одном из ранних тестов игры The Wolf Among Us 2. Данную информацию следует воспринимать не более, чем слух. Проверить правдивость этих заявлений получится только с выходом самой игры, или, по крайней мере, новых трейлеров.

В игре будет 8 глав, из которых 2 посвящены похождениям Белоснежки. Главным злодеем игры выступит некий «Охотник» (The Hunter). В версии игры, в которую сыграл автор утечки работы над персонажем еще не завершена. Большинство сцен с ним отсутствуют в игре или имеют заглушки в виде текстового описания. В игре будет уровень с погоней на самолетах, где игрок преследует антагониста. Охотник всегда будет знать, где находится Бигби, но его цель – это не охота, а убийство.

В игре будет уровень, вдохновлённый оригинальной Resident Evil с особняком, где герою предстоит решать загадки и головоломки с открытием секретных проходов для продолжения сюжета.

Помимо Охотника в игре будет антагонист по прозвищу Безымянный, который был отвергнут обществом. Инсайдер сообщает о сцене, где он стреляет в главного героя из РПГ, но не может его одолеть. Игра также представит Златовласку. У этой версии персонажа трагичное прошлое – она пережила огромный пожар, который уничтожил её дом.





На данный момент геймплейная часть сырая, многие сцены еще не закончены. Отмечаются слишком резкие сюжетные повороты и рваное повествование. На данный момент лучше всего проработаны сегменты с Белоснежкой. Инсадйер сообщил, что в разработке принимает участие Deck Nine, что вызвало опасения у фанатов, поскольку их последние игры в серии Life is Strange вызвали неоднозначную реакцию. Какую роль играют Deck Nine в разработке не уточняется.