Ради этой игры разработчики отменили 5 часть

Maxis, студия-разработчик знаменитой серии The Sims, решила отменить разработку The Sims 5 и полностью сосредоточиться на новом проекте — сетевой игре под названием Project Rene. Недавние утечки скриншотов показали, что Project Rene представляет собой попытку сделать крупную многопользовательскую игру во вселенной The Sims, где игроки смогут взаимодействовать друг с другом через текстовый и голосовой чаты, а также общаться с NPC.

На текущем этапе разработчики не внедрили привычные функции создания персонажей или строительства домов, что традиционно является основой франшизы. Однако игроки смогут выполнять различные задания, например, работать баристой, что намекает на некоторые изменения в формате игры.

Project Rene изначально планировалась как полноценная The Sims 5, но EA и Maxis решили изменить курс, полностью сосредоточив усилия на создании сетевого игрового опыта. Это решение подтверждает, что традиционной пятой части игры не будет в разработке, и поклонникам придется переключить внимание на The Sims 4 и её дополнения, которые Maxis продолжит поддерживать.

Это решение вызвало бурное обсуждение среди сообщества The Sims. Одни геймеры ждут от нового проекта уникального опыта взаимодействия с другими игроками, другие же выражают разочарование отменой пятой части и уходом от привычных механик серии.