Global_Chronicles
Сбой цены на Newegg позволил купить компьютерные комплектующие за $86 вместо $1000
Необычная ситуация произошла в интернет-магазине Newegg: покупательница оформила заказ на компьютерные комплектующие по цене в разы ниже обычной.

Редкие истории о выгодных покупках обычно заканчиваются отменой заказа. Но иногда крупный ритейлер поступает иначе. Один из таких случаев описало издание Tom’s Hardware: система скидок в магазине Newegg дала неожиданный результат, а компания решила не отменять оформленный заказ.

Изображение: u/KTsoFresh на Reddit

Пользователь Reddit под ником u/KTsoFresh собиралась купить комплект комплектующих для нового компьютера после продажи предыдущего ПК. Она добавляла товары в корзину на сайте Newegg (Newegg Commerce Inc.), проверяя, насколько выгодными окажутся предложения с объединенными скидками.

Сначала в корзине появились процессор Ryzen 5 7600X и материнская плата Gigabyte B850M Eagle. Оба товара уже продавались немного дешевле обычного. Затем покупательница добавила комплект памяти Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 на 32 ГБ — и система показала неожиданную скидку в почти $800.

Изображение: u/KTsoFresh на Reddit

Итоговая цена всей покупки составила всего-навсего $86,98 доллара. При обычной розничной стоимости тот же набор стоил примерно на $926 дороже. Покупательница предположила, что перед ней ошибка системы, но решила оформить заказ. Через несколько минут магазин подтвердил покупку, а позже отправил номер отслеживания этого заказа. Отмены не последовало — комплект действительно отправили.

По словам автора поста, корректировку цен на сайте провели примерно через десять минут. После исправления, сэкономить на том же предложении стало возможно только около $100.

Компания Newegg заметила обсуждение на Reddit и отреагировала коротко: в ветке появился ответ с эмодзи «палец вверх». Один из комментаторов написал: «Я думал, я один такой», намекнув, что как минимум еще один покупатель мог воспользоваться кратковременной ошибкой с применением скидки на сайте онлайн-магазина.

#комплектующие #пк #reddit #ryzen 5 7600x #newegg #corsair vengeance rgb ddr5-6000 #gigabyte b850m eagle
Источник: tomshardware.com
