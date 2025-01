Nintendo Switch снова впереди: самые продаваемые игры в 2024 году

Nintendo продолжает удерживать пальму первенства на японском рынке видеоигр, демонстрируя неоспоримое превосходство. Согласно данным сайта Game Data Library, в 2024 году 13 из 15 самых продаваемых консольных игр принадлежали платформе Nintendo Switch. Единственными исключениями стали Final Fantasy VII Rebirth и Dragon Quest III HD-2D Remake для PlayStation 5, занявшие 10-е и 14-е места соответственно.

История доминирования Nintendo на рынке продаж игр в Японии началась ещё в 2005 году, и с тех пор компания неизменно занимает лидирующие позиции в чартах физического программного обеспечения. По данным еженедельных отчётов Famitsu за 2024 год, Nintendo Switch также остаётся самой продаваемой консолью, укрепляя свои позиции как абсолютного лидера.

На сегодняшний день Nintendo Switch достигла отметки в 35 миллионов проданных устройств в Японии, что превзошло предыдущий рекорд Nintendo DS с её 33 миллионами продаж. Такой результат делает Switchодной из самых популярных игровых консолей в истории японского рынка.

Успех Nintendo объясняется не только качеством игр, но и умением адаптироваться к требованиям времени. Консоль Switch, совмещающая возможности портативного и стационарного гейминга, покорила миллионы игроков. Регулярный выпуск эксклюзивных хитов, таких как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros., позволяет компании сохранять высокий интерес аудитории