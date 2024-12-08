Fortnite становится тактическим шутером от первого лица

Epic Games готовит новое испытание для игроков Fortnite: уже 11 декабря в раннем доступе появится соревновательный режим «Линия огня», предлагающий тактические сражения 5 на 5 в стиле популярных шутеров от первого лица.

Игровой процесс: команды разделены на нападающих и обороняющихся. Задача нападающих — установить устройство «Точка разлома», разрушающее реальность, на одной из двух точек карты. Обороняющиеся должны предотвратить это любой ценой.

Отсутствие возрождений: каждая смерть влияет на исход раунда, который заканчивается после уничтожения одной из команд или активации устройства.

Покупка оружия: матчи начинаются с пистолетов и 800 кредитов. Заработанные кредиты можно тратить на оружие и гаджеты в начале раундов.

Режим будет доступен с первой картой «Скайлайн 10», базовым набором оружия и ограниченным количеством гаджетов. Впоследствии разработчики планируют расширять игру, добавляя новые карты, виды вооружения и улучшения на основе отзывов игроков.

Сохранённые скины, украшения и эмоции Fortnite можно будет использовать в «Линии огня». Однако такие элементы, как кирки и транспорт, в режиме не поддерживаются.

Режим будет доступен во всех регионах, кроме Южной Кореи и России, однако разработчики работают над тем, чтобы устранить эти ограничения в будущем.

«Линия огня» предложит два варианта игры: обычные матчи для расслабленного геймплея и рейтинговые — для тех, кто хочет проверить свои навыки.