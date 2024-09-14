Разработчики рассказали о лицевых анимациях и огнестрельном оружии

Разработчики долгожданной Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то поделились свежими подробностями о грядущей игре, которая обещает стать ещё более проработанной и захватывающей по сравнению с первой частью. Оригинальная Kingdom Come: Deliverance запомнилась игрокам своей необычной реалистичностью и погружением в средневековый мир. Многие поклонники считают первую часть одной из лучших исторических ролевых игр, и ожидание второй части только возрастает.

По словам разработчиков, команда, занимающаяся лицевыми анимациями для диалогов, была значительно увеличена. Это позволило значительно повысить качество и правдоподобность общения между персонажами. Если в первой части анимации вызывали критику за свою статичность, то в Kingdom Come: Deliverance 2 нас ждёт более живое взаимодействие.

Основной принцип прокачки навыков, который так полюбился игрокам, останется без изменений — чем чаще герой пользуется оружием или навыком, тем выше будет его мастерство. Однако в игре появится новое оружие: арбалеты, огнестрельное и древковое вооружение. Всё это Генри теперь сможет убирать в инвентарь, что добавит новые тактические возможности.

Арбалеты займут промежуточное положение между луками и огнестрельным оружием. Луки будут наносить меньше урона, но их скорострельность компенсирует этот недостаток. С другой стороны, огнестрельное оружие, хоть и мощное, будет отличаться низкой точностью и медленной скорострельностью, что заставит игроков тщательно продумывать каждый выстрел.

Отдельное внимание разработчики уделяют реалистичности игрового мира и реакции NPC на действия игрока. В новой части реакции окружающих станут важной составляющей игрового процесса, причём около половины всех диалогов в игре будет связано именно с взаимодействием с окружающим миром и его жителями. Это обещает ещё больше погрузить игроков в атмосферу средневековой Европы.