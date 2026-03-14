Global_Chronicles
Nvidia прогнозирует миллионный рост производительности трассировки в будущих GPU
Вице-президент Nvidia заявил, что современные GPU уже превосходят поколение Pascal примерно в 10 000 раз по производительности трассировки путей

На конференции GDC 2026 Nvidia показала, как изменилась производительность трассировки лучей в ее игровых видеокартах за последние годы. Компания также обозначила ориентир на будущее — рост вычислительной мощности, связанный прежде всего с применением технологий искусственного интеллекта. Вице-президент Nvidia по разработке и производительности Джон Спитцер (John Spitzer) показал график развития архитектур компании. В качестве отправной точки он взял поколение Pascal — серию GeForce GTX 10, которая вышла около десяти лет назад.

Источник изображения: Future / CD Projekt Red, Remedy Entertainment, Microsoft

По его данным, современные графические процессоры на архитектуре Blackwell, включая серию RTX 50, уже обеспечивают примерно в 10 000 раз более высокую производительность трассировки путей по сравнению с тем поколением. Компания связывает такой рост с переходом к нейронному рендерингу и аппаратному ускорению ИИ. Видеокарты Nvidia используют специализированные RT- и Tensor-ядра. Они выполняют задачи машинного обучения и помогают технологиям вроде DLSS объединять данные кадров при масштабировании и генерации новых кадров.

Источник изображения: Nvidia


Спитцер также заявил, что одного прогресса в производстве кремния недостаточно для достижения полностью фотореалистичной графики. По его оценке, индустрии потребуется в сотни или тысячи раз больше вычислительной мощности.

Nvidia считает, что будущие игровые GPU могут увеличить производительность трассировки лучей до уровня примерно в миллион раз выше, чем у серии RTX 10. Компания связывает этот рост с дальнейшим развитием ИИ и новых архитектур. Одним из следующих поколений называют GPU Rubin, которые планируют выпустить в период с 2027 по 2028 год.

#nvidia #pascal #rtx #blackwell #dlss #трассировка лучей #gdc 2026
Источник: tomshardware.com
