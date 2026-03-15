Сайт TheGamer ознакомился с исследованием компании NewZoo, представленным на GDC. Аналитики выяснили, что игроки в Minecraft и Roblox почти не интересуются крупнобюджетными AAA-играми с реалистичной графикой.

Аналитики NewZoo изучили игровые привычки аудитории популярных проектов и обнаружили заметную разницу в предпочтениях. Пользователи Minecraft и Roblox чаще остаются в экосистеме сервисных и многопользовательских игр и значительно реже обращаются к традиционным крупным релизам с упором на графику. По данным исследования, популярность игры не обязательно зависит от технологического уровня графики. Многие геймерские проекты с простой визуальной стилистикой остаются одними из самых массовых в мире.

Директор по консалтингу NewZoo Бен Портер (Ben Porter) отметил, что игроки Roblox показывают низкий интерес к играм, которые индустрия обычно считает крупными флагманскими релизами. Исследование также показало: вероятность того, что пользователь Roblox сыграет в Monster Hunter Wilds, примерно в 0,4 раза ниже, чем у среднего владельца PlayStation или Xbox. Похожая картина наблюдается и среди игроков Minecraft. Они значительно реже пробуют такие проекты, как Clair Obscur: Expedition 33, Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4 и Ghost of Yotei.

Зато аудитории Minecraft и Roblox активно пересекаются с другими массовыми сервисными играми. Например, Fortnite совпадает с аудиторией Roblox примерно на 55% и с аудиторией Minecraft на 46%. GTA 5 выбирают 28% и 25% соответственно, а Call of Duty — 26% и 22%. Игроки Minecraft и Roblox все же играют и в крупные AAA-игры. Однако данные NewZoo показывают, что происходит это значительно реже, чем в случае с популярными онлайн-играми с постоянными обновлениями, которые удерживают эту аудиторию заметно сильнее.