Долгожданный релиз: The Last of Us Part II Remastered появится на ПК в апреле 2025 года

На церемонии The Game Awards 2024 Sony официально подтвердила выход The Last of Us Part II Remastered на ПК. Дата релиза уже известна — 3 апреля 2025 года.

ПК-версия предложит все улучшения, которые были ранее реализованы на PlayStation 5. В их числе — обновлённая графика, улучшенные текстуры, эффекты и поддержка трассировки лучей. Также будет добавлена поддержка контроллера DualSense, что позволит игрокам ощутить все тонкости вибрации и адаптивных триггеров, как на консолях Sony.

За перенос игры на ПК отвечают сразу две студии: Nixxes Software и Iron Galaxy Studios. Nixxes уже зарекомендовала себя в области портирования эксклюзивов Sony на ПК, а Iron Galaxy также известна по адаптации игр для различных платформ.

Помимо графических улучшений и поддержки DualSense, игрокам будут доступны все режимы, добавленные на PS5. Будут реализованы дополнительные настройки управления и графики специально для ПК-аудитории. Sony продолжает активное продвижение своих эксклюзивов на ПК, и релиз The Last of Us Part II Remastered — яркое тому подтверждение. Однако, по-прежнему, для запуска обновлённой версии на ПК потребуется авторизация в учётной записи PlayStation Network.